 Депутата Шахова, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні без остаточних аналізів

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив сам Шахов у своєму відеозверненні у Facebook.
Він заявив: "Почну з хорошого. Мене щойно виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, що надходять у лікарні".
Нагадаємо, 18 березня у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтверджено коронавірус.
Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.
Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.
Не ну, конечно, можно попробовать сжигать каждого чихнувшего из огнемёта на месте... Да только чихнувшие могут и танки достать...
Если хочешь помериться мозгами, я всегда к твоим услугам. Но ты ведь ссыкло. Я не ошибся?
Нє, треба або-або.
Нічого-нічого ...
- Ти де був? Я тут усе місто "на вуха поставила!!!
- Де-де... На рибалці з хлопцями! Он, сома впіймав!...У ванній лежить...
Та до ванної - там рибина, з метр довжиною... Зло пропало - "добувач повернувся, з уловом!!!", давай рибою займаться... А чоловік "стаканюру ввалив" і спать ліг... Тут чогось сусідка зайшла. Питає:
- Ну, що, знайшлась "пропажа"?
- Ага, знайшовся... На рибалці був... Сома метрового вловив...
Сусідка - дружина рибалки і сама рибалить любить:
- Сома?! Серед зими? Мабуть, на "драча" браконьєрили... А чого це у тебе у раковині луска?
- Так сома ж, шкребла!...
- Так сом - голий, у нього луски нема!!! Ану, покажи мені того "сома"!...
Подивилася:
- Ту на тебе!!! Так це ж пелінгас... Він у нас тільки на ринку "клює"!!!
Потім вияснилося - чоловік з подругою на дачі три дні "зажигав", а потім поїхав на ринок, купив рибину і поїхав додому...
І що жінка зробила ?
Кинула його к чорту чи щось йому зламала ?
- ой девочки... была со своим на рыбалке..
- в сауне что ли?
- дура да? я ж сказала на рыбалке
- это где одни комары и ...бухло ?
- нет! не одно бухло...это еще и удочки .... там всякие блестяшки..
- ну...и как ловилось?
- рыбу-падлу и рыбу-с*ку поймать невозможно, а вот рыба-красава ловиться хорошо
"Идет рыбак с рыбалки, несет ночной и утренний улов. На лугу, неподалеку от воды, стоит «крутой» «Джип». Рядом столик, огромный зонт, два шезлонга. На столике «Мартини», коньяк, фрукты, шоколад. В одном шезлонге развалился «рыхлый» мужчина лет 55-ти. Рядом - красивая деваха лет двадцати.
Увидев рыбака, мужчина подзывает его к себе:
- Рыба есть?
- Да, есть…
- Какая?
- Ну, есть сомы, судаки, щука…
- Продаешь?
- А почему и нет…
- Покажи…
Посмотрел, выбрал судака килограмма на три.
- Сомов покажи…
В мешке один сом килограммов на восемь, другой на четыре.
- Давай сомика поменьше. Такого, побольше, я не поймаю…".
Каких еще "более тяжелых" в палату? Ведь официально заболевших в области больше нет... Или кто-то брешет????
То такий початок року не простий.
Потім буде добре.
Воно не заслужило ім*я по-батькові, їх у нього більше нема.
Важких? Ок.
Заносьте Стефанчука та Сивохо.
Сделать "домик" из картонных коробок с мусорки и пусть там изолируется. Только пиццу и пиво регулярно сверху на веревочке опускать и все.
всю ответветснность на себя взял он.... - ну ни кацапия Украина ни разу////
салют включать или ну его на хухм?
даже не на надейтесь - доня *********** и редкий...
Чи як завжди? Тільки піар.
у нас карантин "без посадок" не жесткий " и екстрима нет - сегодня ездил, на дороге ни машин ни людей нет, но в магазине как бы толкаются ребятки, кто в перчатках и маске, кто просто в перчатках - большинство и без того и без другого.... взял бутылку вина, зачем то проскенали мой драйвер license.....