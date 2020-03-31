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Все про:Єрмак Андрій (189) Лерос Гео (45) Єрмак Денис (8)

 Флешку із записами брата Єрмака отримав 27 березня. Інформатора розкрию після рішення НАБУ, - "слуга народу" Лерос

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що флешку із записом зустрічей брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака йому передали 27 березня.

Про це Лерос повідомив "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна має про це знати. На цьому етапі у мене є право, як і у журналістів, не розголошувати своїх інформаторів. Не відкиидаю, що це може бути частиною слідства. Тому мене викликали на допит в ДБР. Буду давати пояснення і в НАБУ. Тільки після цього, коли вони ухвалять рішення або дадуть рекомендацію, чи варто це оприлюднити, я це обов’язково зроблю", - розповів нардеп.

На запитання, як довго були в нього записи, Лерос відповів: "Десь із п'ятниці (27 березня. - Ред.), приблизно. Я відразу, наступного дня, передав їх журналістам "Схем"".

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185621
 
   
 Топ коментарі
 
По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве - канал д'Ермак.
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Уже бесполезно, ворье вернули к корыту, теперь хлебать бюджет будут в два горла мародеры и клоуны. С Цензора "предательство" исчезло, теперь это жизненная необходимость. А Лерос потихоньку станет помехой у хлебал.
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не сцы, Гео, и держись! когда-то они ответят за все.....
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Уже бесполезно, ворье вернули к корыту, теперь хлебать бюджет будут в два горла мародеры и клоуны. С Цензора "предательство" исчезло, теперь это жизненная необходимость. А Лерос потихоньку станет помехой у хлебал.
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не сцы, Гео, и держись! когда-то они ответят за все.....
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вова, що скажеш - Тем временем канал "д'Ермак" продолжил выкладывать компромат на Ермаков. Причем среди записей были фрагменты не только о коррупции, но и о порочащих связях. "Денис Ермак имеет товарищеские отношения с Хасаном Насраллой, в прошлом - секретарем ливанской военизированной организации "Хезболла", - сообщил канал утром 30 марта. - По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве, а сын - в Киеве делится воспоминаниями о посиделках с представителями Хезболлы".
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По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве - канал д'Ермак.
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...точняк. Это сплотит нацию как ничто другое. Еще прикольнее было бы 73% на куче говна. Это объединит украинцев ещё больше. Настоящий патриот Украины так и должен поступать! Поливай говном соотечественников, чтобы победить внешнего врага. Браво!
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А як одночасно порушили справи за фактами шахрайства і втручання в роботу державного діяча? Якщо це підробка то це шахрайство, значить втручання в роботу НЕ БУЛО, бо відео несправжнє...

А якщо це втручання в роботу, значить відео таки справжнє!
І з якого боку тут державна таємниця? Який із фактів на відео є державною таємницею? Купівля посад? І так, якщо розкрита жержавна таємниця, то виходить, що відео таки справжнє!
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канал дЕрмак - Это та перспектива, которая стоит сейчас перед Зеленским. Он должен догадываться также, что о компромате на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. И еще один вопрос должен беспокоить Зеленского: не является ли вся эта операция против Ермака не просто внутриукраинской разборкой, а попыткой кого-то из сильных западных игроков обезопасить Украину от тлетворного влияния Кремля. И какая ответка ждет самого Зеленского, если он сделает вид, что не понял этот намек.
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Журналісти "Схеми" - це радіо "Свобода". А Радіо Свобода - це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об'єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії.
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статья 328 (Разглашение государственной тайны)-окуеть.
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Т.Г.Шевченко- "Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають". Вова ти з єрмаком зараз в ролі ляхів.
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У Шевченка і про жидів є, і про перевертнів - зебілів, які привели їх до влади.

Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".

Т. Шевченко "Розрита могила".
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Петины шаловливые ручки склепают и не такое. Жаль, что у зе руки коротки разгребать всё СБУ-шное и *****-шое дерьмо. Народу уже тоже всё пох...
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Ермака-к стенке.
А расстрелять его (если он служит Украине ) должен сам Зеля. Ахохен вэй!
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А почему он вообще должен разглашать происхождение записи? Нашел на улице. Иду в магазин.. гляжу флешка валяется...
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І якось за лаштунками лишаються питання:
"Хто замовив?" - а те, що замовили питань не викликає;
"З якою метою?" - а такі речі мають цілком окреслену мету;
"Хто вигодонабувач?" - кому вигідно, і хто отримає дивіденти.
Міркую, чекають на нас сюрпризи...
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Ну чего все прямо взъелись на the? Если бы вы знали, как ему сейчас тяжело! Он, бедненький не знает, кому можно доверять, все друзья палятся! Был Богдан - не справился, не оправдал оказанного высокого доверия. Был страдающий недержанием Сивуха - тоже не оправдал. Сейчас Ермак зашкварился - оказывается, обстоятельства и детали продажи другом the государственных должностей являются государственной тайной. Что позволено Юпитеру - не позволено быку! Хотя есть и такое изречение - скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты! Получается, что все друзья у the чистокровные негодяи! Тут наступает время, когда пора очищаться от этой всей прилипшей грязи, иначе черного бычка не отмоешь добела!
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зеленський - це найслабший, найдурніший, безхребетний, слабкодухий, сцикливий, самозакоханий, мультяшний президент з комплексом наполеона, з усіх президентів, які у нас були. Все зеленський прекрасно знає, просто єрмак це ж кореш. З цим лохом нічого доброго не буде. Простий Зрадник разом з єрмаком!!!!
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проблемы у осла оманского только начинаються судьба чаушеску гарантирована
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