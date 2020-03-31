 В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі

Такі дані італійської федерації лікарів FNOMCEO, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ansa.
Зазначається, що в понеділок, 30 березня, стало відомо про смерть ще двох лікарів.
Загалом станом на 30 березня в Італії коронавірусом заразилися 8538 медичних працівників. З них 595 заразилися за останню добу.
коронавируса совершенно бесполезно, сообщила туринская газета La Stampa со ссылкой на «высокопоставленные политические источники» в Риме.
«80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии.
Это не более чем предлог»,- цитирует источники газета, сравнивая российскую помощь -
оборудование для бактериологической дезинфекции, полевую лабораторию для стерилизации
и прочее оборудование такого рода - с помощью, поступающей из Китая и состоящей в
основном из масок и аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Ссылаясь на те же источники, газета сообщает, что реальной причиной, по которой
премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь России после долгого телефонного
разговора с российским президентом, было «желание (премьер-министра.- "Ъ")
в это сложное время… консолидировать превосходные отношения с… Москвой».
Вы должны помнить,что с вирусом может справиться только ваш организм и никто другой. С первых дней болезни пить Регидрон ведрами и запретите себе есть. Никаких лекарств кроме парацетамола симптоматические! Любые фуфломицины и еда помогают вирусу и вредят вам. Не лежать, спать на боку или животе, лёгкие ударчики по спине ( бронхам). Категорически нельзя отхаркивающие! На пятый день должно быть улучшения. Если нет улучшения или ухудшение после улучшения то это наверняка бактериальная пневмония. Тут нужен антибиотик уже. Рекомендую амоксициллин с клавулановой кислотой. Когда нужно срочно в больницу - синюшный цвет лица, недостаток кислорода ощущается. Всем удачи!
В России не болеют потому что дикие, несчастные и нищие.
Большинство стран мира, сильно пострадавших от эпидемии и еще более от противоэпидемических мер, - особенно остро ощущают понесенный ими ущерб именно в силу своей цивилизованности, развитости, комфортности, ориентированности на ценность человеческой жизни и удобство человеческого быта. На практике воплотилась классическая поговорка: «Выше лезть - больнее падать». Чем более благополучными, успешными и защищенными чувствовали себя граждане страны - тем более болезненно, подавленно, они себя чувствуют сейчас, и тем более серьезно оценивают понесенный ущерб.
В странах диких, дремучих, жестоких, нищих, бесчеловечных (Россия)- не так уж много чего и изменилось. Граждане их не так уж много чего и утратили. Население как было запуганным и бесправным - так и осталось, бытовые лишения как были тяжкими - так и остались, передвижение как было ограничено и затруднено - так и осталось, будущее как было мрачным и мутным - так и осталось.
Витебск.
Сегодня будет решаться вопрос, закроют ли Витебск на карантин.
Медики подписывают документы о неразглошении - по всей видимости, есть на то причины.
Коронавирус Беларусь, [30.03.20 22:06]
😳Что-то вспомнилось, что власти во время Чернобыля приказывали врачам ставить пациентам диагноз «вегетососудистая дистония» вместо «лучевая болезнь»
Почувствовав засаду, сейчас по всей стране срочно переоборудуют под корону разные «менее популярные» отделения.
В больнице Калининградской области развернули дополнительные инфекционные боксы, но класть все равно некуда.
В Подмосковье решили переоборудовать под карантин отделение паллиативной помощи, а тяжелых раковых больных куда-то вывезли.
В Волгограде в местной больнице пожертвовали отделениями от кардиологии до реанимации. На улицу выставили 120 бедолаг.
А в Звенигороде лежачих с бронхолегочными болезнями вообще отправили умирать домой. Кроме всего прочего, в больницы превращают гостиницы, которые сейчас на хрен никому не нужны. Но это тоже не спасает. Про отсутствие масок писать не буду. Их просто нет даже в Мск.
Не зря власти загоняют людей по домам, у них вся эта информация есть.
Ещё немного и пациенты будут лежать в больницах на полу. Как показывает практика, наша самая лучшая в мире страна не готова ни к чему.
Ни к снегу зимой, ни тем более к вирусам весной
. Так что, лучше реально сидите дома.
СМОТРЯЩИЙ (https://t.me/joinchat/AAAAAETDq_b_gH1GeCx4zA)
Нигде в др. странах вроде нет такой высокой смертности медиков.