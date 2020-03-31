EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Здоров'я
  6035  57
Матеріали за темою:
Все про:вакцина (194) карантин (1680) лікування (313) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19

У розробці зараз кілька вакцин проти коронавірусу, а в американському науково-дослідному центрі Kaiser Permanente в Сіетлі чотирьом добровольцям зробили щеплення з експериментальною дозою безпечного генетичного коду, добутого з нового вірусу.

Про це пише "Бі-Бі-Сі", передає Цензор.НЕТ.

Експерти вважають, що їм знадобиться кілька місяців, щоб з'ясувати, наскільки ефективні ця та інші вакцини, які перебувають у розробці.

Крім того, минулого тижня з'явилися дуже обнадійливі повідомлення про дослідження щодо розшифровки генетичного коду вірусу: зазвичай віруси в процесі розмноження в організмі тварини або людини мутують, проте у випадку з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2 мутації відбуваються повільно або майже не відбуваються.

Якщо ці спостереження підтвердяться, то це може означати, що однієі вакцини буде достатньо, щоб прищепити людині імунітет на довгий час.

"Вірус зі стабільним геномом - це хороша новина в справі розробки вакцини", - підтвердив професор Стефано Менцо, який безпосередньо займається цією проблемою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені заявили про прорив в розробці вакцини від COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185607
 
 
 Топ коментарі
 
Будем делать выводы через пару недель когдв закончится инкубационный период у приезжих. Еще нужно учитывать то колличество людей которых они заразят за это время
 показати весь коментар
 
А недавно тут один дядя от медицины распинался, что вирус быстро добреет мутируя. Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2016
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тоесть легче он тоже не станет, а вакцина через год-два. "отличные" новости
 показати весь коментар
 
 
Реально Україні світить десь з 4мільярда дози вакцини.
 показати весь коментар
 
Я думаю,что вакцина будет через полгода.
 показати весь коментар
 
 
дійсно.. таких не чіпається жодна хвороба )))
 показати весь коментар
 
 
Тебе кстати она тоже будет не нужна, труппам вакцинацию не делают....
 показати весь коментар
 
Ты не переживай,скот,судя по твоей истерии,тебе недолго осталось тявкать.
 показати весь коментар
 
 
Что попробуешь,Дуровик,сдохнуть? Уже бредишь? Судя по твоему бредовому состоянию тебе недолго осталось мучиться!
 показати весь коментар
 
Вообще это интересный вопрос как трупп будет реагировать на вакцинацию...... Для уже холодного смысла все же нет, но в разгар агонии можно попробовать....
 показати весь коментар
 
Дуровик,я же говорю,что ты бредишь! Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3931
 показати весь коментар
 
во всяком случае человечество не вымрет Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8206
 показати весь коментар
 
А говорили что ГМО продукты безопасны. Вот Европа и горит сейчас. Мы с огорода кушаем натур продукт в основном и всьо у нас будет хорошо!!!
 показати весь коментар
 
 
Тебе вот смешно, а у нас хавчик действительно пока еще без ГМО. Сравни наш помидор, сочный сладкий вкусный и испанский какойнибудь безвкусный зато красивый. Так же и с фруктами и остальными овощами. У нас еще продукты питания ого-го по сравнению с заграницами
 показати весь коментар
 
 
Да есть у нас такие помидоры, шоб дольше хранились, они маринованные классные, а салатные и дороже, потому шо гниют быстро.
 показати весь коментар
 
 
а на расее ваще не заморачиваются,там зеленые квасят...потому и называется сиё новообразование "страна вечнозеленых помидоров"
 показати весь коментар
 
 
Да, рассказывали. И вишню от черешни отличить не могут, абрикосы, шо для нас - редкие заморские фрукты. И у них не говорят - зеленые, а - неспелые. Вечнозеленых помидоров - это, наверное, наши придумали.
 показати весь коментар
 
 
Будем делать выводы через пару недель когдв закончится инкубационный период у приезжих. Еще нужно учитывать то колличество людей которых они заразят за это время
 показати весь коментар
 
 
А как твой кишечник отделяет чужеродные гены в продуктах, просто интересно?
 показати весь коментар
 
