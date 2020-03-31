EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
  2024  10
Матеріали за темою:
Все про:лікарня (314) карантин (1680) Київ (7566) петиція (66) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 На сайті президента з'явилася петиція з вимогою облаштувати лікарню для пацієнтів з COVID-19 у порожньому приміщенні центру медстатистики в Києві

На сайті президента зареєстрована петиція про облаштування лікарні для прийому пацієнтів з коронавірусом у колишньому приміщенні Київського міського інформаційно-обчислювального центру медичної статистики, яке нині пустує.

Відповідна петиція №22 / 090774-еп була зареєстрована 30 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Облаштувати лікарню для людей хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 за адресою: м. Київ, провулок Георгіївський, 9. У зв'язку з тим, що приміщення не використовується, і було виведено з комунальної власності міста. Весь час це приміщення використовували як лікарню. До 2019 року це був Київський міський інформаційно-обчислювальний центр медичної статистики. З 1952 - 1992 р - Київська міська онкологічна лікарня. У 1920 р в лікарні помер від пневмонії відомий лікар терапевт, професор Образцов Василь Парменович", - йдеться в петиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В РНБО створили електронну карту поширення захворюваності на COVID-19 в Україні та світі

Для розгляду петиція має набрати 25 тис. голосів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185602
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
яка така петиція?
Бубочко втомився, воно закон про продаж землі протовкнув, такий маладєць!!!
 показати весь коментар
 
 
а что не так в этом законе? Его принятие и исполнение не идеальное, но и не провальное.Заслуга этого закона не ЗЕ, а совсем других. У ЗЕ же был интерес денежный от МВФ
 показати весь коментар
 
 
О, додумались!
В самом центре Киева, под стенами Софии, в месте, которое кишит туристами
Можно бы ещё на четвертом этаже центрального универмага
Хуже не будет.
 показати весь коментар
 
 
*********, а давайте пятицию все бывшие "Дворцы пионеров" отдать для больных коронавирусом детей!


Хто больше!!!


 показати весь коментар
 
В центрі та ще й вивели з комунальної власності - вже оком накинула якась б...а. Не буде там ніякої лікарні, від слова зовсім.
 показати весь коментар
 
Краще на УНИАН, подавайте, швидше відповідь отримаєте.
(хто в домі господар: Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов.братьями Григорий и Игорь Суркиси и Виктор Медведчук Сергей Тигипко, Виктор Пинчук )
основні учасники виборів. Всі інші по їх "вказівкі" кинули бюлетені, поставивши потрібну відмітку.
На сайті президента з'явилася петиція з вимогою облаштувати лікарню для пацієнтів з COVID-19 у порожньому приміщенні центру медстатистики в Києві - Цензор.НЕТ 1854
 показати весь коментар
 
 
Все так, але немає ще Новінського і Вілкула.
 показати весь коментар
 
Зараз мають обладнати всі дома відпочинку, готелі, будинки культури, та інші приміщення, поки ще це можна зробити. Бо вірус поширюється і в квітні може перевищити прогнози. Все це обладнайте і дайте необхідне медперсоналу. Перевчіть інших медпрацівників для роботи з хворими на коронавірус. Потрібно залучати весь медперсонал нацгвардії, поліції і частково військових. Це потрібно робити ще позавчора.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору