EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  2427  38
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1680) Мінздоров'я (1366) Ляшко Віктор (145) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що МОЗ робить усе можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не сталося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і запроваджуються на випередження карантинні заходи, які дозволяють нам розтягувати в часі випадки коронавірусної хвороби", - наголосив Ляшко.

За його словами, в МОЗ є прогнози, коли такий пік можливий, проте в міністерстві роблять усе можливе щоб пікового навантаження не відбулося.

"Ми робимо все можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не відбулося і щоб ми за прикладом Японії йшли з одиничними випадками, з якими буде спокійно справлятися система охорони здоров'я", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.

23 березня військовий борт привіз в Україну з Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати для штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

На період карантину Кабмін зняв заборону оптової торгівлі продуктами харчування, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветпрактики, продажу кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і посівних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Через ситуацію з коронавірусом у країні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову і звільнення військовослужбовців строкової служби в запас із квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам відпрацювати проєкт рішення Кабміну щодо закриття кордону для пасажирських перевезень із 28 березня.

У Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185626
 
 
 Топ коментарі
 
та сволота которая вчера прилетела, скоро начнут болеть, а заразить уже успели сегодня других и т. д. так что вы делаете все гибридно, и до Японии вам умыться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А давайте на упреждение преступности всех посадим? Потом кое-кого реабилитируем? Ляшко, ты идиот. И не смей прикрываться Японией - там весь народ под арест не отправили! Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9640
 показати весь коментар
 
 
Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру ЯпонииДелаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 892\
ЗеБилоиды, вас еще 73 % ?

Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2001
 показати весь коментар
 
 
Поки що в нас ріст помірний, далеко не такий як в Італії.
Так шо сидіть вдома і не рипайтесь.
 показати весь коментар
 
 
и тебе остаток жизни провести в тюрьме. без права на прогулку.
 показати весь коментар
 
просто не идиот. тебе не понять, *******. на кого работаешь, говномётик?
 показати весь коментар
 
це дійсно проблема..
враховуючи,що "валютні закрома родіни" порожні,а НБУ ПОВНІСТЮ ПІД КОНТРОЛЕМ МВФ(Смолій цілковито імпотентна особа),тому навіть якихось пару мільярдів грн додрукувати не може на зарплати...
 показати весь коментар
 
угу... в нашем мире всё это экономика. но паникёрам мокрые памперсы отключили мозги.
 показати весь коментар
 
Просто у нас никого толком не проваеряют. В николаевской области вообще случаев нет, почему? Потому что там ни одного теста не сделали. Начнешь проверять - офигеешь.
 показати весь коментар
 
 
⚡️Лікар-інфекціоніст розповів, коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу
«Якщо в Китаї перші випадки захворювання з'явилися на початку грудня, а офіційно про них заявили в кінці грудня, то пік захворювання у них припав на 8 лютого. Тобто через два місяці. Приблизно так само було в Італії та Іспанії. Якщо врахувати, що в Україні інфекцію ввезли на початку березня, пік можемо очікувати в 20-х числах квітня. Після цього він піде на спад і остаточно знизиться до більш-менш стабільних цифр в кінці травня », - сказав лікар-інфекціоніст, екс-директор Центру здоров'я Володимир Курпіта.
 показати весь коментар
 
та сволота которая вчера прилетела, скоро начнут болеть, а заразить уже успели сегодня других и т. д. так что вы делаете все гибридно, и до Японии вам умыться.
 показати весь коментар
 
 
Манипуляция у тебя в твоей сруской голове. Ибо руский - это говно без роду и племени Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1781
 показати весь коментар
 
 
Моя голова настолько срусская, насколько твоя умная, щенок хамоватый. Вопросик по украинскому хочешь, шнурок? Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2947
 показати весь коментар
 
Кирилл Лещенко - щенок твой папа, а мой бандеровский хряпнешь ?
 показати весь коментар
 
Вопрос хочешь задать? Давай. Будем надеяться, что без паскудства.
 показати весь коментар
 
дурень ти. я й відчував що ти без гидоти якойсь не можеш. 4
 показати весь коментар
 
ти на моє питаннячко спробуй відповісти, кацапе.
 показати весь коментар
 
Из анекдотов про евреев...:
идеальная футбольная команда :-нападение всё из евреев,преследование которых категорически запрещено...,средняя линия полузащиты: негр,китаец и араб,они делают игру более пестрой...,защита гомосеки...они делают давление сзади...,:,вратарем поставить старую Деву бабу РОЗУ 50 ЛЕТ,которая такой продолжительный срок прикрывает свои ВОРОТА
 показати весь коментар
 
 
Иван Иванов 83e11620 - с таким ником как у тебя, ты пожизненная сволота Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7544
 показати весь коментар
 
Рюсская ПАДАЛь не дохнет от Короновируса,падаль дохнет от ПАДАЛИ....Путлера..
 показати весь коментар
 
 
КГБисты Педофила...ваше время давно прошло,не поможет ни ПОЛОНИЙ,ни НОВВИЧОК,ни КОРОНАВИРУС,и даже СИБИРСКАЯ язва...вас раскрыли...ПАДАЛЬ одножопая... Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5844
 показати весь коментар
 
 
сравнил йух с пальцем, по примеру Японии, возьмите пример с Китая в борьбе с коррупцией для начала.
 показати весь коментар
 
а шо там уже меньше коррупции? Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2179тогда получается,расстреливают невинных...
 показати весь коментар
 
 
філософське питання..
на рахунок розстрілів в Китаї корупціонерів сотнями щомісяця..

ДОПОМАГАЄ ? Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9007
 показати весь коментар
 
 
Свинорусня, откуда в вас безродных таки поганяйлы. иванов, смирнов ? У вас, должно быть одно прозвище *****. Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8094
 показати весь коментар
 
 
Иванов заходит к Петрову,а где СИДОРОВ,НАДО ПЕРЕПИХНУТЬСЯ...?ТЫ ОБАЛДЕЛ?товарищ Сралин запретил трахать КОММУНИСТОВ И ИХ ЖЕН.......
 показати весь коментар
 
 
Изучайте опыт Чехии и Словакии - жесткая дисциплина с масками , очками и перчатками и карантин
 показати весь коментар
 
За прикладом Японії? Похвально.... "1 марта. В соответствии с чрезвычайным законодательством правительство приказывает производителям масок продавать свою продукцию государству. Оно объявило, что поставит маски муниципалитетам Хоккайдо, где инфицированных много..." - це одна з перших новин про зараження на ніппон.ком А вже "12 марта (Jiji Press). Японский производитель текстиля Kurabo Industries Ltd. объявил, что с 16 марта начнёт продажи набора для тестирования, который может обнаружить новую коронавирусную инфекцию за 15 минут. Комплект, рассчитанный на 10 тестов, будет продаваться диагностическим и исследовательским учреждениям за 27 500 йен. Kurabo стремится достичь производительности в 10000 тестов в день." За прикладом Японії...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору