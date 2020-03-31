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 Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль

Ринок України, як і ринок усіх країн, не був готовий до такого масового використання медичних масок через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Сьогодні країни стали в чергу до виробників за цим продуктом. Два тижні тому я зустрівся з асоціаціями-виробниками масок. Ми домовилися і станом на сьогодні у нас виробляють точно більше, ніж пів мільйона масок щодня", - повідомив він.

Однак Денис Шмигаль зазначив, що цього не достатньо, тому Україна вимушена закуповувати маски, щоб наситити ринок, медзаклади, аптеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ

"Я вас запевняю, що виробництво масок в Україні сьогодні триває і нарощується. Ми контролюємо це щодня і спілкуємося з нашими виробниками", – додав він.

Нагадаємо, раніше з Китаю в Україну доставили 1,8 млн медичних масок, 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів та інші засоби захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185577
 
 
 Топ коментарі
 
друже, на улице нахрен маска не нужна. Умиляют люди: идет сам человек, вокруг ни души и в маске. Или еще едет в тачке, сам в салоне и в маске Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9733 Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6262
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А если менять, как рекомедуют, через 2 часа... Предположим, находимся на улице 8 часов. Предположим активного населения 10 миллионов. Итого нужно 40 млн. Дядя Шмыга, ты дурак?
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друже, на улице нахрен маска не нужна. Умиляют люди: идет сам человек, вокруг ни души и в маске. Или еще едет в тачке, сам в салоне и в маске Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9733 Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6262
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она на хрен не нужна в большинстве случаев. и всегда имеет плохой побочный эффект. но для многих людей работа в наморднике - требование работодателя. не для всех. поэтому я и взял 10 млн. ну и пожрать в АТБ и Сільпо без маски уже не купишь и на трамвае не проедешь. не?
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это скорее аксесуар на будущее, что бы "нелюди авакова" дубиной ребра не пересчитали. Кстати я еще не столкнулся с ситуацией, что бы без маски куда-то не пускали...
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этот шизоид считает что на карантине из населения 37 лямов 10 должно постоянно шарахаться 8 часов на улице. Упоротый одним словом
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меня вчера элементарно тормознули на входе в Сільпо. потом я пошёл в АТБ - там температуру померили. больных приказ не пущать. потом кассирша вызверилась, что маска опущена... психиатрическая пандемия набирает обороты.
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Правильно вызверилась.
Вы не знаете, заразный вы или нет. Если вы в маске - она в относительной безопасности, ибо свои бациллы вы в маске распространяете на 30 см, а если без маски - вы подвергаете ее опасности заражения, тк распространяете свои бациллы на 1,5 метра.
В Ухане таких как вы жлобов и эгоистов сразу мордой в асфальт ложили и за решетку - и правильно делали - ибо если человеку пох на других, как вам - этого человека необходимо изолировать от общества.
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Не надо так много слов. Я знаю, что мозгов у Вас нет. Что объяснять тому, кто стоит рядом в обильно увлажнённых памперсах, бесполезно. Искренне желаю Вам быть уничтоженным на месте праведным гневом коллеги-психопата. Или провести остаток жизни в каком-нибудь гулаге, где расстреливают тех, кто снял маску.
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Тупой безмозглый эгоист и любитель выдумывать дебильные тесты что-то кому-то про отсутствие мозгов калякает? Ты был бы смешон, если бы не был так опасен для общества из-за своей тупости и жлобства.
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Феназепачику ли галоперидольчику? Быстро под плинтус! Тебе свобода противопоказана.
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Свобода противопоказана подобной тебе швали. Надеюсь, таких как ты полудурков все-таки будут изолировать от общества принудительно.
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тестик на IQ хочешь? ты ж умный? значит то, что я решил, как два пальца об асфальт?
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Маску вообще-то желательно как можно меньше трогать руками - особенно если вы к чему-то уже прикасались, потому одевать-снимать ее совершенно не правильно - потому люди и идут по улицам и едут в машинах в маске - чтобы не притрагиваться к ней.

