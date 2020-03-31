 Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і запроваджуються на випередження карантинні заходи, які дозволяють нам розтягувати в часі випадки коронавірусної хвороби", - наголосив Ляшко.

За його словами, в МОЗ є прогнози, коли такий пік можливий, проте в міністерстві роблять усе можливе щоб пікового навантаження не відбулося.

"Ми робимо все можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не відбулося і щоб ми за прикладом Японії йшли з одиничними випадками, з якими буде спокійно справлятися система охорони здоров'я", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.

23 березня військовий борт привіз в Україну з Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати для штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

На період карантину Кабмін зняв заборону оптової торгівлі продуктами харчування, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветпрактики, продажу кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і посівних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Через ситуацію з коронавірусом у країні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову і звільнення військовослужбовців строкової служби в запас із квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам відпрацювати проєкт рішення Кабміну щодо закриття кордону для пасажирських перевезень із 28 березня.

У Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.