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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:карантин (1680) Одеська область (1183) Куций Максим (14) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще два позитивні результати дослідження на COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. із села Нерубайське та жінки 1947 р.н. з Одеси. Обидва закордон не виїжджали та, за їхніми словами, із хворими на COVID-19 не контактували.

"До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають в Одеській міській інфекційній лікарні", - повідомив Куций.

На цей момент на Одещині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.

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"Я ще раз наголошую на необхідності дотримання самоізоляції. Навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції. Не виходьте не вулицю без потреби, тримайте дистанцію у декілька метрів, носіть маски та частіше мийте руки. Будьте відповідальними та будьте здорові!" - написав глава Одеської ОДА.

Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185591
 
 
 Топ коментарі
 
як у ще 50 країнах світу..

але ці "випробування" -мінімум на пів року -рік..

до промислового виробництва..
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просьба Цензор не печатать фейки.
Вчера об Италии напечатали,что Вирус идет дальше на …..но в статье речь о переломе, ждущего в течении 2 дней и что НЕ увеличилось число заболевших, а уменьшилось.
Зачем манипулировать информацией. Не все же в Украине Мендели.
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Залепупа навіз коронавіруса в Україну.
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тебе це питання зараз цікавить, вузбколобий? А я думав, тебе коронавірус цікавить.
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Так ты и есть короновирус, только видать не Китайский, а кацапский.
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коцапский скорее тот кто топит за зелупу. коцапам он нравится
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Более кацапских чем ОПЗЖ оппые в Украине нет.
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по меркам соеголовых все кто не топит за порося - топит за зелепупу. Это их общее заболевание - называется ПГМ.
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ты спалился зелупа, бо про пороха тут вообще небыло. убок бросился защищать зелупу, значит он за него, простейшая логика недоступная зебилам, и как всегда им порох померещился
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я же говорю - простейшая логика соевого подсвинка))) А за Пецку-порося ты в другом комменте топишь, так что ограниченное ты существо - таки да - ты соевый подсвинок с порохоботской фермы))
Лечи ПГМ, может хрюкать перестанешь.))
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каммент в студию. и судя по твоем манере изъясняться, логика и ты вещи несовместимые, у тебя абынепорошенко головного мозга
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даже далеко ходить не стану))
ты спалился зелупа, бо про пороха тут вообще небыло. убок бросился защищать зелупу, значит он за него, простейшая логика недоступная зебилам, и как всегда им порох померещился
тебе бы сейчас про логику тут нудеть, свинопорос.)) И манеры у тебя типичные для вашей фейсбучной соевой тусни. Федуны/Зверобои показали уже всем и манеры и лексику.
 Тебе поросячьей падали про манеры изъяснения даже не стоит и заикаться, ты просто быдло кондовое. ПГМ на всю голову помноженный на тягу к корыту.

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ты тупарь реально, про пороха я упомянул чтобы тебе указать про него ничего небыло, и ты мне приводишь этот камент, ты идиот? (хотя я знаю что да)
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зелепупа и коронавирус - слова-синонимы. Еще что-то хотел сказать, слуга ишака?
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ну подрочи на ишака, безкультурье импотентное.
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Если на то пошло, то это соевый Главком добился безвиз. Не то, что бы безвиз было плохо - скорее прекрасно. Но это просто к вопросу что кто и куда привез. А вот чего липецке порося не сделало точно - так это не завезло розуму своим подсвинкам на ботофермах)))
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если на то пошло - это украинский народ добился ассоциации и безвиз. А Порошенко помог. Порошенко добился Томос. Это его заслуга, считай единоличная.
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как быстро ты соевая шваль прячешься при шухере за народ. ))) Но тут ты случайно сказал правду - не зелепупа и не порося завезят вирус в Украину - а нарид. Тот самый что не может просидеть в самоизоляции по приезду и тот самый что швыряет камни в автобусы с эвакуированными.

Было бы дело только в двух З и П у нас бы и беды небыло. Только вот постоянно тот самый мудрый и уникальный нарИд выталкивает из себя если не К так Я или Ю.
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Порошенко добился Томос\\\\\\\\\\\\\

