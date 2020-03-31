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Все про:референдум (335) земельна реформа (154) Корнієнко (159) ринок землі (139)

 "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу"

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко очікує проведення референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям до кінця року. Для цього необхідно ухвалити закон "Про референдум".

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Зараз цей проєкт (закон "Про референдум". – Ред.) уже був на реєстрації, але надзвичайна ситуація з коронавірусом трохи коригує ці плани. Я думаю, що коли ми вийдемо з цього піке і повернемося з карантину до роботи Верховної Ради, ми почнемо реєструвати та ухвалювати закон "Про референдум", і далі, коли цей закон набуде чинності, тоді ми можемо починати ініціювати подібні референдуми, зокрема про допуск іноземців до купівлі. Я сподіваюся, що до наступного року, можливо, до часу набуття чинності закону про обіг сільськогосподарських земель, ми зможемо вже мати предметні відповіді на ці питання і від народу", - запевнив Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалення законопроєкту про референдум теоретично можливе за місяць, - Разумков

За словами лідера партії, у законопроєкті щодо земельної реформи норми виписано так, щоб запровадити ринок землі якомога безпечніше.

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185585
 
 
 Топ коментарі
 
я не очень понял - сначала приняли закон а потом обещают узнать о нём мнение народа? "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 4844
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Це буде епічєскій рехверендум. Ну шож, мудрий наріде, час діставати прадідівські бандури і вчити пісень жебрацьких. Ви зробили це разом!
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тепер очікуємо протиставлення міста селу:
- в референдумі прийматимуть участь всі громадяни україни, і навіть, якщо, селяни будуть проти, то"протягти" його можна голосами лише одних жителів міста)))
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это как?..в городе что, одни тупорылые живут? не суди по урядникам и пр. засевшим в кресла по недоразумению...в городах на 75% выходцы их села живут, многие еще из шока не вышли, после вчерашнего галасавания... "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 8207
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75%)))
с одной стороны жителям города все равно, что там на селе, с другой завидно, что несправедливо только селяне имеют земельные паи,..
.а выходцам из села с паями на руках хочется уже получить денег, много денег, иностранных, валюты)))
в ответ нужно провести референдум по выкупу приватизированных квартир нынешними хозяевами...это увеличит доход казны)
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да откуда много денег они получат за 2, 3 пая даже...ну 10 т. долларов, на Запорожец старый в аккурат может и хватит ..а дальше то что? по Тарасу..ними на панщину идуть ще й диточок своих ведут...
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не будем считать чужих денег....смотрим, как в сми начнутся срачи города с деревней....типа пенсионеры на селе более обеспечены, а в городе бесплатно катаются в транспорте и мед услуги ближе...вот такого типа все..
звыняйте, на этом с тобой все
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Якраз ці, тепер вже "гарадскіє і рускагаварящіє" з сільським акцентом, дуже хочуть продати свої сільські паї за 2-3 тис. доларів. А далі - та пох...й їм
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И при чем тут референдум по продаже иностранцам? Они на референдуме хотят только этот вопрос ставить? Я считаю, что референдум должен быть с вопросом возможна ли вообще продажа замли в период мегаперемен в мире, войны в Украине, коронавирусе, нестабильности валют, предстоящей в 2022 году замене доллара на новый, который обеспечен золотом США. А они про иностранцев... И если уж продавать, то по 50 - 100 га, а не по 10 000 га в одни руки. Что это за цифра - 10 квадратных километров? Это латифундии будут с феодалами и рабами? А кто туда забредет случайно будут отстреливать как всем известный депутат, отсидевший срок за убийство в своем лесу?
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я не очень понял - сначала приняли закон а потом обещают узнать о нём мнение народа? "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 4844
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Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливе лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 5606 ..Закон про ринок землі - що потрібно знати про земельному законі | РБК-Україна "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 5606
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Це Україна на референдумі буде визначать продаж кацапської землі бо свою продадуть ще до референдуму.
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Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть. "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 6072
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Я це знаю і без тебе.Ти пояснюй тим в кого тієї землі не було й не буде і хто розказує що він хазяїн моїх паїв і має право вказувати що мені з ними робити. "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 2941
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тут питання не в тому, що тобі робити з власними паями, а в тому, хто їх може купувати..... бо розпродати частину земель кацапам або жовтосраким - це явно не те, чого б хотілося.
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От ти в мене і купи якщо такий патріот і якщо домовимось у ціні,щоб не купили кацапи чи жовтосракі. Чому нікого не бентежило,і не іимагали референдум коли дозволили приватизацію і продаж квартир? Чому все не скупили ні кацапи ні жовтосракі? І чому ніхто не вимагав референдум коли піднімали пенсійний вік або встановлювали зарплатню по 600-800тис суддям і прокурорам?
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А ти відать прєдставітєль плємєні Какаяразніца!? Тобі немає різниці кому продати, ліш би гешефт максімальний?
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А сколько этой земли? Ерунда. Основная масса идет на продажу.
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..ты как ее искать теперь будешь, когда в учете и кадастрах полный бардак...******* еще раз лохов по полной уже теперь..только национализация всей земли и все сначала!..Латифундисты гребаные решили под шумок пандемии, деньжат по легкому срубить и земельку прендованную узаконить да еще и прикупить...ну не с*уки же?..у кого из реальных фермеров -трударей ксть 200-300т. дол. землю купить?..да еще и столько на технику? Порошок меня просто "убил" вчера своими голосами, все политическая мумия он..голосов ему теперь и 1% не набрать, на помойку в партию Ляшка только, Деда Мороза или Петрухи Губошлепа Симоняки... "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 8886
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они сместили акценты с самого закона на будущий референдум...
и без референдума уже стало можно продавать землю, а как на нее зайдут иностранцы(прямо или косо) значения большого не имеет..
и референдум им не запретит этого)))
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Ну это как Путин, сначала сделал себя царем, обнулил, а потом для галочки хочет липовый референдум состряпать. Путин видимо учитель у зеленых.
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Мало того що землю роздеребанили, так ще й прикалуються.
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Надінь маску і не бризькайся лайнос.
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нарушили правило, больше 10 не собираться...
в суд и наказать зачинщиков по законам карантинного времени
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Це буде епічєскій рехверендум. Ну шож, мудрий наріде, час діставати прадідівські бандури і вчити пісень жебрацьких. Ви зробили це разом!
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В референдум внести вопрос о доверии зелёным головастикам
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Чому нема референдуму про згоду народу взагалі продавати землю? Хто вам дав таке право?
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В вашій таблиці неточності. У коломойського 130 тис га землі Не підкажете, що банкір вирощує? Тому досить постити цю фігню
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..национализировать всю до сотки...и с Порошка-продавшегося плесени за 30 монет в аккурат и начать....только тем, кто обрабатывает лично на тракторе сидя, а не наживается на аренде... а больше 10 га хрен кто обработает, а на 100-ласты склеит , аграрии *** , фермеры...толстожопые че надумали, пир себе во время чумы устроить.. "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 9526
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Хто дав тобі право на приватизацію квартири? Хто дав тобі право на просирання частини підприємства, яку ти отримав під час приватизації?
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А причём тут иностранцы? Они что нас за идиотов держат?
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Долбанные черепашки-ниньдзя!.. У простых украинцев, работяг, тех же, фермеров, выживающих предпринимателей (которые - все, кроме примазанных к ОПГ) элементарно НЕТ денег для участия на земельном рынке в качестве покупателей. Соответственно, им отводится роль продавцов, пока будет, что продавать (вряд ли по справедливой цене), ну а потом - люди окажутся совсем никем в своей стране, на своей земле, потому что ВСЁ будет куплено мафиозными падонками, загребшими под себя Украину!
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

