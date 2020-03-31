 За два місяці від пневмонії на Житомирщині померли 22 особи, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, відповідаючи на запитання про рівень смертності від пневмонії в області.

"Ми маємо інформацію за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію і надамо її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - зауважив Суслик.

Статистику за 2018 та 2019 роки він пообіцяв озвучити на брифінгу у вівторок, 31 березня.

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Вранці Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив у Facebook, що в міській лікарні №1 з пневмонією перебуває троє пацієнтів, а з бактеріальною пневмонією - 4. Також ув лікарню №2 потрапив один пацієнт з пневмонією.

Крім того, в медзакладах Житомира зараз перебувають четверо хворих з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, один з яких летальний.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли, 8 - одужали.