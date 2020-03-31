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Все про:Єрмак Андрій (189) Лерос Гео (45) Гурін Дмитро (6) Єрмак Денис (8)

 На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років в'язниці, - "слуга народу" Гурін

Українські народні депутати своїм мовчанням щодо кримінального переслідування їхнього колеги Гео Лероса підтримують напади на народного депутата і руйнування держави.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"Проти Гео Лероса порушили кримінальну справу і пропонують його посадити від 5 до 8 років. Нагадаю, Гео в неділю опублікував плівки з обговоренням продажу державних посад б̶р̶а̶т̶о̶м̶ "людиною, схожою на брата" голови Офісу Президента Денисом Єрмаком "порядною людиною та АТОшником", - повідомив нардеп.

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"Коли я йшов на вибори ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря.

Але ж Андрій Єрмак цього не обіцяв і ось, що він пропонує за викриття корупції для Гео за шахрайство, розголошення державної таємниці (продаж посад), втручання у діяльність державного діяча (спротив продажу посад), зловживання владою або службовим становищем (мандат народного депутата тепер є злочином)

штраф — 5100-12750 грн
арешт до 6 місяців
виправні роботи 1-2 роки
позбавлення праваі обійматі посади чи займати певною діяльностю до 3 років
обмеження волі до 5 років
позбавлення волі 5-8 років", - додав Гурин.

"Звичайно у Гео будуть адвокати (ви здивуєтеся, хто саме), і ми його відіб'ємо. Але я хочу звернутися до всіх знайомих нардепів - своїм мовчанням ви підтримуєте напади на народного депутата і руйнування держави", - резюмував "слуга народу".

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років вязниці, - слуга народу Гурін 01

На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років вязниці, - слуга народу Гурін 02
На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років вязниці, - слуга народу Гурін 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185625
 
   
 Топ коментарі
 
Це із серії, як москалі говорять: Єслі би не захватілі Крим, то там би билі солдати НАТО...
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Точно! А Порошенко должен был гречку 3000 пакетов. И сдержал слово,хомячкам.
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не. то всё Нуланд со своими печеньками. 100500%.
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Тобто, Єрмак фактично визнав справжність записів. Якби не визнавав, то були б інші статті, наприклад, наклеп.
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Визнав що його брат. Тобто записи несправжнi,але брат - справжній!
ЗеЛОХторат погоджується!
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Надо увеличивать максимальный срок заключения в Украине до 80 лет. Иначе как выполнить предвыборное обещание зечмо?!
10% в сроке от 50 до 80 лет это и есть от 5 до 8 лет!
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нужно прекратить спекулировать участием в АТО, после второй мировой войны среди преступников были и орденоносцы и Герои Советского Союза, если человек переступил закон и суд это определил, при чем кто он- атошник или просто гражданин.
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это у порохоботов такая Маня в голове живет...больные люди!
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Про Герої Радянського Союзу ти загнув, ну а решта - Шарапов тобі на допомогу. Справа в тому, що нинішня малороська влада часто ставить за мету дискредитувати добровольців і волонтерів, тому що вона їх боїться і вони їй чужі. Яскравий приклад звинувачені у вбивстві Шеремета за підтасованими доказами, без рішення суду. Одночасно відкритий ворог і сепар Єфремов і Штепа відпускаються з богом на волю.
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Я так понимаю Зеля в доле с Елдаком? Ну флаг ему в дупу если это так, мало не покажется....
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Так педрос-лерос известный моралист) Бабло на муралы с бюджета 3.6 млн потянул а чуваки рисовали всё на шару. Куда делись 3.6 млн.? Он же обещал "отчитаться перед обществом" куда он слил 140 000 баксов, надеюсь на хорошее дело? Не слышал отчёта до сих пор)
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Угу..... на шару. На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років в'язниці, - "слуга народу" Гурін - Цензор.НЕТ 7073 И даже за свой счет покупали краски и оплачивали подъёмники.
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А ты сюда кацарылый приезжай ,тебе отчет предоставят.
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Ну, здається почалося: якщо не можна відбилити злочинців, то треба ****** багном свідків. англічанин, ти за гроші чи чисто спортивний інтерес?
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вова, що скажеш - Тем временем канал "д'Ермак" продолжил выкладывать компромат на Ермаков. Причем среди записей были фрагменты не только о коррупции, но и о порочащих связях. "Денис Ермак имеет товарищеские отношения с Хасаном Насраллой, в прошлом - секретарем ливанской военизированной организации "Хезболла", - сообщил канал утром 30 марта. - По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве, а сын - в Киеве делится воспоминаниями о посиделках с представителями Хезболлы".
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По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве - канал д'Ермак.
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САКАШВИЛИ В ПРЕМЬРЫ!!! Пусть покажет, как он сажал в Грузии, а то разговоров много, пусть делом займётся, опыт посадок у него есть
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Він так насажав, що тепер сам боїться їхати в Грузію.
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Не надо. У нас другая реальность. Посадками у нас не отделаешься. Здесь думать надо. А думать Саакашвили не в состоянии. Кушать - да, думать - нет.
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Тебе мало одного нарика? Может уже Украинца выбирите?
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канал дЕрмак - Это та перспектива, которая стоит сейчас перед Зеленским. Он должен догадываться также, что о компромате на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. И еще один вопрос должен беспокоить Зеленского: не является ли вся эта операция против Ермака не просто внутриукраинской разборкой, а попыткой кого-то из сильных западных игроков обезопасить Украину от тлетворного влияния Кремля. И какая ответка ждет самого Зеленского, если он сделает вид, что не понял этот намек.
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Оце «рекорд!» І сміх, і сльози!
«Дає дрозда» ЗЕленська рать!
За рік аж двох міністрів МОЗу,
Мов рукавички, помінять!

Не всидить й третій, позаяк
В «ЗЕлених» вічний лиш Єрмак.
Його скандали не беруть:
Єрмак - єство «ЗЕлених» й суть!
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зеленський - це найслабший, найдурніший, безхребетний, слабкодухий, сцикливий, самозакоханий, мультяшний президент з комплексом наполеона, з усіх президентів, які у нас були. Все зеленський прекрасно знає, просто єрмак це ж кореш. З цим лохом нічого доброго не буде. Простий Зрадник разом з єрмаком!!!!
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Він малорос і дурень. Він навіть не розуміє, що зраджує Україну. Як кажуть, з добрими намірами заведе в пекло.
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Віталій Портніков
Якби Зеленський не влаштовував вакханалію з позачерговими парламентськими виборами, якби його дії по демонтажу управлінської структури країни не підтримувала б в популістському угарі більшість населення, зараз у нас міг би бути парламент, на який здатний був би спертися президент. Але такого парламенту немає. І уряду немає, ключових для вирішення проблем епідемії міністрів доводиться міняти за кілька тижнів після призначення. І Офісу президента немає - вже другий поспіль його керівник компрометується і втрачає вплив. А обов'язки глави держави виконує людина, яка намагається докричатися до депутатів власної фракції по телевізору.
Це і є передбачуваний розвал системи державного управління у розпал страшної епідемії. Те, чого не могло не статися, сталося у найбільш критичний момент.
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Адвокатом у лероса булет богдан. Эрмек давай досвиданья 😷
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Які нафіг нардепи? Там тупо холуї своїх панів сидять. Дясяток справжніх випадково прилипли до гівна.
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Потому, что депутаты уже "замазаны" и им есть что терять. Вот и будут тихо ждать своего конца.
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Слуги просто ДЕШЕВЫЕ шавки
Больше за них ПОФАМИЛЬНО никто не проголосует
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