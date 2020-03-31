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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Здоров'я
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 Кількість жертв коронавірусу у США сягнула 3164 осіб, інфікованих - 164,5 тис.

У США, які зараз лідирують у світі за кількістю виявлених хворих на коронавірус, зареєстрували понад 3 тис. померлих від цієї хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

За даними на ранок 30 березня, кількість інфікованих коронавірусом у США становить 164 539.

Як сказав раніше президент США Дональд Трамп, країна вийшла на перше місце за випадками зараження коронавірусом через масове тестування людей.

Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих - 3164 особи, лише в Нью-Йорку померло 914 осіб. Кількість осіб, які видужали, сягнула 5896.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19

Кількість жертв коронавірусу у США сягнула 3164 осіб, інфікованих - 164,5 тис. 01

Нагадаємо, раніше Сенат США ухвалив законопроєкт про виділення 2 трлн доларів на підтримку економіки країни. Це наймасштабніший пакет допомоги від уряду в американській історії. Передбачається, що кожен дорослий житель США отримає одноразову допомогу в розмірі 1200 доларів. Крім того, невеликі компанії зможуть розраховувати на дотації, що дозволяють забезпечити виплату заробітної плати.

Загалом кількість осіб, які заразилися коронавірусом, у світі станом на ранок 30 березня становить 723 328.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185578
 
 
 Топ коментарі
 
Уявляю яка кара Божа кацапам прилетить.
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В богатой США 164 тысячи инфицированных, в бедной Украине 550 человек. Руководство какой страны эффективнее борется с коронавирусом?
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В Нью-йорке уже 67 тысяч инфицированных. Если бы там, как в Киеве, заранее закрыли бы метро и провели другие мероприятия цифры были бы меньше. В США начал расти процент смертности. А по количеству умерших США сегодня или завтра обгонит Китай.
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Що Ти зрівняв. Нью-Йорк і Київ. Київ це бананове місто
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По количеству смертей лидируют: Италия, Испания, а по смертности (смертей на душу населения) Штаты очень далеки от лидеров, даже Швейцария, Голандия и Бельгия опережают нас по смертности.
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У вас проблемы с логикой и математикой
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Просто владимир зеленских руководитель топ-уровня и эфективный менеджер, А Дональд Трамп обычный бизнесмен, по нашим меркам как начальник авто-базы Кількість жертв коронавірусу у США сягнула 3164 осіб, інфікованих - 164,5 тис. - Цензор.НЕТ 5044
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У нас на сегодня протестировали по стране более 1.2 миллиона человек. А сколько у вас?
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И даже это нам не даёт нужной статистики, ведь нас здесь 320М, поэтому гораздо объективней анализировать динамику распространения заражённых тяжело больных и умерших.

Судя по этому: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_the_United_States#CDC_reported_U.S._totals динамика идёт на спад, но выводы делать рано.
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Лучше перестать болеть, чем перестать стрелять.
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Шо там доні -переміг твій завзятий пофігізм?
Тепер кожен американець знає що дональд не просто так співзвучне з донкі Число жертв коронавируса в США достигло 3 164 человек, количество инфицированных - 164,5 тыс. - Цензор.НЕТ 26 .Це однокореневі слова ! А впертість і тупість це дві нерозлучні сестри!
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Уявляю яка кара Божа кацапам прилетить.
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І ті своє получать. Єдинй плюс , що там проти гомосеків.
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Вы уверены, что вы говорите о Боге, а не о Сатане? Каратель он у вас какой-то, а мне помнится, что Бог не вмешивается в дела людские и люди, потакаемые дьяволом, творят зло на Земле, а Бог судить будет грешников после смерти. А то получается, что карает он сейчас этим вирусом стариков и хронически больных людей.
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Справді цікаво. У ліфтах росіянам то ж Обама пісяв.

Але, з іншого боку- те що Росіся і досі не має світового панування- в тому ж всі американці винні. Кількість жертв коронавірусу у США сягнула 3164 осіб, інфікованих - 164,5 тис. - Цензор.НЕТ 5028
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Мені цікаво хто весь київський автовокзал обпісяв? Це точно столиця ? Бо порівнюючи автовокзал в Мінську і в Києві. То соромно за Україну. І це не ліфти. Це автовокзал столиці
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Не, ну это ж не приезжие. Это жители Оболони или Соломенки наматывают по 10-15 километров в день, чтоб обоссать родной автовокзал.
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Беззаконие?! Это о каком законе речь? Божьем?! В какой стране его соблюдают, где не воруют и не убивают?
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- Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере 1200 долларов.
- Не совсем так. 1.2К получают те у кого зарплата до 75К, а дальше за каждые $100 зарплаты -$5. И так до зарплаты 99К, а потом... всё, неположено.
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Зто ,конечно, существенное замечание.Особенно если учесть , что в Украине не получат даже обещанные 50% за карантин.
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Ну у вас же расходы тоже не американские. Если человек на время потерял свою 36К работу, то эти 1200 меньше 50% его месячной зарплаты. Что уж говорить о более высоких зарплатах!
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Рыжий индюк профукал подготовку к эпидемии. То ли еще будет... Его место не в овальном кабинете а на электрическом стуле. Да уж.. и это США...
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А другие страны не профукали?! Все профукали, да и как не профукать, если с ноября, а то и раньше, вирус поехал из Китая кататься по Миру.
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Умерших 3 164, выздоровевших 5 896. Значит, смертность составляет около 35%.
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