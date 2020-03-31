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 У Ватикані виявили коронавірус у кардинала

Перший випадок зараження коронавірусом виявлено в одного з кардиналів Ватикану - 66-річного генерального вікарія Риму Анджело Де Донатіса.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили в офісі кардинала.

Зазначається, що італійський кардинал з температурою госпіталізований у римську лікарню.

В офісі Де Донатіса повідомили, що найближчі помічники кардинала пішли на добровільний карантин.

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Також наголошується, що у кардинала не було останнім часом особистих контактів з Папою Римським Франциском, чиї аудієнції обмежені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185604
 
 
 Топ коментарі
 
Між іншим сьогодні у кривавого пастора день народження! Вітаю вас пане !
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Кстати я теперь понял почему зеленский розганяет людей, когда ложит на памятники цветы и тд и тп. Боится коронавируса. Папа римский вот тоже людей разогнал В Ватикане обнаружили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 828
В Ватикане обнаружили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 784
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Кстати я теперь понял почему зеленский розганяет людей, когда ложит на памятники цветы и тд и тп. Боится коронавируса. Папа римский вот тоже людей разогнал В Ватикане обнаружили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 828
В Ватикане обнаружили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 784
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Вот именно Папа - "разогнал", шоб не заразились. А Зеля....
В Ватикане выявили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 7203
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Між іншим сьогодні у кривавого пастора день народження! Вітаю вас пане !
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Мiж iншим свято строго порохоботське
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У него Вера точно больше "горчичного зерна"... В Ватикане выявили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 1984
А если и помрет, то = "бохвзялксебелучшего" или "проверкаверы")
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О, это ведро их диды привезли в качестве трофея в 1945 году...
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