 Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
"Ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і запроваджуються на випередження карантинні заходи, які дозволяють нам розтягувати в часі випадки коронавірусної хвороби", - наголосив Ляшко.
За його словами, в МОЗ є прогнози, коли такий пік можливий, проте в міністерстві роблять усе можливе щоб пікового навантаження не відбулося.
"Ми робимо все можливе, щоб пікового навантаження на систему охорони здоров'я не відбулося і щоб ми за прикладом Японії йшли з одиничними випадками, з якими буде спокійно справлятися система охорони здоров'я", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.
23 березня військовий борт привіз в Україну з Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати для штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.
25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.
На період карантину Кабмін зняв заборону оптової торгівлі продуктами харчування, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветпрактики, продажу кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і посівних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.
Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.
Через ситуацію з коронавірусом у країні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову і звільнення військовослужбовців строкової служби в запас із квітня-червня на травень-липень 2020 року.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам відпрацювати проєкт рішення Кабміну щодо закриття кордону для пасажирських перевезень із 28 березня.
У Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.
ЗеБилоиды, вас еще 73 % ?
Так шо сидіть вдома і не рипайтесь.
враховуючи,що "валютні закрома родіни" порожні,а НБУ ПОВНІСТЮ ПІД КОНТРОЛЕМ МВФ(Смолій цілковито імпотентна особа),тому навіть якихось пару мільярдів грн додрукувати не може на зарплати...
«Якщо в Китаї перші випадки захворювання з'явилися на початку грудня, а офіційно про них заявили в кінці грудня, то пік захворювання у них припав на 8 лютого. Тобто через два місяці. Приблизно так само було в Італії та Іспанії. Якщо врахувати, що в Україні інфекцію ввезли на початку березня, пік можемо очікувати в 20-х числах квітня. Після цього він піде на спад і остаточно знизиться до більш-менш стабільних цифр в кінці травня », - сказав лікар-інфекціоніст, екс-директор Центру здоров'я Володимир Курпіта.
1+1 теж )))
идеальная футбольная команда :-нападение всё из евреев,преследование которых категорически запрещено...,средняя линия полузащиты: негр,китаец и араб,они делают игру более пестрой...,защита гомосеки...они делают давление сзади...,:,вратарем поставить старую Деву бабу РОЗУ 50 ЛЕТ,которая такой продолжительный срок прикрывает свои ВОРОТА
на рахунок розстрілів в Китаї корупціонерів сотнями щомісяця..
ДОПОМАГАЄ ?