 Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
"Сьогодні країни стали в чергу до виробників за цим продуктом. Два тижні тому я зустрівся з асоціаціями-виробниками масок. Ми домовилися і станом на сьогодні у нас виробляють точно більше, ніж пів мільйона масок щодня", - повідомив він.
Однак Денис Шмигаль зазначив, що цього не достатньо, тому Україна вимушена закуповувати маски, щоб наситити ринок, медзаклади, аптеки.
"Я вас запевняю, що виробництво масок в Україні сьогодні триває і нарощується. Ми контролюємо це щодня і спілкуємося з нашими виробниками", – додав він.
Нагадаємо, раніше з Китаю в Україну доставили 1,8 млн медичних масок, 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів та інші засоби захисту.
Вы не знаете, заразный вы или нет. Если вы в маске - она в относительной безопасности, ибо свои бациллы вы в маске распространяете на 30 см, а если без маски - вы подвергаете ее опасности заражения, тк распространяете свои бациллы на 1,5 метра.
В Ухане таких как вы жлобов и эгоистов сразу мордой в асфальт ложили и за решетку - и правильно делали - ибо если человеку пох на других, как вам - этого человека необходимо изолировать от общества.
Хотя на улице это двояко - там тоже полудурки встречаются, которые и без масок, и дистанцию не соблюдают.
ты написал - 10 млн активных. ты утверждаешь, что кажому чевертому украинцу необходимо на карантине высовывать физию на улицу? Каждому четвертому включая стариков, больных и детей7 ты правда такой глупенький или прикидываешься?
а производить вербальный мусор - это не штука. совсем не штука.
Помню я твои тупые "задачки" - они больше на смех всегда были, а не на IQ - но самоуверенность у тебя, тупого легкомысленного жлоба, всегда зашкаливала - это да.
А так - мне достаточно того, что я набираю не менее 140 на реальных тестах на IQ, а не на "задачках" от форумного дурачка.
Hic Rhodus, hic salta.
а задачек хватает стандартных. одну из них я и хотел предложить. не понадобилось. ты обосрался и так.
поговорку одолел всего за час. ай молодца! восхЫщаюсь
А унижаться перед таким как ты чмом, выполняя предоставленные тобой задачки для меня вообще не камильфо.
По поводу часа - не смеши - в отличие от тебя, у меня есть реальная работа, которой я и занимаюсь, время от времени поглядывая на форум.
Кроме того сидят ведь дома не все! Предприятия все так же работают (работать удаленно могут только офисные работники). Закрылись только магазины (и то далеко не все) и общепит (тоже не весь).
Так что вполне можно предположить, что таки 1/4 населения постоянно вынуждена выходить на улицу ежедневно. НУ допустим, пусть будет не 10 млн., а 5 млн. и 500 тыс масок, что составляет всего 10% от потребности. При этом стоит заметить, что далеко не все выпускаемые маски со степенью защиты FFP3, которые реально защищают от вируса и которые можно носить целый день. Остальные маски нужно менять каждые 2-4 часа и это при том, что они не защищают здорового человека!!!
Сидите дома и фильмы смотрите.
Тем более ,чтобы сходить в магаз или аптеку 8 часов не надо ходить по Киеву , про сёла молчу.
Нарощувати виробництво ? Так вони й так зараз зацікавлені в цьому найбільше.
Так розумію,розслідувати десятикратне підвищення цін на маски й респіратори ніхто не буде.
в тебе **********, а не Президент.Недолік ходячий.
Джигит, ти з дурдому сам втік, чи санітари відпустили замінити твої обісрані труси?
когда будете одевать, все вирусы с рук, которыми вы лапали все, попадут на лицо
Продам маски недорого. Для получения предъявить партийную символику "ЗЕ"
надо так - помыл руки, надел, поносил не снимая снял, помыл руки...
на практике же - одевая маску грязными руками, касаются лица, маски с внутренней стороны, и суют это под нос. также когда маска напитала гадости, опять хватают её руками при снятии и касаются лица потом...
ЗЕбилы, это ваш выбор, это вы выбрали этого прожору, барыгу на крови, коронавирусе и засранца.