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Більшість фермерів працює на орендованих паях ...виплачуючи за це власникам паїв копійки . "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 5781 ..
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Так нехай власники паїв самі працюють. У чому проблема?
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якщо здають в оренду - значить їм не хочеться самим працювати або нічим обробляти землю
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Сразу видно чувака , который от проблем связанных с обработкой земли , так же далёк как Солнце от Альфа Центавры . У подавляющего числа паевиков денег едва хватает месяц прожить , какое - вынаймають !? "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 3478 . За какие шиши ?? Ты знаешь сколько нужно заплатить "за тракторы и комбайны" ? Во вторых , много владельцы паёв - горожане , которым земля досталась в наследство . Многие из которых этой " своей" земли даже в глаза не видели , им лишь деньги за аренду , на карточку шлют и всё ,, а кто и за шо , они и не догадываются .Думаешь они станут себе морочить голову обработкой земли , в которой ничего не смыслят . ?
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А ты, полудурок, в курсе сколько гектаров на пай? А сколько минимально нужно для рентабельного производства? А какой возраст у владельцев пайов?
Иногда лучше жевать, чем писать.
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..найди на той картинке что выше, "фермера шо працюе", и их таких фермеров 90%..и эти узколобые депутаты под себя под шумок закончик приняли, но уже не за аренду а в собственность, вот посевная сейчас, пусть пи*дуют в поля и арбайтен!, если их там не угрохает народ.. "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 4121..
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У московії ніхто не дозволяв продаж землі,тож чого ти переймаєшся за своїх фермерів.
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коротко для зебіла Віті Лі: невеликі фермерські господарства держава здатна контролювати, починаючи з того, що дохід фермерів приблизно однаковий. Але не здатна контролювати агрокорпорації, які здатні купити депутатів безпосередньо, контролюючи їх. Зелепупа з купою придурків не здатен навіть свої труси контролювати, не те, що агрокорпорації, він не здатен сформувати мережу фермерських господарств. Але здатен красти.
Бачив Епіцентр - найбільший супермаркет? То уяви собі Епіцентр, але земельний. Купа безнадійних наймитів і один власник.
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Мене не цікавить думка жопобьютівуців.Займайтесь своїм свинособачим совковим лохтогратом.А тебе іноземця ернесто цей закон буде стосуватись після референдуму.
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я не бьютовець, я ж кажу - що ти слуга ішака.
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Вот странно, у моих друзей-фермеров деньги на двухсотые Крузера есть, на домины, бл..ей, рестораны, курорты - есть, у одного даже на собственный элеватор завалялось, а на покупку земли нет. Дурак ты, Завидовский.
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тогда они такие фермеры, как ты кобзарь... "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 2985
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А ты до сих пор думаешь, что фермеры на волах и босые? Ну тогда ты дурак. Поинтересуйся на досуге, один из моих знакомых, Шевчук Анатолий Иванович, агрофирма "Расавка".
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до конца года у вас на референдум денег в бюджете не будет!
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***** позичить від продажу нафти по 5$ за бочку.
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Слуги дьявола и без референдума ясно, что народ будет против продажи земли иностранцам.
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До конца года надо провести выборы в Раду и изгнать оттуда всех негодяев проголосовавших за продажу земли без Референдума!
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обратил внимание на такой момент: зебилы, жопоблочники, кремлеботы, винят в принятии закона о продаже земли не зеленского и его большинство, а порошенко! то есть 20 депутатов пэс выдали 226 голосов - я правильно понимаю, зебилы?
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Главное не земля , не её продажа , а война с Порохом ..! Это святое ..! Земля же , лишь очередной для этого повод .

