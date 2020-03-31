 Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Я ще раз підкреслюю – не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція "Європейської Солідарності", яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли "Європейська Солідарність" підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державноі землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка "Європейської Солідарності", і сьогодні в залі вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу", – зазначив Порошенко.

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"Знайдені відповіді, що робити і як підтримати українського фермера, який вже багато десятків років отримав право постійного землекористування, лише їм надана можливість володіти землею за межами 100 га. В цих умовах також зроблені великі кроки для того, щоб не допустити монополізацію землі агрохолдингами", – наголосив Порошенко.

Він закликав не вірити фейкам про "тотальний розпродаж", які поширюють політики, позиція яких де-факто може призвести до дефолту України.

"Ми зберегли українську державну землю, ми зберегли комунальну власність і сьогодні надали право тільки тим, хто багато років володіє землею як мешканець, як той, хто її обробляє, самому визначати долю власною землі", – запевнив Петро Порошенко.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".