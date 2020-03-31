 Флешку із записами брата Єрмака отримав 27 березня. Інформатора розкрию після рішення НАБУ, - "слуга народу" Лерос

Про це Лерос повідомив "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна має про це знати. На цьому етапі у мене є право, як і у журналістів, не розголошувати своїх інформаторів. Не відкиидаю, що це може бути частиною слідства. Тому мене викликали на допит в ДБР. Буду давати пояснення і в НАБУ. Тільки після цього, коли вони ухвалять рішення або дадуть рекомендацію, чи варто це оприлюднити, я це обов’язково зроблю", - розповів нардеп.

На запитання, як довго були в нього записи, Лерос відповів: "Десь із п'ятниці (27 березня. - Ред.), приблизно. Я відразу, наступного дня, передав їх журналістам "Схем"".

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.