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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ,  станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 36 випадків;
▪️Волинська область — 3 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 13 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 45 випадків;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 107 випадків;
▪️Київська область — 52 випадки;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 11 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 13 випадків;
▪️Сумська область — 10 випадків;
▪️Тернопільська область — 78 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 3 випадки;
▪️Чернівецька область — 90 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ роз'яснило, кого мають обов'язково госпіталізувати під час карантину. ІНФОГРАФІКА

На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ 01
На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185608
 
 
 Топ коментарі
 
Вирус не спит.Спят те кто считает.
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Вроде пока ситуация в норме, и это учитывая шо главзебил свез в Украину всех кого только можна...
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Але не розумію, чому було не закрити кордони з окупованими росією території ще на початку епідемії??? хоча по нормальному кордони повинні були з росією закриті ще в 2014 році
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Вроде пока ситуация в норме, и это учитывая шо главзебил свез в Украину всех кого только можна...
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а это только начало ..и если правильно дают информацию
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Ну що ЕС - та весь інший світ ...- готовтесь, нам допомогати - ну, знаете чому- ви ж не захочете мати на РЕВЕРСІ за деякий час мільйони хворих працівників На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7326
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Ну неужели нельзя провести всеобщий молебен? Святые мощи, евхаристия, причастие, таинство и прочее сделать - и вирус будет убит. Кто не верит - нехристь и еретик.(молится, причащается, кушает "плоть и кровь" Боба)
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хм., а где тут "молились против вируса"?
напомни, а то я забыл)
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бредовые высказывания..вирус в бога не верит .ему пофиг ты верующий или еретик
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совершенно верно.
на "еретиков" вирус не действует, но может убить. прямо как на Карибах - не верили в Яхве(не знали что это), и были убиты.
расслабься, ибо от новостей всех этих хочется стать вирусологом... гггг
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Ну неужели нельзя провести всеобщий молебен?

Что кому предначертано будет,до начала творенья господь утвердил! Омар Хаям
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Примерно то же число (548 или 549) высвечивалось вчера поздно вечером (около полуночи). За ночь новых заболевших у нас нет или почти нет. В Украине вирус по ночам спит?
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утренние данные нужно смело игнорировать. только по вечерним (именно они и вносятся в статистику хопкинса) можно пытаться оценить. и то, здесь, - динамику тестирования.
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Але не розумію, чому було не закрити кордони з окупованими росією території ще на початку епідемії??? хоча по нормальному кордони повинні були з росією закриті ще в 2014 році
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Тут слух прошел, что экономика скоро, вот-вот, как что, так сразу, покажет рост в 25%.
Нет, в 40%.
Нет в 255%.

Но поскольку я таки предпочитаю верить в Снежного человека, а не в "рост" экономики после экономического армагеддона коронавируса, то я ожидаю мародерства и грабежей из-за обнищания безработного населения.

Алгоритм борьбы с бандитами изложен великим Акиро Куросава в бессмертном фильме "7 самураев".
Как выжила японская деревня 14 века, которую собирались ограбить бандиты?
Она наняла для защиты самураев, то есть ЧОП.
Крестьяне были крайне бедны, но и среди самураев многие не роскошествовали, мягко говоря.
Среди отставных военных много "голодных самураев"(С)
Интересная профессия - работник ЧОП.
А какая будет востребованная...
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Но поскольку я таки предпочитаю верить в Снежного человека,

Василь вже три рази бачив в Карпатах Снігову людину, але пити так і не перестав!...
Вся эта пандемия во СМИ покаыівает, что большая часть людей не умеет мыслить самостоятельно, чем и пользуются попы, политики и мошенники...
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Антивирусные частушки
Умер ваня от короны- карантин не соблюдал-
Не лечился самогоном,зря продукты покупал!

Вот в России погуляют - всю неделю водку пить!
И царя все уважают ,как такого не любить!

Пандемия разрасталась,отшибала всем мозги,
Даже маски не осталось- хоть на кладбище беги!

8 умерших делим на 549 заболевших= 2,3%- кому нужна паника?
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частушки прикольные, но международная статистика ведётся другим методом. Число умерших в процентах от [уже выздоровевших плюс умерших]. Так называемые closed cases. Тех кто на перепутье (на лечении) в статистику пока не берут.
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А вас не смущает количество прошедших тест ( 2642 чел.) ? Как то маловато для многомиллионной страны .
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А вас не смущает количество прошедших тест ( 2642 чел.)

Сегодня протестился, а завтра заразился-какой смысл- кормить мошенников?- в Москве цена за "тест" составляет от 2000 до 900 рублей- это как в мультфильме- он и нас сосчитал!...
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Это во время карантина... А если карантин снять Сколько?
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Это во время карантина... А если карантин снять Сколько?

То же и будет. Возьмите статистику за прошлые года.
И кто знает, сколько людей является носителем вируса? А их на много больше, чем зафиксированных. Получается паника на пустом месте. СМИ это раздувают, а СМИ подконтрольны власти (вспомните Чернобыль)
Тут идет глобальная игра. Кто-то выиграет, а кто-то потеряет
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А в мире число заболевших достигло отметки в 779 тыс, что соответствует 0,01% населению земли.
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