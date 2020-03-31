 Кількість жертв коронавірусу у США сягнула 3164 осіб, інфікованих - 164,5 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
За даними на ранок 30 березня, кількість інфікованих коронавірусом у США становить 164 539.
Як сказав раніше президент США Дональд Трамп, країна вийшла на перше місце за випадками зараження коронавірусом через масове тестування людей.
Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих - 3164 особи, лише в Нью-Йорку померло 914 осіб. Кількість осіб, які видужали, сягнула 5896.
Нагадаємо, раніше Сенат США ухвалив законопроєкт про виділення 2 трлн доларів на підтримку економіки країни. Це наймасштабніший пакет допомоги від уряду в американській історії. Передбачається, що кожен дорослий житель США отримає одноразову допомогу в розмірі 1200 доларів. Крім того, невеликі компанії зможуть розраховувати на дотації, що дозволяють забезпечити виплату заробітної плати.
Загалом кількість осіб, які заразилися коронавірусом, у світі станом на ранок 30 березня становить 723 328.
Судя по этому: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_the_United_States#CDC_reported_U.S._totals динамика идёт на спад, но выводы делать рано.
Тепер кожен американець знає що дональд не просто так співзвучне з донкі .Це однокореневі слова ! А впертість і тупість це дві нерозлучні сестри!
Але, з іншого боку- те що Росіся і досі не має світового панування- в тому ж всі американці винні.
- Не совсем так. 1.2К получают те у кого зарплата до 75К, а дальше за каждые $100 зарплаты -$5. И так до зарплаты 99К, а потом... всё, неположено.