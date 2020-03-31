 У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Глибокої ночі, в масках і перчатках, нехтуючи загрозою зараження коронавірусом, кнопкодавлячи по кутках - землю зробили товаром.

Очевидно, під тиском МВФ і заради грошей МВФ. Без яких ми могли б ще "погратись" в дефолт, але епідемія коронавірусу перетворить цю "гру" на аналог стрибків без парашута. На суїцид.

Такий собі шантаж під дулом пістолета", - підкреслив Ємець.

Екснардеп вбачає в цьому великий політичний перелом.

"Рейтинг Зе - все. Накрився великим мідним тазом. В цьому голосуванні є все, що не хотіли бачити його прихильники. Непопулярна реформа, альянс із Порошенком, відсутність власної більшості у парламенті, виконання вимог МВФ. Я просто бачу, як всі, крім Володимира Зеленського, отримують майданчик для політичного піару. Європейська Солідарність Порошенка абсолютно справедливо розповідатиме, що хоч і опозиція, але мали рятувати країну, коли влада сама не спроможна", - зазначив Ємець.

"ОПЗЖ і Батьківщина нещадно критикуватимуть сам закон і час та спосіб його прийняття. І теж матимуть вагон і тєлєжку абсолютно вагомих аргументів", - додав він.

За його словами, немає сценарію, за яким ті, хто сьогодні при владі, отримають позитив від цієї історії.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

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