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 В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі

Кількість померлих від коронавірусу в Італії серед лікарів збільшилася до 63.

Такі дані італійської федерації лікарів FNOMCEO, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ansa.

Зазначається, що в понеділок, 30 березня, стало відомо про смерть ще двох лікарів.

Загалом станом на 30 березня в Італії коронавірусом заразилися 8538 медичних працівників. З них 595 заразилися за останню добу.

Також читайте: За добу 29 березня в Італії померло від коронавірусу 812 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185620
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего удивительного. Они сутками работают, простуженные и зараженные вирусом. Все время на ногах. Получают осложнения и сгорают на работе. Если бы при первых симптомах простуды самоизолировались и лечились - были бы живи...
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Світла їм пам'ять, наші захищені набагато гірше.
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Ничего удивительного. Они сутками работают, простуженные и зараженные вирусом. Все время на ногах. Получают осложнения и сгорают на работе. Если бы при первых симптомах простуды самоизолировались и лечились - были бы живи...
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А ты прям обо всём осведомлен! Здесь существуют узаконенные процедуры, как поступать. Нарушение которых карается Законом. И не только это. В Италии распространители фейков также отвечают по Закону.
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Світла їм пам'ять, наші захищені набагато гірше.
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Думаю з тих людей які перехворіють і захочуть допомагати треба долучати на волонтерських засадах для допомоги лікарям!
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Абсолютное большинство прибывшей из России в Италию помощи по борьбе с эпидемией
коронавируса совершенно бесполезно, сообщила туринская газета La Stampa со ссылкой на «высокопоставленные политические источники» в Риме.
«80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии.
Это не более чем предлог»,- цитирует источники газета, сравнивая российскую помощь -
оборудование для бактериологической дезинфекции, полевую лабораторию для стерилизации
и прочее оборудование такого рода - с помощью, поступающей из Китая и состоящей в
основном из масок и аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Ссылаясь на те же источники, газета сообщает, что реальной причиной, по которой
премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь России после долгого телефонного
разговора с российским президентом, было «желание (премьер-министра.- "Ъ")
в это сложное время… консолидировать превосходные отношения с… Москвой».
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Лаптеногие даже в США направили "помощь" - Трамп приятно удивлён
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а ведь говорилось всем, даже кричал - берегите медиков, на руках носите, также как военных во время воины - всё им и потом только себе. Что получаеться 63 медика умерли а это минимум 500 не обслуженных пациентов каждый месец.
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Такая ужасная статистика позволяет сделать вывод, что в Украине врачи нам помогать не будут вообще. Поэтому нужны советы общего и конкретного плана по самоспасению.

Вы должны помнить,что с вирусом может справиться только ваш организм и никто другой. С первых дней болезни пить Регидрон ведрами и запретите себе есть. Никаких лекарств кроме парацетамола симптоматические! Любые фуфломицины и еда помогают вирусу и вредят вам. Не лежать, спать на боку или животе, лёгкие ударчики по спине ( бронхам). Категорически нельзя отхаркивающие! На пятый день должно быть улучшения. Если нет улучшения или ухудшение после улучшения то это наверняка бактериальная пневмония. Тут нужен антибиотик уже. Рекомендую амоксициллин с клавулановой кислотой. Когда нужно срочно в больницу - синюшный цвет лица, недостаток кислорода ощущается. Всем удачи!
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Шо-то сегодня сутра столько новостей о коронавирусе как никогда. В худшие дни такого не было. Решаем, какая будет линия партии, чтобы с ней синхронно колебаться?
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Эхо Москвы. Сергей Пархоменко.

В России не болеют потому что дикие, несчастные и нищие.

Большинство стран мира, сильно пострадавших от эпидемии и еще более от противоэпидемических мер, - особенно остро ощущают понесенный ими ущерб именно в силу своей цивилизованности, развитости, комфортности, ориентированности на ценность человеческой жизни и удобство человеческого быта. На практике воплотилась классическая поговорка: «Выше лезть - больнее падать». Чем более благополучными, успешными и защищенными чувствовали себя граждане страны - тем более болезненно, подавленно, они себя чувствуют сейчас, и тем более серьезно оценивают понесенный ущерб.

