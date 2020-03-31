 Німеччина і Франція зробили спільну заяву стосовно Донбасу: Прикриваючись коронавірусом, окупанти не дають працювати ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Як заявили глави МЗС двох країн, Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан, вони "дуже стурбовані" обмеженнями, накладеними сепаратистами на спостережну місію ОБСЄ з 21 березня.
Спостерігачі повинні мати безпечний, захищений та безперешкодний доступ по всій Україні, сказано у спільній заяві двох дипломатів.
"Спалах пандемії коронавірусу не має слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ (Спеціальна моніторингова місія / місія спостерігачів) та виконанню її мандату", - заявили глави дипломатії Німеччини і Франції.
За даними МінТОТ, російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на COVID-19.
Станом на 30 березня окупанти ОРЛО визнали наявність лише одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують. При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем.
Раніше Євросоюз звернувся до РФ та підконтрольних їй бойовиків з вимогою відкрити доступ через лінію розмежування для представників спостережної місії ОБСЄ та гуманітарних організацій на тлі пандемії коронавірусу.
Российские боевики, оккупационная администрация я понимаю, но там оказывается "пророссийские сепаратисты"?
Если больной человек верит, что он Наполеон это не делает его французским императором.
може їм за українців воювати? може це їхні "співаки" на росії гастролюють? може це їхні актори, спортсмени повторюють мантру про аполітичність? може це в них мєдвєдчук, сівохо, єрмак, шарій, бондаренко, портнов, аваков, зеленське врешті решт? може їм за українців обирати розумних людей на посади, а не тупнів на кшталт зеленського?
що вони мають робити? свої мізки нам віддати аби ми порозумнішали та самі припинили толерувати ворога?