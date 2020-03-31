 На кордоні черговий рекорд: за добу пасажиропотік зменшився до 10 тис. осіб, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Майже половина пропускних операцій - близько 4800 - це пропуск громадян України з-за кордону.
Ці показники суттєво зменшилися порівняно з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з осіб із власним транспортом та пішоходів.
Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби надані місцевою владою та ДСНС.
Крім того, упродовж минулої доби Україну залишили майже 4000 осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.
За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,1 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавалися відповідні пам’ятки.
Також відповідно до рішення Уряду України щодо обов’язкової обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону з аеропорту "Бориспіль" пасажири авіарейсів із Катару були направлені до визначених спеціалізованих закладів.
По клоунски это называется жесткий карантин.