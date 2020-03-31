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 Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих

За минулу добу, 30 березня, в Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу і не виявили нових хворих COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту worldometers.

Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих 01

За даними центру Джона Гопкінса, всього, станом на 31 березня, вилікувалися від коронавірусної інфекції в Китаї 76 194 осіб. За час поширення вірусу в країні зафіксували 82 240 випадків захворювання, померли - 3309 осіб. Таким чином, Китаю залишилося вилікувати близько 3 тисяч осіб, за умови, що хвороба не буде поширюватися далі.

З початку 31 березня в Китаї зареєстрували 5 летальних випадків і 79 випадків зараження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай із 28 березня закриє кордон для іноземців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185598
 
   
 Топ коментарі
 
Поверь коммунисту и сними порцию лапши с ушей.
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Комуняки врут как дышат
В Ухане до сих пор все сидят тихо по норкам
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Понты приходят и уходят,а жрать охота каждый день.
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Цензор обісрався коронавірусом.
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Поверь коммунисту и сними порцию лапши с ушей.
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Ну я же православный, так что - все в руках Перуна, Одина(Он не один) и Кетцалькоатля)

статистика была шо - минус 8.1 млн. пользователей моб. связи в Китае.
понятно что не все из них усопшие, но и статистика от комми - фуфло.
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гівно вартий висновок.
тому,що пояснення елементарніше..

Компартія наказала віключити зайві телефони для КОРЕКТНІШОГО виявлення місцезнаходження громадян...
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ну то ше було раніше, статистика.
ну але то шо коммі Завжди брешуть, ви в курсі?
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Истина где-то между фальсификатом и новоделом Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих - Цензор.НЕТ 8349. Стране где пожизненно правит вождь из компартии веры быть не может
Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих - Цензор.НЕТ 1786
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Понты приходят и уходят,а жрать охота каждый день.
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Ветер с Китая достиг Испании за пол-года.Страшная штука ,ветер
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Значит у кетайозав есть антивирус. Что означает, что они исскуственно создали коронавирус...
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Комуняки врут как дышат
В Ухане до сих пор все сидят тихо по норкам
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А якщо б послухали укр. мед. фахвців то ще у лютому перемогли б ту корону
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не перемогли би..
1)
самоізолюватись в ********* світі неможливо..

але от обмежити наостаючий графік -могли би..

2) рекомендації без можливостей -не спрацьовують навіть на 50-ть відсотків..
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Там просто інформація не обновилась. Зараз показує що є 30 числа і жертви, і нові зараження
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