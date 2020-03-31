 Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19

Про це пише "Бі-Бі-Сі", передає Цензор.НЕТ.
Експерти вважають, що їм знадобиться кілька місяців, щоб з'ясувати, наскільки ефективні ця та інші вакцини, які перебувають у розробці.
Крім того, минулого тижня з'явилися дуже обнадійливі повідомлення про дослідження щодо розшифровки генетичного коду вірусу: зазвичай віруси в процесі розмноження в організмі тварини або людини мутують, проте у випадку з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2 мутації відбуваються повільно або майже не відбуваються.
Якщо ці спостереження підтвердяться, то це може означати, що однієі вакцини буде достатньо, щоб прищепити людині імунітет на довгий час.
"Вірус зі стабільним геномом - це хороша новина в справі розробки вакцини", - підтвердив професор Стефано Менцо, який безпосередньо займається цією проблемою.
Соя -вона переважно на ГМО...
антипрививочники-это практически халявщики,они пользуются коллективным иммунитетом привитых нахаляву,сами не внося вклада.ведь невозможно заразиться,просто не от кого...
пока количество привитых не станет критически малым,и возбудитель не начнет свою работу.
Козлобородое грязное чучело вконец простилось с кукушкой. Бесноватый Стерлигов уверен, что английская королева хочет извести человечество с помощью вирусов. Он пророчит, "утилизация" произойдёт при помощи тестирования и вакцинирования. Но главное - "Не стреляйте в Росгвардию!"
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АЛЕ жодних гарантій,що мутації не прискоряться в силу певних факторів...
тому це н евпевненість,а НАДІЯ.