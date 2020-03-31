 На сайті президента з'явилася петиція з вимогою облаштувати лікарню для пацієнтів з COVID-19 у порожньому приміщенні центру медстатистики в Києві

Відповідна петиція №22 / 090774-еп була зареєстрована 30 березня, передає Цензор.НЕТ.
"Облаштувати лікарню для людей хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 за адресою: м. Київ, провулок Георгіївський, 9. У зв'язку з тим, що приміщення не використовується, і було виведено з комунальної власності міста. Весь час це приміщення використовували як лікарню. До 2019 року це був Київський міський інформаційно-обчислювальний центр медичної статистики. З 1952 - 1992 р - Київська міська онкологічна лікарня. У 1920 р в лікарні помер від пневмонії відомий лікар терапевт, професор Образцов Василь Парменович", - йдеться в петиції.
Для розгляду петиція має набрати 25 тис. голосів.
Бубочко втомився, воно закон про продаж землі протовкнув, такий маладєць!!!
В самом центре Киева, под стенами Софии, в месте, которое кишит туристами
Можно бы ещё на четвертом этаже центрального универмага
Хуже не будет.
Хто больше!!!
(хто в домі господар: Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов.братьями Григорий и Игорь Суркиси и Виктор Медведчук Сергей Тигипко, Виктор Пинчук )
основні учасники виборів. Всі інші по їх "вказівкі" кинули бюлетені, поставивши потрібну відмітку.