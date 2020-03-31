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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 COVID-19: у світі захворіли 785,9 тис. осіб, померли - 37,8 тис., одужали - 165,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 березня в усьому світі зареєстрували 785 979 випадків зараження коронавірусом, 30 березня інфікованих було 722 435 осіб. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 165 889 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 37 810 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 3164 осіб, лише в Нью-Йорку померли 914 осіб. Кількість осіб, які видужали, сягнула 5896.

В Італії за цей час захворіли 101 739 осіб. Водночас померли 11 591, вилікувалися 14 620 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційна статистика COVID-19 майже вдесятеро менша за реальну, - директор Інституту біохімії ім.Палладіна Комісаренко

Іспанія повідомляє про 87 956 інфікованих. Серед них 16 780 одужали, померли 7716 осіб.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Китаї. У Франції померли 3030, у Німеччині - 645, у Великій Британії - 1411, у Ірані - 2757, у Нідерландах - 865, у Бельгії - 513, в Туреччині - 168.

COVID-19: у світі захворіли 785,9 тис. осіб, померли - 37,8 тис., одужали - 165,9 тис 01

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 осіб померли, 8 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185583
 
 
 Топ коментарі
 
Ну всьо. Коронавирус уже не остановить. Кто играл в Plague inc. тот поймет...
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как китайцы победили вирус. минутка позитива.
https://www.youtube.com/watch?v=tIRnAxsgbCQ
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Ну всьо. Коронавирус уже не остановить. Кто играл в Plague inc. тот поймет...
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За минулу добу у Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу та не виявили нових хворих на COVID-19.
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Китай скрывает реальное положение дел. Комуняки...
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А может вирус на энной територии просто поражает некий процент людей и прокатившись по коронозависимым, остальных "не трогает"? Во всяком случае я не вижу другого способа, как Китай, запушенную! (среагировал же не сразу) вирусную инфекцию передающуюся воздушно-капельным путём, мог остановить по другому!?
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она больше путём втирания в собственную слизистую передаётся. через ручки дверей, поручни, кнопки банкоматов, лифтов, домофонов, упаковку продуктов и т.д.
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Каждую секунду в мире кто-то умирает (десятки, сотни людей)... Оёёй!!! На планете эпидемия!!! под названием жизнь. Количество выздоравливающих от короны 4/5, а от туберкулёза - никто не выздоравливает; туберкулёз просто залечивается, и человек всю оставшуюся жизнь должен опасаться рецедива. Идите нахер со своим ко-ко-короным вирусом!!! Кстати, как теперь добраться в Киев, чтобы "помайданить"?
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Починаючи з 19 березня 2020 року COVID-19 вилучено зі списку інфекційних захворювань з важкими наслідками (HCID) - з причини низької смертності.

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Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великобританії www.gov.uk.

Станом на 19 березня 2020 року COVID-19 більше не вважається інфекційною хворобою з важкими наслідками (HCID - High consequence infectious diseases) у Великобританії - інформує урядовий сайт.

У січні 2020 року була зроблена попередня рекомендація щодо класифікації COVID-19 як HCID. Це ґрунтувалося на інформації, доступній на ранніх стадіях спалаху.

Тепер, коли стало відомо більше, органи охорони здоров'я Великобританії переглянули найсвіжішу інформацію про COVID-19. Вони визначили, що уточнена інформація свідчить про низький загальний рівень смертності від цієї хвороби.

Консультативний комітет з небезпечних збудників (ACDP - Advisory Committee on Dangerous Pathogens) також вважає, що COVID-19 більше не слід класифікувати як HCID - повідомляє сайт уряду Великобританії.

Якщо простіше, то коронавірусна хвороба COVID-19 отримала належний їй статус звичайного сезонного гострого респіраторного захворювання.

Як бачимо, уряд Великобританії показав реалістичний підхід до життя і повне небажання зруйнувати свою економіку різними безглуздими карантинами.

Так де ж таки правда?
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