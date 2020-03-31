 "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу"

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Зараз цей проєкт (закон "Про референдум". – Ред.) уже був на реєстрації, але надзвичайна ситуація з коронавірусом трохи коригує ці плани. Я думаю, що коли ми вийдемо з цього піке і повернемося з карантину до роботи Верховної Ради, ми почнемо реєструвати та ухвалювати закон "Про референдум", і далі, коли цей закон набуде чинності, тоді ми можемо починати ініціювати подібні референдуми, зокрема про допуск іноземців до купівлі. Я сподіваюся, що до наступного року, можливо, до часу набуття чинності закону про обіг сільськогосподарських земель, ми зможемо вже мати предметні відповіді на ці питання і від народу", - запевнив Корнієнко.
За словами лідера партії, у законопроєкті щодо земельної реформи норми виписано так, щоб запровадити ринок землі якомога безпечніше.
Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.
- в референдумі прийматимуть участь всі громадяни україни, і навіть, якщо, селяни будуть проти, то"протягти" його можна голосами лише одних жителів міста)))
с одной стороны жителям города все равно, что там на селе, с другой завидно, что несправедливо только селяне имеют земельные паи,..
.а выходцам из села с паями на руках хочется уже получить денег, много денег, иностранных, валюты)))
в ответ нужно провести референдум по выкупу приватизированных квартир нынешними хозяевами...это увеличит доход казны)
звыняйте, на этом с тобой все
и без референдума уже стало можно продавать землю, а как на нее зайдут иностранцы(прямо или косо) значения большого не имеет..
и референдум им не запретит этого)))
в суд и наказать зачинщиков по законам карантинного времени
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
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Иногда лучше жевать, чем писать.
Бачив Епіцентр - найбільший супермаркет? То уяви собі Епіцентр, але земельний. Купа безнадійних наймитів і один власник.
Кое кому никак не удаётся убрать Пороха из украинской политики , сделать так шоб он исчез с глаз ,, бяда прям .. .
Проблема в доверии граждан к власти - чьи интересы лоббируют политики? Не разграбят ли как обычно кредиты МВФ, не разграбят ли последний ресурс крупнейшего европейского государства - землю?
И этот обоснованный страх останавливает от голосования - ЗА.
Обосновываю самую массовую позицию граждан и причины такой позиции