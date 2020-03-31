 На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 36 випадків;
▪️Волинська область — 3 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 13 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 45 випадків;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 107 випадків;
▪️Київська область — 52 випадки;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 11 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 13 випадків;
▪️Сумська область — 10 випадків;
▪️Тернопільська область — 78 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 3 випадки;
▪️Чернівецька область — 90 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.
напомни, а то я забыл)
на "еретиков" вирус не действует, но может убить. прямо как на Карибах - не верили в Яхве(не знали что это), и были убиты.
расслабься, ибо от новостей всех этих хочется стать вирусологом... гггг
Что кому предначертано будет,до начала творенья господь утвердил! Омар Хаям
Нет, в 40%.
Нет в 255%.
Но поскольку я таки предпочитаю верить в Снежного человека, а не в "рост" экономики после экономического армагеддона коронавируса, то я ожидаю мародерства и грабежей из-за обнищания безработного населения.
Алгоритм борьбы с бандитами изложен великим Акиро Куросава в бессмертном фильме "7 самураев".
Как выжила японская деревня 14 века, которую собирались ограбить бандиты?
Она наняла для защиты самураев, то есть ЧОП.
Крестьяне были крайне бедны, но и среди самураев многие не роскошествовали, мягко говоря.
Среди отставных военных много "голодных самураев"(С)
Интересная профессия - работник ЧОП.
А какая будет востребованная...
Василь вже три рази бачив в Карпатах Снігову людину, але пити так і не перестав!...
Вся эта пандемия во СМИ покаыівает, что большая часть людей не умеет мыслить самостоятельно, чем и пользуются попы, политики и мошенники...
Умер ваня от короны- карантин не соблюдал-
Не лечился самогоном,зря продукты покупал!
Вот в России погуляют - всю неделю водку пить!
И царя все уважают ,как такого не любить!
Пандемия разрасталась,отшибала всем мозги,
Даже маски не осталось- хоть на кладбище беги!
8 умерших делим на 549 заболевших= 2,3%- кому нужна паника?
Сегодня протестился, а завтра заразился-какой смысл- кормить мошенников?- в Москве цена за "тест" составляет от 2000 до 900 рублей- это как в мультфильме- он и нас сосчитал!...
То же и будет. Возьмите статистику за прошлые года.
И кто знает, сколько людей является носителем вируса? А их на много больше, чем зафиксированных. Получается паника на пустом месте. СМИ это раздувают, а СМИ подконтрольны власти (вспомните Чернобыль)
Тут идет глобальная игра. Кто-то выиграет, а кто-то потеряет