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 Продаж держземель заборонено, але надано можливість селянам розпоряджатися своєю землею, - Порошенко

Ухвалення закону про землю з урахуванням принципових поправок "Європейської Солідарності" - це найважливіше рішення, яке дозволить сформувати цивілізований ринок землі, при цьому не дасть розбазарити державні та комунальні земельні ресурси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Я ще раз підкреслюю – не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція "Європейської Солідарності", яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли "Європейська Солідарність" підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державноі землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка "Європейської Солідарності", і сьогодні в залі вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу", – зазначив Порошенко.

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"Знайдені відповіді, що робити і як підтримати українського фермера, який вже багато десятків років отримав право постійного землекористування, лише їм надана можливість володіти землею за межами 100 га. В цих умовах також зроблені великі кроки для того, щоб не допустити монополізацію землі агрохолдингами", – наголосив Порошенко.

Він закликав не вірити фейкам про "тотальний розпродаж", які поширюють політики, позиція яких де-факто може призвести до дефолту України.

"Ми зберегли українську державну землю, ми зберегли комунальну власність і сьогодні надали право тільки тим, хто багато років володіє землею як мешканець, як той, хто її обробляє, самому визначати долю власною землі", – запевнив Петро Порошенко.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185623
 
   
 Топ коментарі
 
А как этот вава зеленских пошел на поводу у Порошенко, если он собирался его посадить в тюрму? Уже месяц весны прошел, а посадок нету Продажа госземель запрещена, но дана возможность селянам распоряжаться своей землей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3248
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Потому что нам закон без поправок не нравился-о чем честно и заявляли, а так, если память не как у рыбки,то все помнят-БПП всегда были за рынок земли)
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Під шумок барижні морди дерибанять
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Замість покарання винних в розкраданні землі Зеленський, Порошенко та Вакарчук вирішили узаконити право казнокрадів на землю.
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вирішили узаконити право казнокрадів на землю.

Это главное достижение при "пандемии""...
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Для власти - на крючке Петро полезнее...
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Дали возможность продать? Это ограбление, вместо порядка в аренде.

Доведут людей в эпидемию, оставят без денег, , коммуналкой, отсутствием медицины, школ дорог, что случится с бабушками в сёлах не известно - мародерство, а не возможность для села.

Ограничение 100 га никто контролировать не будет, ответственности нет, служб нет, законов нет, судов нет
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Интересно, что будет говорить Петро, когда его опять вызовут на допрос и вручат подозрение?
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Даже путлер,щоб змінити констітуцію робить всенародне голосування.Наші зрадники,відомо пішли на зраду,знаючі,що більшість людей проти продажу землі.Тому владе є антинародна і потребує йти у відставку.
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