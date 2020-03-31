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 МОЗ роз'яснило, кого мають обов'язково госпіталізувати під час карантину. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я роз'яснило критерії госпіталізації під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в наказі №722 від 28 березня 2020 р., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

МОЗ розяснило, кого мають обовязково госпіталізувати під час карантину 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185596
 
   
 Топ коментарі
 
Никак сидите дома пока они землю продают.
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кто должен диагностировать эти симптомы? (особенно средней и тяжелой форм)
кто должен прослушать-измерить-проанализировать? (у одиноких с "букетом" других болячек)
самодиагностика и самолечение и самоответственность?
и самовиноватость... в случае если долго терпел... и постеснялся побеспокоить кого-то...
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ну если под контролем врача,хотя я сомневаюсь, что это работает..
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Никак сидите дома пока они землю продают.
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кто должен диагностировать эти симптомы? (особенно средней и тяжелой форм)
кто должен прослушать-измерить-проанализировать? (у одиноких с "букетом" других болячек)
самодиагностика и самолечение и самоответственность?
и самовиноватость... в случае если долго терпел... и постеснялся побеспокоить кого-то...
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ну если под контролем врача,хотя я сомневаюсь, что это работает..
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Пульсоксиметр - надежное средство для определения когда нужно ехать в больницу. Если нет - синюшность кожи, нехватает воздуха , туман в глазах....
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я так и написал - самодиагностика
если б еще быть точно уверенным что тебя... (тьху, тьху) больного ждут в больничке, а то с синюшними губами и задыхающимся (тьфу, тьфу) сильно не поуговариваешь забрать...
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И все же пульсоксиметр надежнее. Просто говорите врачам цифру у больного и все ясно без лишних слов.
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Обалденно! "Легкая форма" - сиди дома и не проверяй рентгеном легкие на предмет пневмонии. А когда уже пневмония скрутит - вот тогда и вякай. И если повезет, то не пополнишь статистику по помершим.
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Вот тут все верно. Бактериальную пневмонию ох как лучше лечить дома амоксицилином чем в больнице получить еще в придачу агресивный штамм стафилококка.
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минздрав каждый день выдает новые приказы, особенно порадовал последний 722й
То ли от нашей бедности и дефицита защитных средств, то ли изза новых научных данных( сомнительно) , а скорей всего изза нежелания врачей на фоне отсутствия средств защиты контактировать и лечить больных высококонтагиозной вирусной инфекцией, рекомендует врачу достаточно маски, халата и перчаток для борьбы с коронавирусом. Учитывая опыт Китая и европейских стран - полная противовиррусная защита у медиков-это вызывает недоумение и желание написать заявление на рассчет
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видання Конгресу США «Хілл» описало недавню розмову провідних інфекціоністів США з Трампом.

«Доктор Ентоні Фаучі, головний урядовий експерт з інфекційних захворювань, заявив в понеділок, що оперативна група Білого дому по Коронавірусу наполегливо переконувала президента Трампа, щоб ще на місяць продовжити керівні принципи соціального дистанціювання, оскільки США борються з наслідками нової пандемії коронавірусу».

Зауважимо, це не марсельський дивак, який став всесвітньо знаменитим на заяві про те, що вірус виліковується протималярійних препаратом, і не доктор з Німеччини, який лопнув від заздрощів до французькому колезі і поніс свою теорію «роздутості проблеми», а людина, на плечах котрої висить відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень по вірусу.
Наскільки можна зрозуміти, Трамп уже знемагає від того, що карантин приносить гігантські збитки його особистим бізнесу - готелям, гольф-клубах і іншим бізнесам. Страждає і його дочка Іванка з її брендовим одягом і тому - після 10 квітня - давай,на роботу.

У виданні обтічно написано про те, що Трампу пояснили, що скасування карантину на цій стадії відкине країну назад і перекреслить всі вже докладені зусилля, вжиті до цього часу. Але така розмова не міг обійтися без конкретних аргументів і Трампу просто пояснили, як приблизно виглядатимуть наслідки і що якщо він зараз вольовим рішенням продавить завершення карантину 10 квітня, то візьме відповідальність за наслідки персонально на себе.

А треба зауважити, що кілька днів тому у нього вже трапилася публічна істерика, коли він кричав, щоб виробники терміново почали випуск апаратів штучної вентиляції легенів. У підсумку, Трамп виступив зі зверненням, в якому сказав, що обмежувальні заходи продовжуються як мінімум, до кінця квітня.
Загалом для тих любителів поміркувати про те, що карантин - фігня, варто звернути увагу на результат короткої сутички медиків і Трампа. Трампу виявилося достатньо аргументів, а значить, вони таки вони є і дуже переконливі.
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Сміття викинь на хрін. Выгуляй собаку. Доїж хрін без солі, бо ну його на х... Й.
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Масовий психоз інакше не назвеш. Взавтра в посадку по нужді не ви йдеш. Штраф 17 тыс. Приватна територія
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