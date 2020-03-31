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 На кордоні черговий рекорд: за добу пасажиропотік зменшився до 10 тис. осіб, - Держприкордонслужба

За минулу добу співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 000 пропускних операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Майже половина пропускних операцій - близько 4800 - це пропуск громадян України з-за кордону.

Ці показники суттєво зменшилися порівняно з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з осіб із власним транспортом та пішоходів.

Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби надані місцевою владою та ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 350 прибулих із Катару українців погодилися на обсервацію, - спікер ДПСУ Демченко

Крім того, упродовж минулої доби Україну залишили майже 4000 осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,1 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавалися відповідні пам’ятки.

Також відповідно до рішення Уряду України щодо обов’язкової обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону з аеропорту "Бориспіль" пасажири авіарейсів із Катару були направлені до визначених спеціалізованих закладів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185624
 
 
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ЭЭЭ, так владимир зеленских закрыл же границу на замок еше в пятницу вечером????
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это по зедебильному называется гибридно закрыть границу.
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за сутки пассажиропоток уменьшился до 10 тыс. человек....

По клоунски это называется жесткий карантин.
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