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 У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець

Екснардеп Леонід Ємець вважає, що без грошей МВФ ми могли б ще "погратися" в дефолт, але епідемія коронавірусу перетворить цю "гру" на аналог стрибків без парашута.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Глибокої ночі, в масках і перчатках, нехтуючи загрозою зараження коронавірусом, кнопкодавлячи по кутках - землю зробили товаром.

Очевидно, під тиском МВФ і заради грошей МВФ. Без яких ми могли б ще "погратись" в дефолт, але епідемія коронавірусу перетворить цю "гру" на аналог стрибків без парашута. На суїцид.
Такий собі шантаж під дулом пістолета", - підкреслив Ємець.

Екснардеп вбачає в цьому великий політичний перелом.

"Рейтинг Зе - все. Накрився великим мідним тазом. В цьому голосуванні є все, що не хотіли бачити його прихильники. Непопулярна реформа, альянс із Порошенком, відсутність власної більшості у парламенті, виконання вимог МВФ. Я просто бачу, як всі, крім Володимира Зеленського, отримують майданчик для політичного піару. Європейська Солідарність Порошенка абсолютно справедливо розповідатиме, що хоч і опозиція, але мали рятувати країну, коли влада сама не спроможна", - зазначив Ємець.

"ОПЗЖ і Батьківщина нещадно критикуватимуть сам закон і час та спосіб його прийняття. І теж матимуть вагон і тєлєжку абсолютно вагомих аргументів", - додав він.

За його словами, немає сценарію, за яким ті, хто сьогодні при владі, отримають позитив від цієї історії.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленості щодо ухвалення закону про ринок землі, - Зеленський

У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185603
 
   
 Топ коментарі
 
Матьківщина, для початку, повинні пояснити, чому не голосували за антикаломийський закон .... цікаво, скільки бєня відвалив йулі за це
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в мене тиск піднімається, коли ця курва починає нести свою ахінею....
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походу соглашусь. Партия Порошенко пестрит много, но много и делает. Это не одно и тоже, что Мендель выпустить или ролик записать.
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Мудизм сірої речовини У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 2702 Дегенератам в стічну яму ,смердіти,там... У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 9079
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Из 30 крутых супермаркетов в Москве 22 принадлежат голландцам...Бедная РАБссия,как ты похудела..при 10 долларах за бочку нефти... У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 4232
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Кабмин Гончарука проводил политику Порошенко, угандохав экономику еще до вхождения в мировой кризис, но граждане голосовавшие за Порошенко, вместо того, чтобы видеть в этом позитив, тотально озлоблены на политику Зеленского …

Кабмін Гончарука -це в основному "соросята"...
особливо їх активно просував Абромявічюс,котрий досі "важко працює" в Укроборонпромі..
також соросята -це "спостережні ради" з офуєнними окладами..
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Порох виноват во всем,даже в том,что придя к власти 7 июня 2014 года.УМУДРИЛСЯ СДАТЬ КРЫМ 1 МАРТА,и голосовал в ДурьДуме РАБссии за ввод войск Плешивого Хмыря на Дамбассс У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 7669
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Если бы Порох ввел военное положение в Украине 8 июня 2014 года,сейчас бы МРАЗЬ кремлевская сидела тише воды ниже травы...
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Юля казали ..на СНБО...i щоб не адин танк не вийшов з боксiв...... У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 9757патриотка....
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Взагалі-то, вчора Порошенку вигідніше було б не голосувати ні за антиколомойський ні за ринок землі. Ну, щоб реально дефолт, щоб реально долар по 100, щоб голодні бунти, а тоді на тому шумовинні знову у владу. Все, як планують і та *****-Юлька і виродки з ОПЗЖ. Вчора вони то чітко продемонстрували. Ладні падли країну в крові потопити, лиш би своє хапонути. Порошенко взяв і Зеленського підтримав. Хоча зовсім не Зеленського, а державу. Якось воно так виходить.
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