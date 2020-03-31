 У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Глибокої ночі, в масках і перчатках, нехтуючи загрозою зараження коронавірусом, кнопкодавлячи по кутках - землю зробили товаром.
Очевидно, під тиском МВФ і заради грошей МВФ. Без яких ми могли б ще "погратись" в дефолт, але епідемія коронавірусу перетворить цю "гру" на аналог стрибків без парашута. На суїцид.
Такий собі шантаж під дулом пістолета", - підкреслив Ємець.
Екснардеп вбачає в цьому великий політичний перелом.
"Рейтинг Зе - все. Накрився великим мідним тазом. В цьому голосуванні є все, що не хотіли бачити його прихильники. Непопулярна реформа, альянс із Порошенком, відсутність власної більшості у парламенті, виконання вимог МВФ. Я просто бачу, як всі, крім Володимира Зеленського, отримують майданчик для політичного піару. Європейська Солідарність Порошенка абсолютно справедливо розповідатиме, що хоч і опозиція, але мали рятувати країну, коли влада сама не спроможна", - зазначив Ємець.
"ОПЗЖ і Батьківщина нещадно критикуватимуть сам закон і час та спосіб його прийняття. І теж матимуть вагон і тєлєжку абсолютно вагомих аргументів", - додав він.
За його словами, немає сценарію, за яким ті, хто сьогодні при владі, отримають позитив від цієї історії.
Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Кабмин Гончарука проводил политику Порошенко, угандохав экономику еще до вхождения в мировой кризис, но граждане голосовавшие за Порошенко, вместо того, чтобы видеть в этом позитив, тотально озлоблены на политику Зеленского …
Кабмін Гончарука -це в основному "соросята"...
особливо їх активно просував Абромявічюс,котрий досі "важко працює" в Укроборонпромі..
також соросята -це "спостережні ради" з офуєнними окладами..