 Двоє людей загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом у приватному будинку на Одещині (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"30 березня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Латівка Біляївського району попередньо внаслідок отруєння природним газом у приватному житловому будинку загинуло 2 осіб та 2 осіб госпіталізовано (з них 1 дитина 2012 р.н.)", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС не залучалися.

Як уточнили в Біляївському відділі поліції в Одеській області, ввечері в приватному будинку в селі Латовка без ознак життя було виявлено 43-річного господаря та його 77-річну мати. Дружину загиблого, на рік молодшу за нього, та їхню восьмирічну дочку в украй важкому стані забрала "швидка". Попередня причина - отруєння чадним газом.

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Сім'ю виявили родичі, які, не додзвонившись до жодного з постраждалих, приїхали переконатися, чи все з ними гаразд.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Обставини з'ясовуються, за попередніми даними, люди отруїлися чадним газом від газового котла.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. В мажах провадження буде призначено низку експертиз.