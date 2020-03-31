 30 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, понад 11 тис. - зареєструвалися для повернення в Україну, - МЗС

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 5 українців проходять лікування в Італії, по 4 - у Домініканській Республіці і Німеччині, по 3 - у Польщі та Австрії, по 2 - в Нігерії та Об'єднаних Арабських Еміратах, по одному - в Швеції, Швейцарії, Іспанії, Нідерландах, Сербії , США і на Сейшельських островах.

У МЗС повідомили, що 8 українців, які лікувалися від коронавірусу за кордоном, вже одужали: четверо в Японії, двоє - в Італії, по одному - в Польщі і Німеччині.

Крім того, відомо про 4 летальні випадки серед інфікованих українців. Всі вони - в Італії.

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11 015 громадян зареєструвалися для повернення в Україну.