 Україна приєднається до платформи ЮНЕСКО з обміну науковою інформацією про пандемію COVID-19, - Міносвіти

Така платформа буде створена під егідою ЮНЕСКО, повідомив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні під егідою ЮНЕСКО відбувся старт загальносвітового діалогу з проблематики COVID-19 з погляду науки. Йдеться про об'єднання зусиль вчених усіх країн для подолання пандемії коронавірусу та її наслідків на принципах відкритої науки", - розповів Полюхович.
Він пояснив, що буде створено єдину платформу, де відбуватиметься відкритий обмін науковими даними, ініціативами та інноваціями у сфері індивідуального захисту, лікування, моніторингу та прогнозування поширення вірусу. Також важливо, що вона матиме і блок з подолання соціальних та економічних наслідків, зокрема продовження освітнього процесу.
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В Иране нашли странную древнюю религию - жители в одной из северных провинций поклонялись необычному существу, которое напоминает с одной стороны человека, а с другой - богомола. Это совершенно необычное открытие переворачивает всю историю северного Ирана.
Человек-богомол изображенный на скале возрастом 4 тысячи лет!!! был найден на самой окраине Ирана там, где горы переходят в пустыню. Для археологии находка уникальна: наши предки почти никогда не изображали беспозвоночных. Размер рисунка всего 14 сантиметров. Чудо уже то, что ученые вообще смогли его разглядеть - область Хомейни, где был найден богомол, считается с точки зрения археологии практически пустой. 4 тысячи лет это минимальный возраст рисунка. Ему может быть и больше 10 тысяч, но тогда возникает вопрос, кто был автором: 10 тысяч лет назад в местности Хомейни не проживало ни одного известного науке племени. Беспозвоночных наши предки высекали на скалах крайне редко. Человек просто никогда не ассоциировал себя с насекомым. Для сравнения можно рассмотреть искусство Древнего Египта, где антропоморфными чертами наделялись почти любые животные, но не беспозвоночные. И особый интерес вызвала у археологов средняя пара рук на рисунке. Она заканчивается двумя кругами!!!!, будто человек-богомол что-то несет.
Кхе,кхе....это не круги!!! Это кольца!!! И перед вами маленькие зеленые, это одни из самых первых их изображений. Так вот перед вами именно те, которые стирали одну за одной наши цивилизации. Это те, которые и сделали собственно!!! ..коронавирус.....