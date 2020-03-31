 МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

За його словами, зараз відпрацьовується механізми залучення інфекціоністів з обласними департаментами охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Заступник міністра зазначив, що превентивні заходи в боротьбі з поширенням коронавірусу спрямовані на зниження пікового навантаження на систему охорони здоров'я.
"Ми не хочемо, щоб в Україні був пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і ввели карантинні заходи, які дозволяють розтягувати у часі кількість випадків коронавірусної хвороби. У нас є прогнози, коли очікувати пік, але ми робимо все можливе, щоб його не було і щоб ми за прикладом Японії пройшли з одиничними випадками, з якими наша система впорається", - сказав він.
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Стесняюсь спросить что Ведущие Ведут и чем они помогут если вакцины нет, аппаратов ИВЛ и защиты не хватает???
Завидую!
Население начинает потихоньку звереть от режима домашнего ареста, и задаваться вопросом: а всё ли на самом деле так как об этом рассказывают власти.
Ну интубируют вас потом- ничего страшного!
В маске на улице в крайнем случае можно увидеть одного-двух китайцев.
Врачей - заставили носить маски, да.
В Италии дебилов поумешилось- у вас тоже скоро ))
Не парься со своими "картинками".
На удаленке все?
ЗРОБИМО ВИННИМИ... МЕДИКІВ !
тому Пандемія в світі !?
ні,не чули...
Есть истерика, накрученная продажными СМИ.
Зеленые могут только трепаться. Минздрав намерен, а как же. Где маски, которые ты обещал в каждой аптеке еще на прошедшей неделе? Где антисептики? Зеленые - мразь.
!)40 000 мертвих в Ухані
і
2)aquarius580 .
Нет никакой пандемии.
Есть истерика, накрученная продажными СМИ.
ІСтина-вона десь посередині...
ось це,до речі,правда...