В странах диких, дремучих, жестоких, нищих, бесчеловечных (Россия)- не так уж много чего и изменилось. Граждане их не так уж много чего и утратили. Население как было запуганным и бесправным - так и осталось, бытовые лишения как были тяжкими - так и остались, передвижение как было ограничено и затруднено - так и осталось, будущее как было мрачным и мутным - так и осталось.
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Всё пугаете ? Смотрите, бумеранг прилетит. В Италии идёт зачистка домов престарелых, с соответствующей информационной поддержкой.
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Коронавирус Беларусь, [31.03.20 07:31]

Витебск.
Сегодня будет решаться вопрос, закроют ли Витебск на карантин.
Медики подписывают документы о неразглошении - по всей видимости, есть на то причины.

Коронавирус Беларусь, [30.03.20 22:06]
😳Что-то вспомнилось, что власти во время Чернобыля приказывали врачам ставить пациентам диагноз «вегетососудистая дистония» вместо «лучевая болезнь»
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рассея.

Почувствовав засаду, сейчас по всей стране срочно переоборудуют под корону разные «менее популярные» отделения.
В больнице Калининградской области развернули дополнительные инфекционные боксы, но класть все равно некуда.
В Подмосковье решили переоборудовать под карантин отделение паллиативной помощи, а тяжелых раковых больных куда-то вывезли.
В Волгограде в местной больнице пожертвовали отделениями от кардиологии до реанимации. На улицу выставили 120 бедолаг.
А в Звенигороде лежачих с бронхолегочными болезнями вообще отправили умирать домой. Кроме всего прочего, в больницы превращают гостиницы, которые сейчас на хрен никому не нужны. Но это тоже не спасает. Про отсутствие масок писать не буду. Их просто нет даже в Мск.


Не зря власти загоняют людей по домам, у них вся эта информация есть.
Ещё немного и пациенты будут лежать в больницах на полу. Как показывает практика, наша самая лучшая в мире страна не готова ни к чему.
Ни к снегу зимой, ни тем более к вирусам весной
. Так что, лучше реально сидите дома.
СМОТРЯЩИЙ (https://t.me/joinchat/AAAAAETDq_b_gH1GeCx4zA)
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давайте больше.....ещё больше таких новостей о сотне умерших врачей в супер державах с супер оборудованием и экипировкой врачей! я понимаю что правда нужна...но это жестокая правда...и никак не пойдёт она на пользу нашей стране. так как уже в стране пишут просто врачи увольняются из за оплаты работы и риска.к тому же до сих пор они не защищены средствами защиты. останутся единицы после таких новостей. пусть журналисты тогда и поставщики спец одежды идут лечить больных сами .не расторопливые идиоты уже ....(( сами пишут и призывают не паниковать...а своими новостями разогнали и запугали тех кто ещё остался в медперсонале....я фуею со всех...((
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вы предлагаете рассказывать, что это просто грипп и можно и дальше шариться по кабакам?
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я пытался написать так чтобы как то нааборот что то делать ...не знаю как быть в таком случае...в том то и дело написал что написал. писал думал что пишу. и причём тут кабаки к медперсоналу умершому не понимаю? вы даже не представляете что я тут пишу и как наказывать кто нарушает карантин...поэтому не зная моих постов советую вам меня не учить что писать...мной тут уже писано переписано и жосткой форме. форумчане это знают что я пишу .как то так(( не называть как минимум цифры заразившихся врачей. и так уже разбежались.... нужно их экипировать срочно было уже давно и дать зарплату а не только там утверждать её. иди те вы волонтёром ...помогите врачам,вас же не запугать такими новостями...((
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Очень странная статистика высокой смертности медиков в Италии. Они же не группа кому за 65 лет. Что-то тут мутное дело...
Нигде в др. странах вроде нет такой высокой смертности медиков.
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