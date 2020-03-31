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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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 Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль

Уряд розуміє, що в людей немає можливості довго "просто сидіти вдома", і тому карантин через коронавірус, можливо, буде значно послаблено менш ніж через два-три місяці після його введення: потрібно запускати економіку країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ми дуже добре розуміємо, що в багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки. <...> Люди мають заробляти гроші, економіку потрібно запускати. Україна також не та багата країна, яка може дозволити собі пів року не працювати, а просто сидіти вдома і дивитися телевізор", - сказав він.

Прем'єр запевнив, що влада фінансово підтримуватиме громадян, які залишилися без заробітку: "Справді, через карантин ми змушені були зупинити багато малого і середнього бізнесу, але ми підтримаємо цих людей саме з цього фонду боротьби з коронавірусом, це передбачається".

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За словами глави Кабміну, після великодніх свят уряд вирішуватиме, який сценарій вводити далі: або "китайський" (короткочасні, але дуже жорсткі обмеження), або "більш м'який, але з дуже жорстким виконанням санітарно-гігієнічних вимог" (масочний режим, певне соціальне дистанціювання тощо.).

Наприкінці 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах інфекції COVID-19: її викликає коронавірус SARS-CoV-2.

17 березні запровадили карантин в Україні, 25 березня його продовжили до 24 квітня, одночасно було запроваджено режим надзвичайної ситуації в Україні.

Ексміністр економіки Милованов вважає, що в Україні без роботи можуть залишитися 170 000-500 000 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185580
 
 
 Топ коментарі
 
Верните Гончарука. Он обещал 40% роста экономики за 5 лет. А этот Шмыгаль какой-та жлоб и паникер мягкотелый Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1094 Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9916
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На преодоление эпидемии нужно всего 2 недели. Но очень жесткие ограничения. Тогда за 2 недели переболеют ранее заразившиеся, а новые не заразятся. Жесткий карантин, никого на улицах и тп. Вот так просто все решается...
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