(молится против вируса, кушает "кровь и плоть")
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В Румынии разработана (работы были начаты в январе) вакцина от COVID 19 и находится на стадии испытания.
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В оборудованном новейшим оборудованием центре Oncogen,в городе Тимишоара,дурик.
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ммм, так Гермаха вроде лидер в мире в борьбе с вирусами. ну, может и ваши что-то там сделали, но "не верю".
Канада еще бы, на крайняк - та же Италия, но Румыния.... наверное нет. разве в просто версии - Рашка предоставила что-то(может вирус родом с Новосиба, там как раз лаборатория, и был взрыв в ноябре)
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Теперь я вижу,что ты дурак! Тоже больше одного клика на ссылку не можешь одолеть? Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций - Цензор.НЕТ 1822
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Сейчас идут испытания на человеческих клетках. Digi24 -пользуйтесь переводом.
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вы источник сбросьте, а с переводом как то сами разберемся, а то получается пустой разговор.
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Твое диги24 это новостной ресурс. Там кроме твоей новости про коронавирус ничего больше нет?! Или самому в поисках рыть весь ворох информации?! Еще при Совке ходили анекдоты про туповатых молдаван, как видно и сейчас все по прежнему. Дай ссылку, идиот, или не сотрясай воздух.
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Посчитай по последним президентским выборам в Молдове и в Украине,и узнаешь какой процент дураков у нас и у вас.И не забудь отнять у нас ВСЕХ украинцев голосовавших вместе с русскими,гагаузами,болгарами,цыганами и др. против нашего проевропейкого кандидата.И ты увидишь,что у молдован дурак один из 7,а у вас каждый второй. Если бы ты был умный то ты бы это знал и не заводил бы разговор про дураков.Я ссылки не даю,и очень редко смотрю.А если тебе не хватает мозгов найти то,что я тебе указал,то кто дурак?
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у тебя дебила не хватает мозгов привести ссылку которую только ты и видел? И кто тут молдаван?!
Я ссылки не даю,и очень редко смотрю. Выглядит по дебильному и чисто по молдавански. Без авторитетной ссылки ты просто пердишь в лужу.
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Это не шутка,-ты посчитай,то что я тебе сказал и убедишься!
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блин, а я ему еще аргументировать постарался.... мдааа, старею))
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Да нет,-похоже,каким ты был таким и остался! То есть не поумнел.
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як у ще 50 країнах світу..

але ці "випробування" -мінімум на пів року -рік..

до промислового виробництва..
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Обещали стараться в самые сжатые сроки -меньше года.
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🇺🇳Американские эпидемиологи связали (https://nauka.tass.ru/nauka/8113041) различия в скорости распространения и уровня смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как давно и насколько широко в них применялась вакцина БЦЖ(оставляет, шрамик на плече), которая предназначена для борьбы с туберкулезом. Их выводы опубликованы в электронной библиотеке medRxiv (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042937v1).
"Те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от COVID-19. Кроме того, мы обнаружили, что вакцинация БЦЖ уменьшила число случаев заражения вирусом. Комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом", - пишут ученые.
Вакцину БЦЖ в 1921 году разработали французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом. Однако при этом многие ученые сомневаются в ее эффективности, особенно при использовании для вакцинации взрослого населения. Поэтому, в отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, вакцинирование БЦЖ в США и некоторых странах Европы в массовом порядке не проводили.
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Туфта. Коли почитаєш статтю,(на англ) то там зразу іде примітка що це предпрінтерна стаття, що нічого не провірялося. Ще рекомендую почитати коментарі, 3-4 коментаря один-в один повторюються десятки раз від типу різних користувачів, що за сміттєзвалище там ? Хіба хайп так тупо можна ловити ?
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Да, такое возможно, но надо проверить.
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ознака того що румунія зацікавлена в вирішені проблеми. це правильний підхід. не чекати поки хтось зробить а робити самому.
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а звідки знають ,що з хворими не контактували...їздили громадським транспортом ....Ой ну сміх і гріх...
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контактували з безсимптомними хворими,або з тими ,хто небезпідставно ..уй забив на українську медицину,але розносчиком вірусу є...
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просьба Цензор не печатать фейки.
Вчера об Италии напечатали,что Вирус идет дальше на …..но в статье речь о переломе, ждущего в течении 2 дней и что НЕ увеличилось число заболевших, а уменьшилось.
Зачем манипулировать информацией. Не все же в Украине Мендели.
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Вы еврей?
Так тестов не хватает - вот и вирус идет на убыль.
У нас вообще все четко(нет тестов - вот и победили мол, вирус то)
На москву вообще Росгвардия зашла, просто шоб пожарить дидов шашлыки))
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меня вчера тролли проплаченные гоняли по ситуации в Германии, кацапы. Удивилась, как ресурс не обратил внимание на пропаганду и оскорбления. Пока такая политика сайта идет дальше, пока и будет он в разряде желтой прессы.
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ну если ресурс "желтый", то чего же ты тут делаешь?
может ты просто дурацкую тему разогнал? хотя да, тут хватает совков и прочих. я напр. всегда мужественно срусь с совками и всегда аргументированно побеждаю(примеряет новую "трехуголку")))))
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вы о чем? Эта тема вчера в последних анонсах была, об Италии. Носите свою трехуголку и комментируйте корректно и без личностных характеристик.А то точно совок
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Кількість хворих збільшилась, зменшилась кількість нових хворих в порівнянні з минулими днями.
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там все читать надо, а не выдержки. Именно то, что уменьшилось количество всех больных , они ждут перелом ситуации вчера и сегодня. Увеличилось количество умерших.
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В общественный транспорт нужно запретить заходить без масок. Нет в продаже? Сшей сам. Это несложно. Стоят, блин, кашляют. А корона ведь может проникать через слизистую оболочку глаз...
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Да! Маски просто типо "шобибуло", а вот очки надо непременно.
Урод-главарь т.н. ВОЗ, поставлен Китаем, до конца говорил шо вирус - фигня, ну а теперь даже Трамп обосрался. А нам вообще походу торба. Я х.з. кто мог бы вырулить, может разве.... ну не знаю. Может хотя бы ПАП.
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Трамп НЕ смог -А Мародёр СМОЖЕТ! А че сразу не х.йло ? Вон на мацкве вируса нет , а кацапы от удивления мрут как мухи . От удивления шо у них его там нет , патамушта им так х.йло пообещало
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1. кто доказал "мародерство"?
2. ты бы будучи оф. миллиардером - "мародерил" бы шоб потом вздрагивать от каждого пука?
3. думай.те
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Не манипулируй те ! Есть многочисленные журналистские расследования . А расследования уголовные то есть с привлечением соответствующих органов должны последовать далее ....
.Однако зная их продажность и циничность у меня сомнения что дела будут доведены до суда .И как обычно после этого будет ваше -вывсеврети, он невиноватый . Как оказались ранее ,,невиноватыми" -петухович с подельниками и остальные воры .....да ни одного громкого коррупционного дела так и не довели до конца . Поэтому это не мародёр не виноватый , а система корумпирована настолько что не способна самоочищаться
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Ну если даже международные орг-ции грят шо - не трогайте "Пороха", то шо я должен думать?
логично же - миллиардер и вдруг - "мародер"? вы в своем уме то?
тем более православный миллиардер то!!
и сейчас он чет там помощь делает против вируса и молится.
если без приколов - Не верю(шо типо "мародер")
если у тя факты есть - го вна суд.(go to the jgudgement)
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Ты не должен думать,-все в методичке написано! Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций - Цензор.НЕТ 4355
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Юрочка, ты полный и окончательный даун со своим ПАП. Видел в Ютубе как баба орет - "Путин президент Мира-а-а-а!!" Вот это ты, только соеголовый. Пей святую мочу от ПАП и избавишься от ПГМ.
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не видел
и на выборы не ходил и больше не пойду.
и я не за ПАП, который меня обозвал веропитеком. но и не за клоуна который меня обозвал геем(видел ролик "пороблено"? )
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подожди - если не ходил то почему "и больше не пойду"!? Звучит как - никогда такого не было и вот ОПЯТЬ!))
И как тебя могло соевое порося обозвать веропитеком если оно за Виру?)) И почему у тебя обида на зелепупу за гея? Ты не толерантен?
И как ты не мог видеть про Путина-***** знаменитый ролик, ты в какой инфо-среде живешь?))
Надо исправлять:
https://www.youtube.com/watch?v=a4ryT4x1ay4
просю))
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Текст сообщения:

