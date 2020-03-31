 Україна приєднається до платформи ЮНЕСКО з обміну науковою інформацією про пандемію COVID-19, - Міносвіти

Така платформа буде створена під егідою ЮНЕСКО, повідомив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні під егідою ЮНЕСКО відбувся старт загальносвітового діалогу з проблематики COVID-19 з погляду науки. Йдеться про об'єднання зусиль вчених усіх країн для подолання пандемії коронавірусу та її наслідків на принципах відкритої науки", - розповів Полюхович.

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Він пояснив, що буде створено єдину платформу, де відбуватиметься відкритий обмін науковими даними, ініціативами та інноваціями у сфері індивідуального захисту, лікування, моніторингу та прогнозування поширення вірусу. Також важливо, що вона матиме і блок з подолання соціальних та економічних наслідків, зокрема продовження освітнього процесу.