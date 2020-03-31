 Флешку із записами брата Єрмака отримав 27 березня. Інформатора розкрию після рішення НАБУ, - "слуга народу" Лерос

Про це Лерос повідомив "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна має про це знати. На цьому етапі у мене є право, як і у журналістів, не розголошувати своїх інформаторів. Не відкиидаю, що це може бути частиною слідства. Тому мене викликали на допит в ДБР. Буду давати пояснення і в НАБУ. Тільки після цього, коли вони ухвалять рішення або дадуть рекомендацію, чи варто це оприлюднити, я це обов’язково зроблю", - розповів нардеп.
На запитання, як довго були в нього записи, Лерос відповів: "Десь із п'ятниці (27 березня. - Ред.), приблизно. Я відразу, наступного дня, передав їх журналістам "Схем"".
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
А якщо це втручання в роботу, значить відео таки справжнє!
І з якого боку тут державна таємниця? Який із фактів на відео є державною таємницею? Купівля посад? І так, якщо розкрита жержавна таємниця, то виходить, що відео таки справжнє!
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".
Т. Шевченко "Розрита могила".
А расстрелять его (если он служит Украине ) должен сам Зеля. Ахохен вэй!
"Хто замовив?" - а те, що замовили питань не викликає;
"З якою метою?" - а такі речі мають цілком окреслену мету;
"Хто вигодонабувач?" - кому вигідно, і хто отримає дивіденти.
Міркую, чекають на нас сюрпризи...