 Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту worldometers.
За даними центру Джона Гопкінса, всього, станом на 31 березня, вилікувалися від коронавірусної інфекції в Китаї 76 194 осіб. За час поширення вірусу в країні зафіксували 82 240 випадків захворювання, померли - 3309 осіб. Таким чином, Китаю залишилося вилікувати близько 3 тисяч осіб, за умови, що хвороба не буде поширюватися далі.
З початку 31 березня в Китаї зареєстрували 5 летальних випадків і 79 випадків зараження.
статистика была шо - минус 8.1 млн. пользователей моб. связи в Китае.
понятно что не все из них усопшие, но и статистика от комми - фуфло.
тому,що пояснення елементарніше..
Компартія наказала віключити зайві телефони для КОРЕКТНІШОГО виявлення місцезнаходження громадян...
ну але то шо коммі Завжди брешуть, ви в курсі?
В Ухане до сих пор все сидят тихо по норкам
1)
самоізолюватись в ********* світі неможливо..
але от обмежити наостаючий графік -могли би..
2) рекомендації без можливостей -не спрацьовують навіть на 50-ть відсотків..