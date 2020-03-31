 Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. із села Нерубайське та жінки 1947 р.н. з Одеси. Обидва закордон не виїжджали та, за їхніми словами, із хворими на COVID-19 не контактували.
"До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають в Одеській міській інфекційній лікарні", - повідомив Куций.
На цей момент на Одещині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.
"Я ще раз наголошую на необхідності дотримання самоізоляції. Навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції. Не виходьте не вулицю без потреби, тримайте дистанцію у декілька метрів, носіть маски та частіше мийте руки. Будьте відповідальними та будьте здорові!" - написав глава Одеської ОДА.
Лечи ПГМ, может хрюкать перестанешь.))
ты спалился зелупа, бо про пороха тут вообще небыло. убок бросился защищать зелупу, значит он за него, простейшая логика недоступная зебилам, и как всегда им порох померещился
тебе бы сейчас про логику тут нудеть, свинопорос.)) И манеры у тебя типичные для вашей фейсбучной соевой тусни. Федуны/Зверобои показали уже всем и манеры и лексику.
Тебе поросячьей падали про манеры изъяснения даже не стоит и заикаться, ты просто быдло кондовое. ПГМ на всю голову помноженный на тягу к корыту.
Было бы дело только в двух З и П у нас бы и беды небыло. Только вот постоянно тот самый мудрый и уникальный нарИд выталкивает из себя если не К так Я или Ю.
(молится против вируса, кушает "кровь и плоть")
Канада еще бы, на крайняк - та же Италия, но Румыния.... наверное нет. разве в просто версии - Рашка предоставила что-то(может вирус родом с Новосиба, там как раз лаборатория, и был взрыв в ноябре)
Я ссылки не даю,и очень редко смотрю. Выглядит по дебильному и чисто по молдавански. Без авторитетной ссылки ты просто пердишь в лужу.
але ці "випробування" -мінімум на пів року -рік..
до промислового виробництва..
"Те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от COVID-19. Кроме того, мы обнаружили, что вакцинация БЦЖ уменьшила число случаев заражения вирусом. Комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом", - пишут ученые.
Вакцину БЦЖ в 1921 году разработали французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом. Однако при этом многие ученые сомневаются в ее эффективности, особенно при использовании для вакцинации взрослого населения. Поэтому, в отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, вакцинирование БЦЖ в США и некоторых странах Европы в массовом порядке не проводили.
Вчера об Италии напечатали,что Вирус идет дальше на …..но в статье речь о переломе, ждущего в течении 2 дней и что НЕ увеличилось число заболевших, а уменьшилось.
Зачем манипулировать информацией. Не все же в Украине Мендели.
Так тестов не хватает - вот и вирус идет на убыль.
У нас вообще все четко(нет тестов - вот и победили мол, вирус то)
На москву вообще Росгвардия зашла, просто шоб пожарить
дидовшашлыки))
может ты просто дурацкую тему разогнал? хотя да, тут хватает совков и прочих. я напр. всегда мужественно срусь с совками и всегда аргументированно побеждаю(примеряет новую "трехуголку")))))
Урод-главарь т.н. ВОЗ, поставлен Китаем, до конца говорил шо вирус - фигня, ну а теперь даже Трамп обосрался. А нам вообще походу торба. Я х.з. кто мог бы вырулить, может разве.... ну не знаю. Может хотя бы ПАП.
2. ты бы будучи оф. миллиардером - "мародерил" бы шоб потом вздрагивать от каждого пука?
3. думай.те
.Однако зная их продажность и циничность у меня сомнения что дела будут доведены до суда .И как обычно после этого будет ваше -вывсеврети, он невиноватый . Как оказались ранее ,,невиноватыми" -петухович с подельниками и остальные воры .....да ни одного громкого коррупционного дела так и не довели до конца . Поэтому это не мародёр не виноватый , а система корумпирована настолько что не способна самоочищаться
логично же - миллиардер и вдруг - "мародер"? вы в своем уме то?
тем более православный миллиардер то!!
и сейчас он чет там помощь делает против вируса и молится.
если без приколов - Не верю(шо типо "мародер")
если у тя факты есть - го вна суд.(go to the jgudgement)
и на выборы не ходил и больше не пойду.
и я не за ПАП, который меня обозвал веропитеком. но и не за клоуна который меня обозвал геем(видел ролик "пороблено"? )
И как тебя могло соевое порося обозвать веропитеком если оно за Виру?)) И почему у тебя обида на зелепупу за гея? Ты не толерантен?
И как ты не мог видеть про Путина-***** знаменитый ролик, ты в какой инфо-среде живешь?))
Надо исправлять:
https://www.youtube.com/watch?v=a4ryT4x1ay4
просю))
ролик , да, жесть.... я только из сортира так шо пронесло...
1. Петр Алексеич сказал когда бесновался с попами - "300 лет молились и ждали"(он про народ грил то)
2. Зеля в ролике выставил украинцев салоедами-геями.
На(в) первом туре было чет 38 кандидатов и всех их я презираю, даже Тягнибока, благодаря Антиколорадосу. С Тягнибоком здоровался лично кстати.