Кое кому никак не удаётся убрать Пороха из украинской политики , сделать так шоб он исчез с глаз ,, бяда прям .. "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 1819 .
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..Порошку лохматка теперь, Иуда, на выборы может и не собираться даже, зеро обеспечено.. "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 2344
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...он хуже чем Зе, тот хоть по тупости своей в открытую шел, а Порошок предал избирателя своегои продался за 30 монет!!!..его голосами закон и приняли, отгребать теперь будет уже и нехило и хрен кто заступится..вчера ни разу не показали табло, кто как голосовал, по договорняку падлюки трусливые на шару проскочить понадеялись, нарид туповат, не заметит.... "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 7312
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ВСЕ проголосовавшие за продажу земли должны быть арестованы и преданы суду !!!
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Ты прокурор,или суд-что садить будешь ？
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а где в твоих "судах" презедент, который настаивал на принятии этого закона?
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Давно прора було їх на вилих виносить, допустили до такого...до продажу святого..........Вожак треба!
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Закон о рынке земли нужен, как прозрачные и внятные правила ведения любого бизнеса, главенство права при ведении споров и т.д.
Проблема в доверии граждан к власти - чьи интересы лоббируют политики? Не разграбят ли как обычно кредиты МВФ, не разграбят ли последний ресурс крупнейшего европейского государства - землю?
И этот обоснованный страх останавливает от голосования - ЗА.
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Получается ЗА чаяния народа выступили....ОПЗЖ и Батькивщина
"Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 1122
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Я вообще-то про будущий результат голосования о продаже иностранцам.
Обосновываю самую массовую позицию граждан и причины такой позиции
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Это уже будет не иметь никакого значения. Закон принят, а вы лошье идите на референдум как в России.
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Тимошенко смотрящий от кремля ответственный за антиивестиционные действия. Не большой секрет
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Они рассчитывали , что народ испугается вируса и не придет бить им морды . Вы тупее самых тупых - вы просчитались...
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Кого іпе. думка цього "народу"? Референдум має бути серед власників землі. Якщо невласник проти, то нехай з власної кишені компенсує мені втрачену вигоду, а забороняти мені щось і спричиняти у такий спосіб збитки, він права не має.
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