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Все про:Житомирщина (532) Київська область (1165) ОДА (842) смерть (3982) коронавірус (1210) Суслик (1)

 За два місяці від пневмонії на Житомирщині померли 22 особи, - ОДА

У Житомирській області за два місяці цього року від пневмонії померли 22 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, відповідаючи на запитання про рівень смертності від пневмонії в області.

"Ми маємо інформацію за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію і надамо її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - зауважив Суслик.

Статистику за 2018 та 2019 роки він пообіцяв озвучити на брифінгу у вівторок, 31 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом. ФОТО

Вранці Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив у Facebook, що в міській лікарні №1 з пневмонією перебуває троє пацієнтів, а з бактеріальною пневмонією - 4. Також ув лікарню №2 потрапив один пацієнт з пневмонією.

Крім того, в медзакладах Житомира зараз перебувають четверо хворих з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, один з яких летальний.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли, 8 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185586
 
 
 Топ коментарі
 
Вы питаетесь лучше? Вообще-то, средиземноморская диета признана в мире самой оптимальной, не зря у них такая продолжительность жизни.
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Нас коронавирус не будет косить как итальянцев или испанцев. Наши организмы адаптированы к плохим условиям. Плюс вредные привычки, плюс плохая медицина. Но зато мы питаемся лучше, с огородов, а у них там в Европах одно ГМО За два месяца от пневмонии на Житомирщине умерли 22 человека, - ОГА - Цензор.НЕТ 1526
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Нас коронавирус не будет косить как итальянцев или испанцев. Наши организмы адаптированы к плохим условиям. Плюс вредные привычки, плюс плохая медицина. Но зато мы питаемся лучше, с огородов, а у них там в Европах одно ГМО За два месяца от пневмонии на Житомирщине умерли 22 человека, - ОГА - Цензор.НЕТ 1526
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Вы питаетесь лучше? Вообще-то, средиземноморская диета признана в мире самой оптимальной, не зря у них такая продолжительность жизни.
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Довжина життя да, а от з короною дієта не допомогла.
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Да-да, итальянцы тоже были такими же легкомысленными и недалекими месяц назад...
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на самом деле, это вирус, как и по всей украине массовые смерти от пневмонии
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Не бзди есть вирус со 100 процентами летальности и тебе его не избежать
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Жизнь это и естт вирус со 100 проц..летальным исходом так что что бы ты мне не желал все равно сдохнешь и ты и твои близкие
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Вже 10 разів на цензорі писали що деяких просто не забирають в лікарні і вони залишаються поза статистикою.
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Давно це було.Читала і відосики дивилась Невмивакіна.Більшість кричали і мабуть кричать :шарлатан.Можливо.Потім ,десь років 4+,знайомий розповів історію ,да і на моїх очах все відбувалось....А потім ,так сталось і сама наважилась.В тій ситуації мені допомогло.П'ю для профілактики.Прочитайте про перекись водню і соду.Всім гарного здоров'я ,настрою і дня.
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Ніяким МВФ, та путіним нас не здолати. Навіть коронавірус українців не бере.
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