Еще не прошло на столько много времени, что бы ученые могли понять масштабы вреда ГМО продуктов на геном и организмизм человека. Хотя возможно сейчас это время и настало. Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4835
 показати весь коментар
 
 
ТАк а зачем тогда писать на этикетка продуктов маркер "без ГМО", если не вредят они здоровлю? Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 292
 показати весь коментар
 
 
То когда началось, вспомни. И на соль лепили, наверное.
 показати весь коментар
 
 
Я кстати так не одного продукта с гмо и не нашел, если чесно. А я искал Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8384
 показати весь коментар
 
 
Та как-то нам еще не печет такое выращивать.
 показати весь коментар
 
 
сосиски.
Соя -вона переважно на ГМО...
 показати весь коментар
 
 
и шо?перестали есть сосиски?да все гибридные растения,в том числе виноград - можно считать гмо.а значит вино гмо.и выгнанный с него самогон-тоже гмо.а бурячиха с гмо буряка? Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 394
 показати весь коментар
 
 
У нас все делается с одной целью - бабла наварить.
 показати весь коментар
 
Совершенно неясно для кого будет нужна эта вакцина. К тому времени когда она появится, антитела к ковидке будут в крови у всех кто выжил. Кому ее делать? Детям от года? Но для них этот вирус менее опасен чем ветрянка со смертностью 1 на 50 000. Так что это бездарно выброшенные ресурсы. Хотя с точки зрения чистой науки все очень даже окей, знания на воротах не виснут, всегда пигодятся.
 показати весь коментар
 
Совершенно неясно для кого будет нужна эта вакцина.Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9426
 показати весь коментар
 
 
Ну если так все ясно так и скажи - для кого? Мертвым она без надобности, а у живых ужу будут антитела в крови к ковидке. Так кому она будет нужна?
 показати весь коментар
 
Не, если не мутирует, так и будет гулять, как корь.
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Просто в отличии от кори с ее смертностью и социальными последствиями вакцинировать все население Планеты от ковидки не будет иметь никакого экономического смысла. Психологический да, многие захотят себе такую вакцину в попу. Как лекарство от страха.
 показати весь коментар
 
антипрививочник?не делай своим нащадкам прививок от оспы-ведь ее практически нет.
антипрививочники-это практически халявщики,они пользуются коллективным иммунитетом привитых нахаляву,сами не внося вклада.ведь невозможно заразиться,просто не от кого...
пока количество привитых не станет критически малым,и возбудитель не начнет свою работу.
 показати весь коментар
 
Ты просто дурак. У моих детей все плановые прививки плюс одна. Я просто указываю на факты.
 показати весь коментар
 
Нет,твои дети обречены быть такими как их отец; Бу-га-га? Папа почему я такой? Бу га-га,откуда я знаю! Менделя не проведешь!
 показати весь коментар
 
 
Кстати, от оспы прививок уже давно не делают, но тебе еще одну вколим ради науки.
 показати весь коментар
 
Один кретин на всем Цензоре,-и как старательно он плюется дерьмом! Наверное сильно кушать хочет. Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1941
 показати весь коментар
 
 
А недавно тут один дядя от медицины распинался, что вирус быстро добреет мутируя. Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2016
 показати весь коментар
 
 
Також особливість геному цього вірусу свідчить, що він сильно відрізняється від інших вірусів гномів і скоріше за все є рукотворним.
 показати весь коментар
 
Телефон виправляє, але після прийняття закону щодо продажу землі ми всі гноми.
 показати весь коментар
 
у випадку з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2 мутації відбуваються повільно або майже не відбуваються.

АЛЕ жодних гарантій,що мутації не прискоряться в силу певних факторів...

тому це н евпевненість,а НАДІЯ.
 показати весь коментар
 
 
совсем недавно же мутировал, шо дурной Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4816 но вакцину-то надо овцам впарить как-то
 показати весь коментар
 
Есть мнение, что "от вируса" хватит и одного томогавка по штаб-квартире Бильдербергского клуба.
 показати весь коментар
 
Созданный в лаборатории вирус не мутирует это биологическая война против населения.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору