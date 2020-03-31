 За минулу добу COVID-19 на Житомирщині не було виявлено, загалом перевірено 55 підозр, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

За минулу добу (30.03.2020 р.) нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у Житомирській області не зареєстровано. Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Також у лабораторному центрі повідомляють, що всього за минулу добу надійшло 1 термінове повідомлення про підозру COVID-19 у хворої особи (м. Малин).

Станом на 9:00 31 березня 2020 року в області залишається зареєстрованими 5 лабораторно підтверджених випадків COVID-19:

2 випадки в м. Радомишль(1 летальний 13.03.2020р., 1 – зареєстрований 27.03.2020р.),

1 випадок у м. Житомирі(зареєстрований 19.03.2020р.),

1 випадок у Бердичівському районі (зареєстрований 26.03.2020р.);

1 випадок Малинському районі(зареєстрований 26.03.2020р.).

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Всього (з 29.01.2020р. – станом на 9:00 31.03.2020р.) до вірусологічної лабораторії надійшло 55 проб біоматеріалу від хворих з підозрою на захворювання. З них у 5-ти осіб вірусологічно (методом ПЛР) підтверджено COVID-19, у 47 осіб – діагноз не підтверджено, матеріал від 3-х хворих – в роботі.