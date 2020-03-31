 На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років в'язниці, - "слуга народу" Гурін

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.
"Проти Гео Лероса порушили кримінальну справу і пропонують його посадити від 5 до 8 років. Нагадаю, Гео в неділю опублікував плівки з обговоренням продажу державних посад б̶р̶а̶т̶о̶м̶ "людиною, схожою на брата" голови Офісу Президента Денисом Єрмаком "порядною людиною та АТОшником", - повідомив нардеп.
"Коли я йшов на вибори ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря.
Але ж Андрій Єрмак цього не обіцяв і ось, що він пропонує за викриття корупції для Гео за шахрайство, розголошення державної таємниці (продаж посад), втручання у діяльність державного діяча (спротив продажу посад), зловживання владою або службовим становищем (мандат народного депутата тепер є злочином)
штраф — 5100-12750 грн
арешт до 6 місяців
виправні роботи 1-2 роки
позбавлення праваі обійматі посади чи займати певною діяльностю до 3 років
обмеження волі до 5 років
позбавлення волі 5-8 років", - додав Гурин.
"Звичайно у Гео будуть адвокати (ви здивуєтеся, хто саме), і ми його відіб'ємо. Але я хочу звернутися до всіх знайомих нардепів - своїм мовчанням ви підтримуєте напади на народного депутата і руйнування держави", - резюмував "слуга народу".
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
ЗеЛОХторат погоджується!
10% в сроке от 50 до 80 лет это и есть от 5 до 8 лет!
«Дає дрозда» ЗЕленська рать!
За рік аж двох міністрів МОЗу,
Мов рукавички, помінять!
Не всидить й третій, позаяк
В «ЗЕлених» вічний лиш Єрмак.
Його скандали не беруть:
Єрмак - єство «ЗЕлених» й суть!
Якби Зеленський не влаштовував вакханалію з позачерговими парламентськими виборами, якби його дії по демонтажу управлінської структури країни не підтримувала б в популістському угарі більшість населення, зараз у нас міг би бути парламент, на який здатний був би спертися президент. Але такого парламенту немає. І уряду немає, ключових для вирішення проблем епідемії міністрів доводиться міняти за кілька тижнів після призначення. І Офісу президента немає - вже другий поспіль його керівник компрометується і втрачає вплив. А обов'язки глави держави виконує людина, яка намагається докричатися до депутатів власної фракції по телевізору.
Це і є передбачуваний розвал системи державного управління у розпал страшної епідемії. Те, чого не могло не статися, сталося у найбільш критичний момент.
Больше за них ПОФАМИЛЬНО никто не проголосует