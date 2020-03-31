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 Депутата Шахова, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні без остаточних аналізів

Хворого на коронавірусну інфекцію нардепа Сергія Шахова виписали з лікарні, хоча результати тестування на наявність у нього COVID-19 ще невідомі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив сам Шахов у своєму відеозверненні у Facebook.

Він заявив: "Почну з хорошого. Мене щойно виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, що надходять у лікарні".

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Нагадаємо, 18 березня у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185573
 
 
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что-то рано вышел из аквариума этот разносчик инфекции..
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Шахов это гнилой разносчик "ватной" Лугандонии
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Після одужання від короновірусної інфекції людина ще 8 днів може інфікувати інших цією хворобою.
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Пусть походит возле Верховной Рады и подождёт ответов анализов
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Нечего заразу разносить среди простых людей, пускай сидит в ВР и разносит среди скотов.
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8 дней инфецированный может быть ещё опасен... Хотя нашим на это плевать
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Всё тупо упирается в экономику. Все хотят получить с государства, но мало кто спешит ему дать. Чтоб организовать более надёжные мероприятия нужно иметь за что. Что мы ещё забыли урезать?
Не ну, конечно, можно попробовать сжигать каждого чихнувшего из огнемёта на месте... Да только чихнувшие могут и танки достать...
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Кирюша, девочка говорит про опасность инфицирования окружающих после выписки из больницы? При чем здесь танки, "тупость упора в экономику", аутодафе???
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втолковывание чего-то умственно отсталым хамам - не моё хобби. посему извини, пупсик. поумнеешь ты уже вряд ли. поэтому ищи опекуна.
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А вот и д'Кирюша нарисовался... тебе бы взять свою неуравновешенную психику, юноша, положить в пузырек и отнести психиатру на экзаменацию... ты восхитительно глуп, кирюшка...адиос, печальный понтомет)))
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Висравсь? Витри дупу.
Если хочешь помериться мозгами, я всегда к твоим услугам. Но ты ведь ссыкло. Я не ошибся? Депутата Шахова, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні без остаточних аналізів - Цензор.НЕТ 3898
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Я побачу, хто з вас, хлопці, збере більше лайків і хто, таким чином, переможе: коханка чи дружина. Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов - Цензор.НЕТ 5599
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шо, жена мониторит что ты там пишешь? Сочувствую, держись.
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Ага, дай вам волю - то ви зараз попридумуєте все, що тільки можна, аби викрутитися. Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов - Цензор.НЕТ 9014
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Секретарша,- точно нет, потому, что это же работа...
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хлопцы, совсем не обязательно, языки вытаскивать, и разгонять ими воздух...
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Ага ! Який Ви хитрющий !
Нічого-нічого ...
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Ви смієтеся, а мені знайомий, якось, розповів випадок - пропав співробітник. Ти дні нема. Зима. Дружина і на роботу , і в міліцію бігала, і по лікарнях, і в морги... Нема... Через три дні з"явився... Напівпохмільний... Дружина:
- Ти де був? Я тут усе місто "на вуха поставила!!!
- Де-де... На рибалці з хлопцями! Он, сома впіймав!...У ванній лежить...
Та до ванної - там рибина, з метр довжиною... Зло пропало - "добувач повернувся, з уловом!!!", давай рибою займаться... А чоловік "стаканюру ввалив" і спать ліг... Тут чогось сусідка зайшла. Питає:
- Ну, що, знайшлась "пропажа"?
- Ага, знайшовся... На рибалці був... Сома метрового вловив...
Сусідка - дружина рибалки і сама рибалить любить:
- Сома?! Серед зими? Мабуть, на "драча" браконьєрили... А чого це у тебе у раковині луска?
- Так сома ж, шкребла!...
- Так сом - голий, у нього луски нема!!! Ану, покажи мені того "сома"!...
Подивилася:
- Ту на тебе!!! Так це ж пелінгас... Він у нас тільки на ринку "клює"!!!
Потім вияснилося - чоловік з подругою на дачі три дні "зажигав", а потім поїхав на ринок, купив рибину і поїхав додому...
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Цікаво, чи такі "рибалки" / "мисливці" / "у відрядженні" хоч раз себе запитували: а кому вони потрібні в житті - "кількаразовій партнерці" чи дружині ?

