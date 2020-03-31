 В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі

Такі дані італійської федерації лікарів FNOMCEO, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ansa.

Зазначається, що в понеділок, 30 березня, стало відомо про смерть ще двох лікарів.

Загалом станом на 30 березня в Італії коронавірусом заразилися 8538 медичних працівників. З них 595 заразилися за останню добу.

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