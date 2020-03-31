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 За минулу добу COVID-19 на Житомирщині не було виявлено, загалом перевірено 55 підозр, - ОДА

З початку моніторингу епідемічної ситуації (з 29.01.2020 року) станом на 9.00 31 березня 2020 у вірусологічній лабораторії Житомирщини перевірили 55 проб біоматеріалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

За минулу добу (30.03.2020 р.) нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у Житомирській області не зареєстровано. Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Також у лабораторному центрі повідомляють, що всього за минулу добу надійшло 1 термінове повідомлення про підозру COVID-19 у хворої особи (м. Малин).

Станом на 9:00 31 березня 2020 року в області залишається зареєстрованими 5 лабораторно підтверджених випадків COVID-19:

  • 2 випадки в м. Радомишль(1 летальний 13.03.2020р., 1 – зареєстрований 27.03.2020р.),
  • 1 випадок у м. Житомирі(зареєстрований 19.03.2020р.),
  • 1 випадок у Бердичівському районі (зареєстрований 26.03.2020р.);
  • 1 випадок Малинському районі(зареєстрований 26.03.2020р.).

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Всього (з 29.01.2020р. – станом на 9:00 31.03.2020р.) до вірусологічної лабораторії надійшло 55 проб біоматеріалу від хворих з підозрою на захворювання. З них у 5-ти осіб вірусологічно (методом ПЛР) підтверджено COVID-19, у 47 осіб – діагноз не підтверджено, матеріал від 3-х хворих – в роботі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185631
 
 
 Топ коментарі
 
поховались, теперь попробуй их вычислить.
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Сьогодні зранку ходив в аптеку. Там нікого не було. Купив дезинфікуючий спрей від вірусу. 26 гривень.
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а я вчера в эпицентре, на кассе, видел ящик с масками по 100 грн за штуку За минулу добу COVID-19 на Житомирщині не було виявлено, загалом перевірено 55 підозр, - ОДА - Цензор.НЕТ 4886
"кому война, а кому мать родна" - зелёные барыги
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А полицаи для чего? Да и соседи должны стучать на нарушителей карантина... За прошедшие сутки COVID-19 на Житомирщине обнаружен не был, всего проверено 55 подозрений, - ОГА - Цензор.НЕТ 2775
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грядет эпоха стукачества, а зубожіння продолжается.
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14 дней еще не прошло с момента последнего нашествия
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может тесты закончились если ничего не обнаружили?
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Сьогодні зранку ходив в аптеку. Там нікого не було. Купив дезинфікуючий спрей від вірусу. 26 гривень.
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У нас тоже аншлагов в аптеках нет, обычно, когда вирус какой-нибудь гуляет - все там.
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а я вчера в эпицентре, на кассе, видел ящик с масками по 100 грн за штуку За минулу добу COVID-19 на Житомирщині не було виявлено, загалом перевірено 55 підозр, - ОДА - Цензор.НЕТ 4886
"кому война, а кому мать родна" - зелёные барыги
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Зеленое ***** замельку уже продало ,теперь можно и забыть о коронавирусе. По крайней мере официально. Теперь всем будут ставить диагноз ОРВИ, даже умершым.
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