Хотя на улице это двояко - там тоже полудурки встречаются, которые и без масок, и дистанцию не соблюдают.
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ты б почитал, что я написал. считаешь, никто не должен работать и жрать тоже?
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Население Украины составляет 37 миллионов человек. Данные 2020 год.

ты написал - 10 млн активных. ты утверждаешь, что кажому чевертому украинцу необходимо на карантине высовывать физию на улицу? Каждому четвертому включая стариков, больных и детей7 ты правда такой глупенький или прикидываешься?
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выключи дурочу. я сделал грубую оценку. сделай более точную или завали грязное кацапское хлебало.
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Если сравнить написанное тобой и оппонентом - четко видно, что грязный хамский язык именно у тебя, а не у него.
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ты не вполне вменяемо, о существо непонятного пола. попробуй сменить памперсы на сухие.
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Во-во - именно об этой твоей тотальной грязноротости я и написал выше. Спасибо за то, что еще раз отлично ее проиллюстрировал.
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значит пол мужской. это ещё противней. женские трусость и истеричность общество склонно прощать. в некоторой степени. надень маску и забейся под плинтус.
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В отличие от тебя, эгоистичного тупого жлоба, я делаю то, что нужно. А твой типаж уже понятен - умными такие бравирующие дурачки не бывают никогда - IQ не более 100, а вот опасными для общества из-за собственной дурости - регулярно.
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если я тебе предложу задачу на IQ, ты не справишься. если ты мне предложишь, я справлюсь. хочешь попробовать?
а производить вербальный мусор - это не штука. совсем не штука.
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Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7600

Помню я твои тупые "задачки" - они больше на смех всегда были, а не на IQ - но самоуверенность у тебя, тупого легкомысленного жлоба, всегда зашкаливала - это да.
А так - мне достаточно того, что я набираю не менее 140 на реальных тестах на IQ, а не на "задачках" от форумного дурачка.
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Здесь не Родос, дурик, ты НЕ имеешь каких-либо знаний и авторитета для того, чтобы сочинять задачки на IQ, ибо сам не обладаешь высоким уровнем IQ.
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дурик, деточка, тот, кто обосрался, и вместо того, чтобы тихо увянуть долго размазывает. Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1263
а задачек хватает стандартных. одну из них я и хотел предложить. не понадобилось. ты обосрался и так. Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9478
поговорку одолел всего за час. ай молодца! Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9478 восхЫщаюсь
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Дуричка, ты обосрался тут своим первым постом про маски - уже этим показал, что ты старый тупой жлоб.
А унижаться перед таким как ты чмом, выполняя предоставленные тобой задачки для меня вообще не камильфо.
По поводу часа - не смеши - в отличие от тебя, у меня есть реальная работа, которой я и занимаюсь, время от времени поглядывая на форум.
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А за продуктами выйти?! За лекарствами..
Кроме того сидят ведь дома не все! Предприятия все так же работают (работать удаленно могут только офисные работники). Закрылись только магазины (и то далеко не все) и общепит (тоже не весь).
Так что вполне можно предположить, что таки 1/4 населения постоянно вынуждена выходить на улицу ежедневно. НУ допустим, пусть будет не 10 млн., а 5 млн. и 500 тыс масок, что составляет всего 10% от потребности. При этом стоит заметить, что далеко не все выпускаемые маски со степенью защиты FFP3, которые реально защищают от вируса и которые можно носить целый день. Остальные маски нужно менять каждые 2-4 часа и это при том, что они не защищают здорового человека!!!
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Какого... такое огромное кол-во людей будет делать на улице? 10 млн. - это очень большой %.
Сидите дома и фильмы смотрите.
Тем более ,чтобы сходить в магаз или аптеку 8 часов не надо ходить по Киеву , про сёла молчу.
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давай свою оценку или заткнись, китаец липовый.
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Вы удивитесь, но закрылись только магазины (кроме продовольственных) , рынки и предприятия общепита (часть осталась работать по доставке). Остальные предприятия все так же работают и люди ходят на работу!!! Вы так же удивитесь, но к примеру сборщик окон удаленно работать не может, поэтому на удаленную работу перевели только "ИТРовцев"
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Наша влада старається , але внутрішні вороги (порошенківці) палки в колеса вставляють.
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З Китаю тільки вірус зі знаком якості ,а все інше знаєм яке якісне....Мабуть все ,що повернули,забракували в своїй і інших країнах все до нас припруть і наші в тридорога народу зіпхнуть...Шийте дома,не давайте наживаться на вас.Згорніть тканину в троє,-буде не гірше .Ну і мийте руки.
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Доброго ранку , Україно , без порошенка і януковича !
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В случае стеба, непонятно упоминание Януковича, поэтому я склоняюсь к мнению, что вы батенька упоротый клоунофил
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Значит нужно быстрей продать землю
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Вот по этому и такой спрос на туалетную бумагу! Один чихнул, а десять вср@лось.
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Для підготовни часу було досталь.Про те ,що повивозили,всі знають .А часу було два місяці +.Що робили ,чиму так довго думали і чи про нас думали,хвилювались????
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Цікаво,про що Шмигля міг домовлятись з цими виробниками ?
Нарощувати виробництво ? Так вони й так зараз зацікавлені в цьому найбільше.
Так розумію,розслідувати десятикратне підвищення цін на маски й респіратори ніхто не буде.
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Півмільона в день,а скільки їх треба на день одній людині ,помножте на кількість людей....мама дорогая...До кінця карантину забезпечать.....Не чекайте,а шийте самі і не ігноруйте,а одягайте маски.Ваше життя в ваших руках.Бережіть себе люди самі.
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Это как типа трусы, токо на морду? Правильно. а то посмотришь на рожи зетипиллов - тошно становится.
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Порохоботики такі кумедні. З ранку верещать і тупотять ратицями на нашого Президента Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1650
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Зрозуміло, упоротий..
в тебе **********, а не Президент.Недолік ходячий.
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в тебе повна деградація, не ти баранів чогось навчив , а вони теБЕ.
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А твій президент - кучка ЗЕленого гівна, яку звуть Оманським віслючком?
Джигит, ти з дурдому сам втік, чи санітари відпустили замінити твої обісрані труси?

