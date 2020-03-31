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 Випадків зараження COVID-19 у ЗСУ немає: на ізоляції - 151 особа, - Командування Медичних сил

Станом на 7:00 вівторка, 31 березня, в Збройних силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом типу COVID-19, не зареєстровано.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ

"На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 151 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби, – 86 осіб", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробимо все можливе, щоб захистити військових від COVID-19, але вжиті заходи не мають вплинути на боєздатність, - Зеленський

Випадків зараження COVID-19 у ЗСУ немає: на ізоляції - 151 особа, - Командування Медичних сил 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185618
 
 
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А тест системи в армії є для його виявлення? А то якось цікаво це звучить на фоні того, що солдатам скоро може не буде чого їсти...
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Не дай Боже, щоб після цих перевірок з'явилися. Бо це буде кваліфіковано, як спланована диверсія
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В Антарктиде коронавируса не обнаружено. Четверо пингвинов и один ишак-мутант в изоляции. И тестов нет.
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Щось підозріло вперто повторюють цю інформацію.
А чому не пишуть чи є зараження серед МЧСників, поліції, нацгвардії?
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