І що жінка зробила ?
Кинула його к чорту чи щось йому зламала ?
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Не знаю, не розповідали... Моя, коли я рибалить по льоду їду, переживає, поки я не зателефоную - "З льоду зійшов. Їду додому...". А баб на рибалці - "терпіть ненавиджу!" (крім дружини... Вона, крім вудочки, наживки і кльову, на рибалці ні про що не думає...). Років двадцять тому останній раз їздив з товаришем і його коханкою - так "воду виварила"... Рибалкою не цікавилась, на вогнищі готувать не вміє, а потім не стільки юшки наїлася, скільки напилася - він заснув, а вона до мене полізла... Палатка ж, одна... Змушений був утекти у човен спать... Після того - "зарікся" їздить з бабами на рибалку...).
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***
- ой девочки... была со своим на рыбалке..
- в сауне что ли?
- дура да? я ж сказала на рыбалке
- это где одни комары и ...бухло ?
- нет! не одно бухло...это еще и удочки .... там всякие блестяшки..
- ну...и как ловилось?
- рыбу-падлу и рыбу-с*ку поймать невозможно, а вот рыба-красава ловиться хорошо
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Реальный случай с моим поставщиком рыбацких снастей:
"Идет рыбак с рыбалки, несет ночной и утренний улов. На лугу, неподалеку от воды, стоит «крутой» «Джип». Рядом столик, огромный зонт, два шезлонга. На столике «Мартини», коньяк, фрукты, шоколад. В одном шезлонге развалился «рыхлый» мужчина лет 55-ти. Рядом - красивая деваха лет двадцати.
Увидев рыбака, мужчина подзывает его к себе:
- Рыба есть?
- Да, есть…
- Какая?
- Ну, есть сомы, судаки, щука…
- Продаешь?
- А почему и нет…
- Покажи…
Посмотрел, выбрал судака килограмма на три.
- Сомов покажи…
В мешке один сом килограммов на восемь, другой на четыре.
- Давай сомика поменьше. Такого, побольше, я не поймаю…".
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т.е. он там палату занимал без подтверждения того, что у него реакция на коронавирус? Профилактически полежал недельку на дармовщину, пока кто то реально нуждался?
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Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".

Каких еще "более тяжелых" в палату? Ведь официально заболевших в области больше нет... Или кто-то брешет????
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Мишка ще виправиться.
То такий початок року не простий.
Потім буде добре. Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов - Цензор.НЕТ 5994
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..пора Сирожа не Куршавелку, снег там белый и солнце яркое, шашлычок под соточку опять же... Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов - Цензор.НЕТ 6974
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А чого не х**лу ?
Воно не заслужило ім*я по-батькові, їх у нього більше нема.
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"Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".

Важких? Ок.
Заносьте Стефанчука та Сивохо.
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Сивуху проще прямо на лавочке в парке лечить, чем занести куда-то.
Сделать "домик" из картонных коробок с мусорки и пусть там изолируется. Только пиццу и пиво регулярно сверху на веревочке опускать и все.
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в 2014м Украину спас пастор... - обосрались все.......
всю ответветснность на себя взял он.... - ну ни кацапия Украина ни разу////
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курашавелец + ? - не поперло походу....
салют включать или ну его на хухм?
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Попиарился и хватит. От больничных харчей уже изжога. Пора приступать к привычным омарам и осетринке.
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Да закопайся ты со своим Порошенко , эта тварь вместе с Зеленским и шавкой Вакарчуком сегодня ночью продали украинскую землю !
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Прикумарили уже эти Крушавеливские короновирусы! Посты чем оно с**ло, фото на фоне больничной баланды, аж до лез доводят... Эпический поступок с выпиской... тьфу!
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бацыллоноситель - бросайте ему шаурму с некоторого расcтояния...
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наша вина! - не обеспечили, не смогли уберечь., недоплатили.... а человек пострадал....
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Трамп гордится тем,что после разговора с ху.лом,из рашки в США отправили большой самолет с помощью...Это что за вирус гуляет по Америке?
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Сейчас в маршрутке лучше пукнуть чем кашлянуть!
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барыга сфоткался с пустой подписанной коробкой)))упоротые "патриоты-дякую" засцали кипятком!!жадный жлоб брехло и вор своим детям мобилки не покупал а то аппараты искуственного дыхания купит)))почитайте в ютубе откровения невестки барыги из рАшки))
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доня всегда сьежает когда ему прямые вопросы за *****..
даже не на надейтесь - доня *********** и редкий...
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Може депутат вибачиться, що не вірив в хворобу і закликав не дотримуватися безпечної поведінки?
Чи як завжди? Тільки піар.
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Інфікованого коронавірусом Шахова виписали із лікарні надо срочно получить у Бени свои 60 000 зелени.
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по серьезному если и если кому интересно ...
у нас карантин "без посадок" не жесткий " и екстрима нет - сегодня ездил, на дороге ни машин ни людей нет, но в магазине как бы толкаются ребятки, кто в перчатках и маске, кто просто в перчатках - большинство и без того и без другого.... взял бутылку вина, зачем то проскенали мой драйвер license.....
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У нас 450 народных депутатов.Я,например, с трудом назову 25-30 фамилий самых активных.Остальные ноунеймы,серая масса.Один из таких этот Шахов.Кто знал его до этого якобы заражения,я думаю почти никто! Самопиар все это.Не было у него никакого короновируса раз его выписали без анализов.Купил сволочь место в палате пока не было наплыва больных попиарился и свалил.Зато теперь вся страна знает,что есть депутат Шахов.
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он был пидаром по натуре поведения им и остался.
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Ход мыслей у вас правильный, но я думаю что Шахов -это элемент нагнетания ситуации Зеленским для принятия закона о разпродаже земли.
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