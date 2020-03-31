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 Киян можемо розміщувати на обсервацію в Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення про вибір місця обсервації для українців, які прибули до столиці з-за кордону, ухвалювала не київська влада. Однак у разі необхідності - Київ готовий надати для обсервації Чорнобильську лікарню на Лісовому масиві (столичний житловий масив).

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24", заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Питанням обсервації людей, що прибули авіарейсами вчора і сьогодні, займалася не столиця. Людей повертало не місто. І до нас з приводу їхнього розміщення не зверталися. Якщо ж буде така необхідність, Київ підготовлений. У Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві у нас є 200 ліжок, де можемо розміщати киян на обсервацію. Мешканці міста за це не платитимуть", - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що готель "Козацький", у який заселили людей на обсервацію, не перебуває в комунальній власності.

"Розумію побоювання киян. Готель "Козацький", куди поселили людей на обсервацію, розташований у самому центрі столиці – на Майдані Незалежності. У цій ситуації ми не впливали на рішення державних органів. Зі свого боку я можу оцінити такі дії як нелогічні", – підкреслив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", розміщеного на обсервацію в готель "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185634
 
 
 Топ коментарі
 
он не перепутал?може в чернобыльском массиве в лесной больнице? Киевлян можем размещать на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, - Кличко - Цензор.НЕТ 6249
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Я спочатку як побачив слово Чорнобильській подумав було про Чорнобильську зону.
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А бубачка обещал что в Конче-заспе все в особняки поселит...эх...опять обманул😞
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он не перепутал?може в чернобыльском массиве в лесной больнице?
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Я спочатку як побачив слово Чорнобильській подумав було про Чорнобильську зону.
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нет. я хорошо знаю это место. часто там бываю.
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он так и хотел сказать. но снова всё перепутал. Киян можемо розміщувати на обсервацію в Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві, - Кличко - Цензор.НЕТ 1267
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Потом в этот "лесной массив" лучше не ходить.

Киевлян можем размещать на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, - Кличко - Цензор.НЕТ 2449
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В Припяти бы еще предложили размещать прокаженных инфицированных Киевлян можем размещать на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, - Кличко - Цензор.НЕТ 167
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а вдруг эксперимент проканает, и радиация убьёт коронавирус?
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это Киев. недалеко от моего дома. толпы с камнями нет.
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это дело не хитрое. пригоняешь туды БТР, и уже через 5-10 минут будет тебе толпа с камнями. условный рефлекс у украинцев.
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не. я знаю своих соседей. с санжарцами там много интересных моментов. похоже, кто-то в лаптях и будёновке приложился.
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Не порівнюйте печери полтавської області і киян - це різни планети. І зараз нвіть автобусами в Київ не зможуть пригнати "абеспакоеніх киявлян" для "протестів" - классно вийшло.
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в Припяти сейчас самое безопасное место и клоун должен был за три месяца восстановить все больницы в чернобыльской зоне, Отель "Казацкий" это не придел идиота зелоха42, пик будет если начнут селить людей в ВР.
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А бубачка обещал что в Конче-заспе все в особняки поселит...эх...опять обманул😞
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Там уже половина из заразившихся живёт.
Можно инфицировать здоровых.
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даа)) с новогодних шопингов этой заразы привезли много))
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Майдан зараз порожній, але там напроти офіс преЗЕдента, то хочуть спихнути на Лісовий масив, щоб більше людей заразити. Там у лісі біля чорнобильської лікарні зараз гуляє людей більше ніж до карантину на Хрещатику у вихідний день.
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угу... спортзалы закрыли. люди делают упражнения там.
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Наверное не я один такой, который начал читать Чернобыльской... И сразу в голове продолжение - Зоне)
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1000000000% дибілів, особливо немісцевих, будуть пищати, що це в Чорнобильській зоні
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Поселили в готель Козацький, то тримайте їх там і не рипайтесь. Готель хоч і напроти офісу бубочки, але досить далеко вірус не долетить, навіть якщо всі вийдуть на балкон і будуть кашляти. У будь якому разі, бубочку чорт не вхопить, він вчора у Раді сидів у наморднику, а на Лісовому масиві маску днем з вогнем не знайти в аптеках.
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