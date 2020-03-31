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 Україна приєднається до платформи ЮНЕСКО з обміну науковою інформацією про пандемію COVID-19, - Міносвіти

Україна приєднається до відкритої платформи з обміну досвідом, зокрема науковою інформацією, щодо боротьби і подолання наслідків пандемії COVID-19.

Така платформа буде створена під егідою ЮНЕСКО, повідомив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні під егідою ЮНЕСКО відбувся старт загальносвітового діалогу з проблематики COVID-19 з погляду науки. Йдеться про об'єднання зусиль вчених усіх країн для подолання пандемії коронавірусу та її наслідків на принципах відкритої науки", - розповів Полюхович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович

Він пояснив, що буде створено єдину платформу, де відбуватиметься відкритий обмін науковими даними, ініціативами та інноваціями у сфері індивідуального захисту, лікування, моніторингу та прогнозування поширення вірусу. Також важливо, що вона матиме і блок з подолання соціальних та економічних наслідків, зокрема продовження освітнього процесу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185582
 
 
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Ну трындеть это не мешки ворочать, а вообще что бы победить коронавирус нужно просто перестать болеть. Это же очевидно...
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Уже результаты пора демонстрировать, а вы только контакт налаживаете...
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Это НЕ пандемия, перестаньте морочить людям голову.

От малярии каждый год в мире умирает миллион человек. Никто это не называет пандемией, однако.
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Извините,но я не слышал,чтобы у нас болели малярией...
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Если вы имеете ввиду Украину, то для малярии есть полный букет заменителей: СПИД, туберкулёз, корь, бешенство, ветрянка, не говоря уже об "обычных" венерических заболеваниях и обычный ОРВИ.
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А, извините. У вас ведь нет всех этих болезней.
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Научная информация??? ну вот вам и научная информация.....смотрите, смотрите....
В Иране нашли странную древнюю религию - жители в одной из северных провинций поклонялись необычному существу, которое напоминает с одной стороны человека, а с другой - богомола. Это совершенно необычное открытие переворачивает всю историю северного Ирана.
Человек-богомол изображенный на скале возрастом 4 тысячи лет!!! был найден на самой окраине Ирана там, где горы переходят в пустыню. Для археологии находка уникальна: наши предки почти никогда не изображали беспозвоночных. Размер рисунка всего 14 сантиметров. Чудо уже то, что ученые вообще смогли его разглядеть - область Хомейни, где был найден богомол, считается с точки зрения археологии практически пустой. 4 тысячи лет это минимальный возраст рисунка. Ему может быть и больше 10 тысяч, но тогда возникает вопрос, кто был автором: 10 тысяч лет назад в местности Хомейни не проживало ни одного известного науке племени. Беспозвоночных наши предки высекали на скалах крайне редко. Человек просто никогда не ассоциировал себя с насекомым. Для сравнения можно рассмотреть искусство Древнего Египта, где антропоморфными чертами наделялись почти любые животные, но не беспозвоночные. И особый интерес вызвала у археологов средняя пара рук на рисунке. Она заканчивается двумя кругами!!!!, будто человек-богомол что-то несет.
Кхе,кхе....это не круги!!! Это кольца!!! И перед вами маленькие зеленые, это одни из самых первых их изображений. Так вот перед вами именно те, которые стирали одну за одной наши цивилизации. Это те, которые и сделали собственно!!! ..коронавирус.....
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