Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили в офісі кардинала.
Зазначається, що італійський кардинал з температурою госпіталізований у римську лікарню.
В офісі Де Донатіса повідомили, що найближчі помічники кардинала пішли на добровільний карантин.
Також наголошується, що у кардинала не було останнім часом особистих контактів з Папою Римським Франциском, чиї аудієнції обмежені.
А если и помрет, то = "бохвзялксебелучшего" или "проверкаверы")
https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1244851995732774914