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Твій президент свинорилий брехун і мародер.
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Еще зеленка не плохо помогает, да...и утренний помет бобра...
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Больной перед смертью маску носил? - Да. - Это хорошо...
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Не пішіть дурниць.Не багато розуму потрібно,щоб знати де одягать і носить маску.Влісі,на вулиці ,коли ти один то вона не потрібна...А от де скупчення людей,то вдягніть .Вбережіть себі і оточуючих ,принаймні можливо і дорогих вам людей.Береженого і Бог береже.Ніяка медицина не впорається с сотнями тисяч хворих,а то і мільйонами в один час.
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>А от де скупчення людей,то вдягніть

когда будете одевать, все вирусы с рук, которыми вы лапали все, попадут на лицо
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Береженного бог бережет, сказала монашка, одевая на свечку презерватив. (старый анекдот)

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Дебил, ты НЕ знаешь, заразный ты или нет. Ибо у многих болезнь проходит бессимптомно!
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А на Филипинах тоже банальный дефицит масок! Потому и пишут эти дерьмовые тупые рекомендации.
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Пользуясь случаем.
Продам маски недорого. Для получения предъявить партийную символику "ЗЕ" Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2675
Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4081

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маска вообще опасная вещь, если её пользовать правильно то помогает, а то и может навредить
надо так - помыл руки, надел, поносил не снимая снял, помыл руки...
на практике же - одевая маску грязными руками, касаются лица, маски с внутренней стороны, и суют это под нос. также когда маска напитала гадости, опять хватают её руками при снятии и касаются лица потом...
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ЗЕлена шмаркля осенью сожрала нашу картошку, и теперь она по 10-15 гр за килограм, а нынешней весной сожрала нашу гречку, и она подорожала на 50%, засрала всю свою приписденскую хазу, и теперь хрен купишь туалетную бумагу.
ЗЕбилы, это ваш выбор, это вы выбрали этого прожору, барыгу на крови, коронавирусе и засранца.

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