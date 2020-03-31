 COVID-19: у світі захворіли 785,9 тис. осіб, померли - 37,8 тис., одужали - 165,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 165 889 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 37 810 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 3164 осіб, лише в Нью-Йорку померли 914 осіб. Кількість осіб, які видужали, сягнула 5896.

В Італії за цей час захворіли 101 739 осіб. Водночас померли 11 591, вилікувалися 14 620 осіб.

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Іспанія повідомляє про 87 956 інфікованих. Серед них 16 780 одужали, померли 7716 осіб.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Китаї. У Франції померли 3030, у Німеччині - 645, у Великій Британії - 1411, у Ірані - 2757, у Нідерландах - 865, у Бельгії - 513, в Туреччині - 168.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 осіб померли, 8 - одужали.