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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Трамп продовжив санкції проти Росії, введені через кібератаки

Дональд Трамп своїм указом продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Білого дому.

"Масштабні зловмисні кібердії, які походять або здійснювані особами, які перебувають повністю або частково за межами Сполучених Штатів досі несуть надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", - йдеться на сайті Білого дому.

У зв'язку з цим Трамп на один рік продовжив надзвичайний стан, який ввів указом від 1 квітня 2015 Барак Обама.

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Тобто Мінфін країни буде і далі блокувати рахунки й активи росіян, причетних до кібератаки проти Сполучених Штатів.

Днями на нараді лідерів країн G20, присвяченому пандемії коронавірусу, президент Росії Володимир Путін обмовився про мораторій на санкції під час епідміі, запропонувавши відмовитися від обмежень для взаємних поставок медикаментів, продовольства, обладнання та технологій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185595
 
   
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***** свой пердячий газ будет дарить а жижу проще подарить чем продать - Дебил Трамп продлил санкции против России, введенные из-за кибератак - Цензор.НЕТ 5215
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***** и ********** киздец, арабы будут продавать нефть по 12.5, ********* максимум протянет до осени.
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Кацапы и запустили короновирус, что бы с них санкции сняли.
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Замість ніжок Буша, русскіє люді отримали ніжкою Трампуша.
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Розумію...Гугл-перекладач не зміг перекласти хто такі буша та трампуша...
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вчера Urals торговали по $16.7..... думаю, скоро состоится Будапешт-2...., участники те же, только на месте Украины теперь будет сидеть Россия......
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ТОДІ Україна віддала свою ядерну зброю Росії, а ТЕПЕР Росія віддасть свою ядерну зброю Україні?...
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Останнє слово буде за районним Печерським Судом...просто традиція така...
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Нову Землю треба віддати ведмедям білим, вони багато страждали від ядерних атак, це земля їхніх предків, їм треба десь жити і вирощувати тюленів
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Ох і Трампушка. Зробив Володі свято. Він навіть телефонував вчора Трампу і благав, що нарід хоче миру, а Трапм не повірив. Це все, що можна сказати за мощу московії. Виглядає так, що йде ціла вулиця гарних і богатих садиб з двоповерховими будівлями, трояндами, басейнами і скрізь немає високих парканів - це західний світ. Вночі через паркан залазить чмо і гадить прямо на доріжці - це росія. А потім хазяї знають, що це міг зробити тільки москаль і кличуть його на бесіду і просять цього не робити, дають його печеньку. А воно виходить і знову гадить. Це коротко про росію.
А ще, на мою думку, коронавірус - це справа рук московії.Це вони розповсюдили цей вірус - бактеріологічну зброю.
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Русская атвєтка - Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США
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