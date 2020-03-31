 Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту worldometers.

За даними центру Джона Гопкінса, всього, станом на 31 березня, вилікувалися від коронавірусної інфекції в Китаї 76 194 осіб. За час поширення вірусу в країні зафіксували 82 240 випадків захворювання, померли - 3309 осіб. Таким чином, Китаю залишилося вилікувати близько 3 тисяч осіб, за умови, що хвороба не буде поширюватися далі.

З початку 31 березня в Китаї зареєстрували 5 летальних випадків і 79 випадків зараження.

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