 МОЗ роз'яснило, кого мають обов'язково госпіталізувати під час карантину. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в наказі №722 від 28 березня 2020 р., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
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+5
Никак сидите дома пока они землю продают.
+3
кто должен диагностировать эти симптомы? (особенно средней и тяжелой форм)
кто должен прослушать-измерить-проанализировать? (у одиноких с "букетом" других болячек)
самодиагностика и самолечение и самоответственность?
и самовиноватость... в случае если долго терпел... и постеснялся побеспокоить кого-то...
кто должен прослушать-измерить-проанализировать? (у одиноких с "букетом" других болячек)
самодиагностика и самолечение и самоответственность?
и самовиноватость... в случае если долго терпел... и постеснялся побеспокоить кого-то...
+2
ну если под контролем врача,хотя я сомневаюсь, что это работает..
кто должен прослушать-измерить-проанализировать? (у одиноких с "букетом" других болячек)
самодиагностика и самолечение и самоответственность?
и самовиноватость... в случае если долго терпел... и постеснялся побеспокоить кого-то...
если б еще быть точно уверенным что
тебя... (тьху, тьху) больного ждут в больничке, а то с синюшними губами и задыхающимся (тьфу, тьфу) сильно не поуговариваешь забрать...
То ли от нашей бедности и дефицита защитных средств, то ли изза новых научных данных( сомнительно) , а скорей всего изза нежелания врачей на фоне отсутствия средств защиты контактировать и лечить больных высококонтагиозной вирусной инфекцией, рекомендует врачу достаточно маски, халата и перчаток для борьбы с коронавирусом. Учитывая опыт Китая и европейских стран - полная противовиррусная защита у медиков-это вызывает недоумение и желание написать заявление на рассчет
«Доктор Ентоні Фаучі, головний урядовий експерт з інфекційних захворювань, заявив в понеділок, що оперативна група Білого дому по Коронавірусу наполегливо переконувала президента Трампа, щоб ще на місяць продовжити керівні принципи соціального дистанціювання, оскільки США борються з наслідками нової пандемії коронавірусу».
Зауважимо, це не марсельський дивак, який став всесвітньо знаменитим на заяві про те, що вірус виліковується протималярійних препаратом, і не доктор з Німеччини, який лопнув від заздрощів до французькому колезі і поніс свою теорію «роздутості проблеми», а людина, на плечах котрої висить відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень по вірусу.
Наскільки можна зрозуміти, Трамп уже знемагає від того, що карантин приносить гігантські збитки його особистим бізнесу - готелям, гольф-клубах і іншим бізнесам. Страждає і його дочка Іванка з її брендовим одягом і тому - після 10 квітня - давай,на роботу.
У виданні обтічно написано про те, що Трампу пояснили, що скасування карантину на цій стадії відкине країну назад і перекреслить всі вже докладені зусилля, вжиті до цього часу. Але така розмова не міг обійтися без конкретних аргументів і Трампу просто пояснили, як приблизно виглядатимуть наслідки і що якщо він зараз вольовим рішенням продавить завершення карантину 10 квітня, то візьме відповідальність за наслідки персонально на себе.
А треба зауважити, що кілька днів тому у нього вже трапилася публічна істерика, коли він кричав, щоб виробники терміново почали випуск апаратів штучної вентиляції легенів. У підсумку, Трамп виступив зі зверненням, в якому сказав, що обмежувальні заходи продовжуються як мінімум, до кінця квітня.
Загалом для тих любителів поміркувати про те, що карантин - фігня, варто звернути увагу на результат короткої сутички медиків і Трампа. Трампу виявилося достатньо аргументів, а значить, вони таки вони є і дуже переконливі.