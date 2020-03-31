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 МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я має намір залучати інфекціоністів Національної академії медичних наук (НАМН) і профільних університетів для допомоги лікарям на місцях в боротьбі з коронавірусом, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.

За його словами, зараз відпрацьовується механізми залучення інфекціоністів з обласними департаментами охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Заступник міністра зазначив, що превентивні заходи в боротьбі з поширенням коронавірусу спрямовані на зниження пікового навантаження на систему охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко

"Ми не хочемо, щоб в Україні був пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і ввели карантинні заходи, які дозволяють розтягувати у часі кількість випадків коронавірусної хвороби. У нас є прогнози, коли очікувати пік, але ми робимо все можливе, щоб його не було і щоб ми за прикладом Японії пройшли з одиничними випадками, з якими наша система впорається", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185629
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, "дурень думкою багатіє".
Зеленые могут только трепаться. Минздрав намерен, а как же. Где маски, которые ты обещал в каждой аптеке еще на прошедшей неделе? Где антисептики? Зеленые - мразь.
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Так отмените реформу. Согласно реформы учёные медики преподаватели и студенты медики не могут консультировать население
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Так отмените реформу. Согласно реформы учёные медики преподаватели и студенты медики не могут консультировать население
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А что они могут консультировать если сами о коронавирусе знают из передач по ТВ?
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И правильно. Лично тебя пусть студент консультирует.
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привлекать ведущих инфекционистов -санврач Ляшко

--
Стесняюсь спросить что Ведущие Ведут и чем они помогут если вакцины нет, аппаратов ИВЛ и защиты не хватает???
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Главное: когда вся эта макароно-вирусная афёра грохнется о землю грешную - все её соучастники должны быть наказаны, пофамильно. Все кто раздувал истерию в прессе. Все кто перекрывал границы между областями. Все кто подписывают фальшивые результаты тестирования и фальшивые паталогоанатомические заключения.
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Вы там в Австралии со своим мужем что-то хорошее курите на карантине?
Завидую! Минздрав намерен привлекать ведущих инфекционистов в помощь врачам на местах, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9896
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У нас главврач страны (Chief Medical Officer) три недели назад предсказал что заболеют 70%, и умрут от 50 тыс. до 150 тыс. Пока что заразившихся чуть больше 4000 тысяч (если верить прессе), и умерших аж 19 человек, все - глубокие старики, часть из них - раковые пациенты.

Население начинает потихоньку звереть от режима домашнего ареста, и задаваться вопросом: а всё ли на самом деле так как об этом рассказывают власти.
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Тю, так срывайте маски и бегом обниматься с криками "Коронавирус не существует"
Ну интубируют вас потом- ничего страшного!
МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 261
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У нас аптекари никаких масок не носят; они-то понимают что всё это развод.
В маске на улице в крайнем случае можно увидеть одного-двух китайцев.

Врачей - заставили носить маски, да.
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Недельку почекай )))
В Италии дебилов поумешилось- у вас тоже скоро ))
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Да, это все меняет, можете руки даже не мыть ))
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Да, ещё начались выборочные закрытия больших супермаркетов и универмагов. Типа, у какого-то сотрудника "вирус нашёлся". Кто-то упорно толкает страну к бунтам. Слава Богу, границы закрыты, и ни один провокатор от ответственности не уйдёт; тем более, это касается продажных медиков.
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Я ж говорю- классный у вас с мужем "табачек"
МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9622
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Серёжа, мы знаем на кого ты работаешь.
Не парься со своими "картинками".
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Да, вам а Австралии виднее. Ты так и не устроилась на работу в Австралии?
На удаленке все? МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6870
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Когда нечего сказать - начинает через уши лезть культура ))
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"совок" за рубежом.

ЗРОБИМО ВИННИМИ... МЕДИКІВ !
МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3479
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В їхнім village маски аборигени не носять..
тому Пандемія в світі !?
ні,не чули... МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5858
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Нет никакой пандемии.
Есть истерика, накрученная продажными СМИ.
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главное платите им за работу, а не за привлечение.
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Ну да, "дурень думкою багатіє".
Зеленые могут только трепаться. Минздрав намерен, а как же. Где маски, которые ты обещал в каждой аптеке еще на прошедшей неделе? Где антисептики? Зеленые - мразь.
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Лікарі розумні люди, тому не довіряють обіцянкам зевлади.
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Вместо ИВЛ - будут консультировать больного, который не дышит!
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А ніяк ШВЛ не заміниш. Можна лише давати поради з організації карантину, хоча це можуть робити медики студенти.
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Надо всех медиков- резервистов мобилизовать.Кто не хочет,лишать права на такую профессию.Закон об увеличении зарплаты принят.Хорошая практика и теория на будущее.А будущее у нас не с одной пандемией.Америка пока терпит крах в борьбе.Но она очень быстро сделает выводы и реорганизуется.Деньги у США есть.А вот в Ухане по подсчётам местных,просачивающихся сквозь тотальную цензуру -более 40000 жертв заразы .Ибо крематории работали круглосуточно и по заказам урн определили.Семьям умерших платят по 3000 юаней за молчание при выдаче урн с прахом.Точно также,как семьям убитых ордынских варваров в Украине.ФБР сейчас реанимирует из архива задержания китайских биологов предыдущих лет с биоматериалами вирусов.Собираются анализировать и делать выводы.Сейчас под следствием туча исследователей США по линии получения денег от Китая за сотрудничество.Китай покупает успехи,как и у нас ,кстати.
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дві крайнощі..

!)40 000 мертвих в Ухані

і
МОЗ має намір залучати провідних інфекціоністів для допомоги лікарям на місцях, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1150 2)aquarius580 .

Нет никакой пандемии.
Есть истерика, накрученная продажными СМИ.

ІСтина-вона десь посередині...
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.Сейчас под следствием туча исследователей США по линии получения денег от Китая за сотрудничество.Китай покупает успехи,как и у нас ,кстати.

ось це,до речі,правда...
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