ролик , да, жесть.... я только из сортира так шо пронесло...

1. Петр Алексеич сказал когда бесновался с попами - "300 лет молились и ждали"(он про народ грил то)

2. Зеля в ролике выставил украинцев салоедами-геями.

На(в) первом туре было чет 38 кандидатов и всех их я презираю, даже Тягнибока, благодаря Антиколорадосу. С Тягнибоком здоровался лично кстати.
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який общєствєний транспорт . в автобусі чи тролейбусі по десять праведників. кожен не те що кашлянуть підійти до іншого більше ніж на два метри боїться
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Цікаво,а в масці вона їздила в громадському транспорті та гуляла по ринках?
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"Хворі за кордон не виїзжали і з хворими не контактували." Це таке. Могли десь за щось взітися, де проходив хворий. Але є інша версія, що коронавірус розповсюдили московіти, які себе назвпли росією. Через кого? Через своїх послів, наших зрадників, а більше всього через сатаністів із РПЦ, які тут себе називають УПЦ (українською православною церквою). Хто їх відстежує? Ніхто. А вони мають свої ігрупування, кізячків, які косять під охорону. Це спецоперація московії і іншого букти навіть не може.
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Судя по твоему уровню развития, Толя, ты с кацапами стоишь на одной ступени. Где то возле обезьяны. Вот призная что ты топишь за соевого Гетьмана! Чи невже за зелепупенка?! Нипаверю)))
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Я з мавпами не розмовляю. Повертайся в зоопарк і не лазь там, де розмовляють люди.
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Толя, ты хрюкаешь а не розмовляеш. Повернись за свинячий перелаз и не вистрибуй більше.))
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проснись, тебе москва в штаны нагадила.
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так явно ватник ещё никогда не палился, бросился на амбразуру в защиту мацквы...
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