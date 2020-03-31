 У штабі ОС роз'яснили порядок пропуску через КПВВ на період карантину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, представники Об’єднаних сил пояснили:



- Для осіб, які мають місцеву реєстрацію, на пересування в межах та між Донецькою та Луганською областями додаткових обмежень не вводиться. Ця категорія громадян також має право проїжджати на ці території зі сторони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

При цьому мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.



- Не обмежується право на в’їзд на територію Донецької та Луганської областей громадян, які володіють нерухомістю в цих областях.



- До району проведення операції також пропускатимуть осіб, які слідують до місця праці при пред’явлені відповідної довідки від роботодавця.



- Підставою для пропуску громадян на вїзд-виїзд також може бути смерть близьких родичів та членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС

- Дозвіл на перетин меж областей надається громадянам для здійснення лікування в особливо важких випадках, вагітним жінкам та особам, які їх супроводжують.



- Приватним підприємцям, організаціям, підприємствам, які здійснюють забезпечення життєдіяльності регіону, дозволено вїзд/виїзд за пред’явлення відповідних документів.



- Окремі рішення можуть прийматися на пропуск осіб, які мають вагомі причини гуманітарного характеру або критичні життєві обставини при наявності підтверджуючих документів.



При цьому перетин меж областей здійснюється виключно лише через визначені командуванням Об’єднаних сил блок-пости з обов’язковим температурним скринінгом без винятку усіх громадян та посадових осіб з дотриманням визначених раніше процедур.



За додатковою інформацією звертайтеся до Call-центру Об’єднаних сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.



"Просимо ставитися з розумінням до запровадження зазначених вище обмежень та утриматись від поїздок без нагальної потреби", - додали в пресцентрі ОС.

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