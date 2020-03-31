 COVID-19: у світі захворіли 785,9 тис. осіб, померли - 37,8 тис., одужали - 165,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Перемогли хворобу за цей час 165 889 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 37 810 летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 3164 осіб, лише в Нью-Йорку померли 914 осіб. Кількість осіб, які видужали, сягнула 5896.
В Італії за цей час захворіли 101 739 осіб. Водночас померли 11 591, вилікувалися 14 620 осіб.
Іспанія повідомляє про 87 956 інфікованих. Серед них 16 780 одужали, померли 7716 осіб.
Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Китаї. У Франції померли 3030, у Німеччині - 645, у Великій Британії - 1411, у Ірані - 2757, у Нідерландах - 865, у Бельгії - 513, в Туреччині - 168.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 осіб померли, 8 - одужали.
https://www.youtube.com/watch?v=tIRnAxsgbCQ
ну и электросамокат тоже.
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Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великобританії www.gov.uk.
Станом на 19 березня 2020 року COVID-19 більше не вважається інфекційною хворобою з важкими наслідками (HCID - High consequence infectious diseases) у Великобританії - інформує урядовий сайт.
У січні 2020 року була зроблена попередня рекомендація щодо класифікації COVID-19 як HCID. Це ґрунтувалося на інформації, доступній на ранніх стадіях спалаху.
Тепер, коли стало відомо більше, органи охорони здоров'я Великобританії переглянули найсвіжішу інформацію про COVID-19. Вони визначили, що уточнена інформація свідчить про низький загальний рівень смертності від цієї хвороби.
Консультативний комітет з небезпечних збудників (ACDP - Advisory Committee on Dangerous Pathogens) також вважає, що COVID-19 більше не слід класифікувати як HCID - повідомляє сайт уряду Великобританії.
Якщо простіше, то коронавірусна хвороба COVID-19 отримала належний їй статус звичайного сезонного гострого респіраторного захворювання.
Як бачимо, уряд Великобританії показав реалістичний підхід до життя і повне небажання зруйнувати свою економіку різними безглуздими карантинами.
Так де ж таки правда?