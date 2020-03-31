 Випадків зараження COVID-19 у ЗСУ немає: на ізоляції - 151 особа, - Командування Медичних сил

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ

"На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 151 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби, – 86 осіб", - йдеться в повідомленні.

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