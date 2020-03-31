 Випадків зараження COVID-19 у ЗСУ немає: на ізоляції - 151 особа, - Командування Медичних сил

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ
"На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 151 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби, – 86 осіб", - йдеться в повідомленні.
Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ
"На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 151 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби, – 86 осіб", - йдеться в повідомленні.
А чому не пишуть чи є зараження серед МЧСників, поліції, нацгвардії?