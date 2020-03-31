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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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 У військові частини направили перевіряльників через коронавірус, але не подбали про наявність засобів захисту від COVID-19, - волонтер Москаленко

Перед тим, як влаштовувати перевірки військових частин щодо використання засобів захисту військових від COVID-19, потрібно було подбати про наявність і постачання в достатній кількості цих засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє волонтер Юрій Москаленко.

"Сьогодні в кілька військових частин приїхали перевіряючі, що мали на меті перевірити використання засобів і захист військових від COVID-19. Можливо, спочатку потрібно було подбати про наявність і постачання в достатній кількості необхідних засобів і матеріалів??? Сподобалась фраза перевіряючого, - "... А де ваш безконтактний термометр?" Ні тобі "Чи привезли вам?"... Ні перевірки того, хто мав надати в частину, а, блд, - "де термометр безконтактний"!!!" - йдеться в повідомленні.

"Вам немає що робити, чи зовсім нудно від неробства??? Якого х*я ви взагалі там робите??? То маринуєте бійців в казармах замість того, щоб відправити всіх відгулювати накопичені відпустки.... То на полігон засилаєте, замість провести повільну ротацію на фронт, де бійці в більшій вурусній безпеці...", - додав волонтер.

Також читайте: Випадків зараження COVID-19 у ЗСУ немає: на ізоляції - 151 особа, - Командування Медичних сил

У військові частини направили перевіряльників через коронавірус, але не подбали про наявність засобів захисту від COVID-19, - волонтер Москаленко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185617
 
   
 Топ коментарі
 
Оччень в стиле власти зелёных долбодятлов! В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 6345
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Совок квітне махровими квітами В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 8588 В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 347
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цветёт и пахнет, как любил говорить мой покойный папаша. потом он делал паузу и добавлял: пахнет неприятным запахом
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Оччень в стиле власти зелёных долбодятлов! В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 6345
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цветёт и пахнет, как любил говорить мой покойный папаша. потом он делал паузу и добавлял: пахнет неприятным запахом
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Їздять,заразу розвозять.Самих себе вони перевірили перед тим як по казармах шастати.
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Оооочень тихо.... А Грановской отчет прислал?
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Та вони зовсім там в МО ДЕГРАДУВАЛИ. ВНЯТНИХ МАЛО ЗАЛИШИЛОСЬ. А ЗЕ-ОРДА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ВІРУСІВ ТЕРОРИСТАМ НА ДАУНБАСУ ЗБИРАЄТЬСЯ ВІДПРАВИТИ, ВОНА ЗА ТЕРОРИСТІВ ТУРБУЄТЬСЯ, А БІЙЦІ ЗСУ ОБІЙДУТЬСЯ, НЕХАЙ ВОЛОНТЕРИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ.ОСЬ ТАКА ЛОГІКА ЗЕБІЛІВ.
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Идиоты были , есть и будут, если их не гнать за такие дела сранной метлой!!!
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Зачем в частях начфины,замы по мтс,медсанчасть?За что им деньги платят?.Командиры частей.?Детский сад. За ручку водить надо?Или они с автоматапми на перевес? Или у них гарем из ППЖ?Зеленский за ручку водить должен 900 Хенералов?
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Даже при наличии, всех упомянутых "начфины,замы по мтс, медсанчасть", войсковая часть НЕ ИМЕЕТ возможности закупить бесконтактные термометры и "намордники".
Нет такой статьи, по которой, можно купить эти прибамбасы.
Это предметы централизованной поставки.
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Не возражаю.Но заявку по всей форме они составить могут? На упреждение?Народ в частях -срез нашего общества.Разный.Есть герои,и есть щури.Почему и есть в армии и контрразведка,СБУ и военная система охраны правопорядка.Не от хорошей жизни.И Парламентский контроль за генералами должен быть.
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Як і годоться в нас робити - через сраку і на авось.
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