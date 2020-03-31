 В РНБО створили електронну карту поширення захворюваності на COVID-19 в Україні та світі

"На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні", - повідомила пресслужба РНБО у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ..
У цій карті також наводиться інформація про лабораторно підтверджені випадки захворювання; кількість хворих; кількість тих, хто одужав, та кількість померлих у світі.
Ознайомитися з електронною картою можна за посиланням: https://covid19.rnbo.gov.ua/
Именно потому карантин значит "сиди дома"
Не можешь купить, сделай сам. Или мне для тебя сделать?
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://bing.com/covid
Если таком фарте за пару лямов гривен фрилансер Миша её скопипастит...
Николаев прямо центр мирового здоровья! И еще так интересно это объяснили, мол Николаев депрессивный город и туда никто не едет (с вирусом тоже). Непонятно правда чем он депрессивнее к примеру Кировограда или вообще Луганска....
Прикол в другом: с депрессивных городов как правило уезжают на заработки и как правило за границу, а сейчас все вынужденно поприезжали.....что должно было вызвать всплеск инфекции, а ее типа нет.
Хотя все объясняется банально просто - в Николаеве нет тестов....
Уже вижу как при окончании карантина, Клоун накатает очередной видосик, как его умелые действия позволили избежать кучи жертв, что он справился круче чем Китай, ЕС и США вместе взятые....
повертати порошенка, або буде срака!
Згадую 2009 - теж був армагедон - та калапс- напевно тоді проходили "навчання" на Короно 2020-ть...
К острым инфекциям нижних дыхательных путей относятся пневмония (воспаление легочных альвеол), а также острый бронхит, капиллярный бронхит (бронхиолит), грипп и коклюш. В той ссылке, что Вы дали- https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death в Таблице 2 даны значения смертности по болезням за 2016 год. От гриппа в том году во всем мире умерло 58 тыс человек. А за первые три месяца 2019 только от коронавируса умерло почти 38 тысяч человек. Даже если остановить рост смертности на этом уровне (чего пока не удается), за год умрет около 150 тысяч человек только от одного коронавируса, а вирусы обычного гриппа никуда не исчезли, они тоде жатву снимут.
Бросай фсё!
Ты - рисуй картинки про коронавирус!
Ты - садись наблюдай за картинками с коронавирусом!
Фсе - дрожите при этом!
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главное - сиди дома и не мешай "слугам" добивать Украину...
А население спрашивает, какие у правительства планы.
Шутники это население, право слово, шутники.