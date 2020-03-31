 Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Сьогодні країни стали в чергу до виробників за цим продуктом. Два тижні тому я зустрівся з асоціаціями-виробниками масок. Ми домовилися і станом на сьогодні у нас виробляють точно більше, ніж пів мільйона масок щодня", - повідомив він.

Однак Денис Шмигаль зазначив, що цього не достатньо, тому Україна вимушена закуповувати маски, щоб наситити ринок, медзаклади, аптеки.

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"Я вас запевняю, що виробництво масок в Україні сьогодні триває і нарощується. Ми контролюємо це щодня і спілкуємося з нашими виробниками", – додав він.

Нагадаємо, раніше з Китаю в Україну доставили 1,8 млн медичних масок, 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів та інші засоби захисту.