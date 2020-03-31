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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, За кордоном
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Все про:карантин (1680) ОБСЄ (2458) Ле Дріан Жан-Ів (18) Гайко Маас (109) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 Німеччина і Франція зробили спільну заяву стосовно Донбасу: Прикриваючись коронавірусом, окупанти не дають працювати ОБСЄ

Німеччина і Франція звинуватили проросійських сепаратистів на Донбасі в перешкоджанні роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як заявили глави МЗС двох країн, Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан, вони "дуже стурбовані" обмеженнями, накладеними сепаратистами на спостережну місію ОБСЄ з 21 березня.

Спостерігачі повинні мати безпечний, захищений та безперешкодний доступ по всій Україні, сказано у спільній заяві двох дипломатів.

"Спалах пандемії коронавірусу не має слугувати приводом для перешкоджання свободі пересування СММ (Спеціальна моніторингова місія / місія спостерігачів) та виконанню її мандату", - заявили глави дипломатії Німеччини і Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна поінформувала генсека ООН, що РФ блокує місію ОБСЄ на Донбасі під приводом карантину, - представник української дипмісії Ніколенко

За даними МінТОТ, російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на COVID-19.

Станом на 30 березня окупанти ОРЛО визнали наявність лише одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують. При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем.

Раніше Євросоюз звернувся до РФ та підконтрольних їй бойовиків з вимогою відкрити доступ через лінію розмежування для представників спостережної місії ОБСЄ та гуманітарних організацій на тлі пандемії коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185609
 
   
 Топ коментарі
 
к черту обеспокоенность!.. больше санкций кацапне, что б продохнуть не могли..
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...Дуже стурбовані... Ай да маладці! Путлєр пукне з переляку.
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до української так званої "влади" претензій з цього приводу нема?
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к черту обеспокоенность!.. больше санкций кацапне, что б продохнуть не могли..
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ну они же должны быть в сдохшем Координационном совете. Еще + к беспределу под эгидой кацапии.
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...Дуже стурбовані... Ай да маладці! Путлєр пукне з переляку.
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до української так званої "влади" претензій з цього приводу нема?
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Не мешайте им прикрываться коронавирусом , пусть он сделает то , что не до конца сделали другие...
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Пусть "скрывают"... У нас патроны целее будут... Вспомните "Войну миров", Герберта Уэлса... Захватчикам не смогла сопротивляться тогдашняя человеческая цивилизация. Их победили болезнетворные бактерии... Главное - чтобы переносчиками "короны" оставались только люди... Те, кто не хотел "русского мира", давно уехали... Остались те, кто его желал и звал... Пусть в нём и живут, "носители российских паспортов"... А мы потом придём и захороним останки... Например, в заброшенных шахтах... Ведь "гражданство", по наследству, не передаётся...
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большинство кто не хотел уехали....большинство, но не все...
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Коли у Другу світову союзники бомбили вузлові станції з німецькими ешелонами, завод "Рено", де випускали автомобілі для вермахту, заводи "Шкода", "Чеську Збройовку", де випускали танки і стрілецьку зброю для нього, нафтопромисли в Плоєшті, де добували нафту, що перероблялася в бензин для техніки вермахту, вони знали, що там, внизу, є і люди, які були проти нацистів... Вони там живуть поблизу, працюють на тих підприємствах... І що?...
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А что нам скажет Моника? Или она сейчас спит?
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Мендель скаже, что он не обязан читать вообще
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"Пророссийские сепаратисты" - Это кто?
Российские боевики, оккупационная администрация я понимаю, но там оказывается "пророссийские сепаратисты"?
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ТАМ ТЕРОРИСТИ. І КРАПКА. А ТЕРОРИСТІВ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ.
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Так все таки ВСУ воюют против граждан Украины? Из-за этого или аналогичного митинга?
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Я тут вже сто раз писав про це. В окопах сидять дамбасюри, розходний матеріал, під командуванням іхтамнетів.
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Я тоже сто раз писал, что это коллаборационисты которые присоединились к государству агрессору и выполняют приказы его командования. А не сепаратисты, которые сражаются за независимость своего народа от метрополии.
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Вони воюють за свою маладую ріспубліку і свято в це вірять.
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Какая разница во что они верят дураки?
Если больной человек верит, что он Наполеон это не делает его французским императором.
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У нас теж не відстають від сепарні. Прикриваючись вірусом продадуть землю.
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Мудрий нарід ставіт лайкі. То почєму би і нє?
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Даже жиды с палестинцами договорились о перемирии. А наши примеренцы этим лохудрам с домбаса орлу и орду хотят тест системы для короны передать. Ваще кукухой поехали там?
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Ви дуже, дуже стурбовані!? ТА ВИ МОСКОВІЇ САНКЦІЇ ВВЕДІТЬ ДІЙСНІ А НЕ ФЕЙКОВІ. БАБКИ ВОНА ВАМ ПЛАТИТЬ А ВИ ЗАХІДНІ ТІЛЬКИ ПІАРИТИСЬ ТА НІЧОГО НЕ РОБИТЕ. БАБЛО НЕ ПАХНЕ АЛЕ ВОНА ЗАРОБЛЕНО НА КРОВІ УКРАНЦІВ!!! ЗАПАМЯТАЙ ЄВРОПО!
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залить этот бамбас бетоном и забыть за него нах*й.......
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Прозрели, твари? Две страны, которые ни копейки не дали Украине на войну, ни даже ржавого патрона. Тока тотальная озабоченность и скулёж...
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MrDemarson, ви для чого цю маячню написали? вам якої ще допомоги треба?
може їм за українців воювати? може це їхні "співаки" на росії гастролюють? може це їхні актори, спортсмени повторюють мантру про аполітичність? може це в них мєдвєдчук, сівохо, єрмак, шарій, бондаренко, портнов, аваков, зеленське врешті решт? може їм за українців обирати розумних людей на посади, а не тупнів на кшталт зеленського?
що вони мають робити? свої мізки нам віддати аби ми порозумнішали та самі припинили толерувати ворога?
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Ці скоти можуть тільки гадити. Там скиглять і просять зняти санкції, щоб їх пожаліли, а тут вбивають і повзуть далі. Це нелюди. Краще впаяйте їм такі санкції, щоб вони за сутки втекли з Криму і Донбасу. Це буде дієво. Ви ж багаті, відмовтеся від їх газу, візьміть дорожний у американців і московити будуть лизати ваші тапочки. А так ви їх спонсіруєте, самі штовхаєте на вбивства, бо іншого вони не вміють.
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