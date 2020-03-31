 Ми ухвалюємо бюджет надзвичайної ситуації, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Дениса Шмигаля.
У повідомленні зазначається: "Поданий Урядом проєкт бюджету — це необхідний крок для подолання коронавірусу. Ми працювали спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі.
Це бюджет надзвичайної ситуації. Ми зберегли практично всі основні видатки. Пропонуємо створити Фонд для боротьби з COVID-19 та наповнити його 97,1 млрд грн. Ми чітко прописуємо, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідками. Щойно ця боротьба завершиться — всі видатки розвитку повернемо.
На жаль, не всі депутати були присутні на засіданні фракцій та не змогли ознайомитися із запропонованими змінами. Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, за тиждень ми ухвалимо покращену версію документа".
Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.
Отмечается, что в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.
Исследователи проанализировали данные о заболеваемости в США, Иране, Италии, Бельгии, Нидерландах и других европейских государствах, где либо никогда массово не применялась вакцина БЦЖ, либо ее начали использовать относительно недавно. В этих странах уровень заболеваемости коронавирусом оказался в четыре раза выше, чем в среднем по миру. Показатели смертности также превысили данные по другим странам.
https://strana.ua/news/258294-maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-hlave-minzdrava-biohrafija.html
Родился в России, отец на "Миротворце"
Максиму Степанову 45 лет. Он уроженец небольшого города Сковородино далекой Амурской области. Но детство и юность провел в городе Славянске Донецкой области. Окончил Донецкий медицинский университет по специальности "Хирургия". Сам он из семьи медиков. Его отец - известный врач в Славянске: главврач центральной городской больницы (в советские времена - больница имени Ленина).
Позже отец был депутатом городского совета Славянска. В сентябре 2015 года он попал на сайт "Миротворец" - за то, что якобы помогал сепаратистам Стрелкова-Гиркина.
"На сессии 28.04.2014 г. голосовал за создание т.н. "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. "референдума о независимости ДНР", - описывается "преступление" Степанова-старшего на "Миротворце".
назначил именно того, кто имеет корни у оккупантов, других не нашлось
очевидно что этот глава Минздрава будет убивать украинцев тысячами - для этой цели Москва его и пропихнула
А как только вы взяли власть - так всё посыпалось.
Зебильё, ведь мы вас предупреждали. Не жалуйтесь теперь, если сами променяли Гетмана на клоуна.
Що клоуни розвалять Економіку, Армію, а потім: «Путін пріді ! Путін, спасі !» ?
лапки сложим - все муйня, само заживет - проснемся и все наладилось...
не наладится, скока не спи пока шевелиться не начнем....
вы от серьезно сейчас?
они независимые, финансовые, де? когда были?
финансовым потокам нужна власть иначе бабки остановятся.
власти нужно бабло.
финансы + власть = коррупция.
>финансовым потокам нужна власть иначе бабки остановятся.
Есть и другой вариант: власть становится над потоками, и направляет их на нужды народного хозяйства.
от порошенко из страны сбежало 2,5 млн человек
Зебилята всё это спустили в унитаз. Так что для них грядущий дефолт будет уроком, под названием "в холодильнике мышь повесилась".
Станом на 19 березня 2020 року COVID-19 більше не вважається інфекційною хворобою з важкими наслідками (HCID - High consequence infectious diseases) у Великобританії - інформує урядовий сайт.
У січні 2020 року була зроблена попередня рекомендація щодо класифікації COVID-19 як HCID. Це ґрунтувалося на інформації, доступній на ранніх стадіях спалаху.
Тепер, коли стало відомо більше, органи охорони здоров'я Великобританії переглянули найсвіжішу інформацію про COVID-19. Вони визначили, що уточнена інформація свідчить про низький загальний рівень смертності від цієї хвороби.
Консультативний комітет з небезпечних збудників (ACDP - Advisory Committee on Dangerous Pathogens) також вважає, що COVID-19 більше не слід класифікувати як HCID - повідомляє сайт уряду Великобританії.
Якщо простіше, то коронавірусна хвороба COVID-19 отримала належний їй статус звичайного сезонного гострого респіраторного захворювання.
Як бачимо, уряд Великобританії показав реалістичний підхід до життя і повне небажання зруйнувати свою економіку різними безглуздими карантинами.
бюджет? - разорвем любой!
Таким образом, Москва пересмотрела собственный прогноз, согласно которому с нынешними ценами на нефть Россия якобы могла протянуть несколько лет.
Согласно новым оценкам, российских финансовых запасов в Фонде национального благосостояния надолго не хватит. Особенно серьезный удар ждет российские нефтяные компании, поскольку стоимость в 25 долларов добывающая отрасль России сможет выдерживать только 6-12 месяцев.
При этом эксперты отметили, что цена может упасть и ниже 20 долларов, что еще быстрее добьет российскую экономику.
Союз развалил Афган, рашу добьет вирус мировой паники. Красиво мировое правительство решает глобальные проблемы.
для меня не муйня....
сейчас к людям,
давайте пока, по возможности, всем не пиндеть, и дома посидеть и дать врачикам время поколупаться в той заразе...
хз - мо шо здоровое с того колупания и вылезет, если не они то нихто...
по остальному все как у всех....