 У Ватикані виявили коронавірус у кардинала

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили в офісі кардинала.

Зазначається, що італійський кардинал з температурою госпіталізований у римську лікарню.

В офісі Де Донатіса повідомили, що найближчі помічники кардинала пішли на добровільний карантин.

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Також наголошується, що у кардинала не було останнім часом особистих контактів з Папою Римським Франциском, чиї аудієнції обмежені.