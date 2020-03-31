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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 В РНБО створили електронну карту поширення захворюваності на COVID-19 в Україні та світі

Головний ситуаційний центр України в апараті Ради національної безпеки і оборони країни створив електронну карту поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні.

"На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні", - повідомила пресслужба РНБО у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ..

У цій карті також наводиться інформація про лабораторно підтверджені випадки захворювання; кількість хворих; кількість тих, хто одужав, та кількість померлих у світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 11 тис. - зареєструвалися для повернення в Україну, - МЗС

Ознайомитися з електронною картою можна за посиланням: https://covid19.rnbo.gov.ua/ 

В РНБО створили електронну карту поширення захворюваності на COVID-19 в Україні та світі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185599
 
   
 Топ коментарі
 
А где карта СКОЛЬКО ТЕСТОВ В УКРАИНЕ по городам ?
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сколько бабла попилили на этом? а масок в аптеках нет
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Треба гнати цю недолугу зелену херню
повертати порошенка, або буде срака!
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еще бы дембельный хронометр с обратным отсчетом окончания (предварительного) карантина
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сколько бабла попилили на этом? а масок в аптеках нет
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да эти маски как припарка чумному. типо "абыбуло". да, может на процентов 20 снижают вероятность... кхк-кхе , о б*же(бежит к иконам, прикладывается к мощам)
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И это правильно, лучше перебдеть, чем недобдеть
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не факт что правильно, одевая снимая маску лапают лицо руками которыми лапали все. тут нудна процедура и опыт работы с масками
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также маска, сшитая из бюсгалтера, создает ложное ощущение защищенности и люди идут на сближение дистанции а не обходят сторной... также маска носимая днями - сама источник вирусной эпидемии
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Все верно, то же и с деньгами, кредиткой, машиной, одеждой и т. д.
Именно потому карантин значит "сиди дома"
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ага "сиди дома" а маска для похода в магазин сама нарисуется... сколько аптек я должен обойти чтобы найти маску
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Так чем ты недоволен: тем, что маски у тебя нет или тем, что она бесполезна?
Не можешь купить, сделай сам. Или мне для тебя сделать?
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я недоволен что она бесполезна, но её требуют в магазине, ну и фиг с ним - но её не купить в аптеке... вот чем я не доволен. на счет сделать - конечно у каждого дома есть швейная машинка и запас марли и тесемочек, или мне надо обойти магазины в период карантина (которые кстати не продают ничего кроме товаров первой необходимости)
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та да. пришлось купить для походов в магазин.
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тем более МИРА. В Германии Министерство здравоохранения и Институт в Берлине разные данные дают.
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А где карта СКОЛЬКО ТЕСТОВ В УКРАИНЕ по городам ?
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софа, вы уже в Украине? выгнали пинком под зад?
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а зачем? тесты всегда можно подвезти в соседний город, поселок, село в пределах округа...реформу нужно доводить
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Українська статистика ще гірша, ніж совєцька. Жодна модель не запрацює без достовірних даних. І жодна влада не буде успішною без нормальної статистики.
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А эта отлично смотрится на телефоне
https://bing.com/covid
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Создана, то понятно.. Все уже придумано до нас.

Если таком фарте за пару лямов гривен фрилансер Миша её скопипастит...
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тепер, після сесії верховної ради, якщо приболіє депутат-учасник, то має повне право подавати в суд за скликання цих зборів
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***, ну не смешно?!
Николаев прямо центр мирового здоровья! И еще так интересно это объяснили, мол Николаев депрессивный город и туда никто не едет (с вирусом тоже). Непонятно правда чем он депрессивнее к примеру Кировограда или вообще Луганска....
Прикол в другом: с депрессивных городов как правило уезжают на заработки и как правило за границу, а сейчас все вынужденно поприезжали.....что должно было вызвать всплеск инфекции, а ее типа нет.
Хотя все объясняется банально просто - в Николаеве нет тестов....
Уже вижу как при окончании карантина, Клоун накатает очередной видосик, как его умелые действия позволили избежать кучи жертв, что он справился круче чем Китай, ЕС и США вместе взятые....
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и большая часть населения в поверит как он победил эпидемию
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Треба гнати цю недолугу зелену херню
повертати порошенка, або буде срака!
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Ти написав призвiще свого роботодавця з маленькоi лiтери, виправляй довбень
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це професійна деформація, взагалі то я прогер і мені не потрібні гроші Порошенка.
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За порошенко з маленьої літери виписуемо тобі штраф, 500грн.
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Аналаговнет как в рашке, и медицина такая же анало говнетная. Ну да зато карта.....
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Тенденциозная (выборочная), явно манипулятивная подача информации, внушающая страх (не надо путать с осторожным здравомыслием). Если же подавать все эти цифры про короновирус в сравнительной статистике, то получается - совсем другая картина (не так ли, Бутусов?). К примеру, заражено более 700 тыс и умерло 37 тыс по всему миру за всё время "разгула"... "пандемии", а по официальным данным "Инфекции нижних дыхательных путей остаются самой смертоносной инфекционной болезнью, от которой в 2016 г. в мире умерли 3000000 человек" (сайт Всемирной организации здравоохранения - https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death), а каждый день по всему миру всего умирает 170 тыс (в час - 7000) человек, а от ковида ВСЕГО за ВСЁ время умерло - 37 тыс. Ведь уже в других красках видится происходящее?
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все вірно - чергова мегаафера ....то, що за цей час в Україні ТІЛЬКИ від грипо-наслідок пневмонія померло пару сотень, нікого не цікавить ...- а от імовірнмх інфікованих !!!!????500 люду - іди знай який у них стан та інше, та СМЕРТНІСТЬ !!!! в аж!!!!! 13 - всі обісцялись, обісрались - та країна на карантині.....- ідыотство = маразм .....+ стадо...
Згадую 2009 - теж був армагедон - та калапс- напевно тоді проходили "навчання" на Короно 2020-ть...
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Не лепите все инфекции в одну кучу.
К острым инфекциям нижних дыхательных путей относятся пневмония (воспаление легочных альвеол), а также острый бронхит, капиллярный бронхит (бронхиолит), грипп и коклюш. В той ссылке, что Вы дали- https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death в Таблице 2 даны значения смертности по болезням за 2016 год. От гриппа в том году во всем мире умерло 58 тыс человек. А за первые три месяца 2019 только от коронавируса умерло почти 38 тысяч человек. Даже если остановить рост смертности на этом уровне (чего пока не удается), за год умрет около 150 тысяч человек только от одного коронавируса, а вирусы обычного гриппа никуда не исчезли, они тоде жатву снимут.
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Треба карта щоб я бачив он-лайн як віросонісії переміщаються в реальному часі, їх не так багато
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А ще там треба набор зброї щоб їх розстрілювати, у доданій реальності. Оце б стартап був гарний від Ахметова.
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ХОРОША тема на іграшку У вас в активах буде бригада медиків, прилади ШВЛ, поліція, квитанції на штрафи, ізоляція, самоізоляція, яку порушують несвідомі, інше. А населення бігає і передає вірус іншим, а він плодиться, міссія гри задавити епідемію
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Бросай фсё!
Ты - рисуй картинки про коронавирус!
Ты - садись наблюдай за картинками с коронавирусом!
Фсе - дрожите при этом!
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НО!
главное - сиди дома и не мешай "слугам" добивать Украину...
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Вот и в ростом экономики так же будет: нарисуют картинку в виртуальном пространстве.
А население спрашивает, какие у правительства планы.
Шутники это население, право слово, шутники.
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