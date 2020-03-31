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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (759) Денис Шмигаль (173)

 Ми ухвалюємо бюджет надзвичайної ситуації, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що відредагований бюджет - це бюджет надзвичайної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Дениса Шмигаля.

У повідомленні зазначається: "Поданий Урядом проєкт бюджету — це необхідний крок для подолання коронавірусу. Ми працювали спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі.

Це бюджет надзвичайної ситуації. Ми зберегли практично всі основні видатки. Пропонуємо створити Фонд для боротьби з COVID-19 та наповнити його 97,1 млрд грн. Ми чітко прописуємо, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідками. Щойно ця боротьба завершиться — всі видатки розвитку повернемо.

На жаль, не всі депутати були присутні на засіданні фракцій та не змогли ознайомитися із запропонованими змінами. Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, за тиждень ми ухвалимо покращену версію документа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 буде кардинально змінений: деякі статті уріжуть, якісь зникнуть повністю, - "слуга народу" Трухін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185567
 
 
 Топ коментарі
 
Чрезвычайная ситуация - это все вы. Вы хуже коронавируса.
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Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке.
Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.
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Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке.
Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.
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24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
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Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.
Отмечается, что в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.
Исследователи проанализировали данные о заболеваемости в США, Иране, Италии, Бельгии, Нидерландах и других европейских государствах, где либо никогда массово не применялась вакцина БЦЖ, либо ее начали использовать относительно недавно. В этих странах уровень заболеваемости коронавирусом оказался в четыре раза выше, чем в среднем по миру. Показатели смертности также превысили данные по другим странам.
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Защищал Стерненко, ломал "Сетку", врач-отец на "Миротворце". Чем известен новый глава Минздрава Максим Степанов
https://strana.ua/news/258294-maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-hlave-minzdrava-biohrafija.html
Родился в России, отец на "Миротворце"
Максиму Степанову 45 лет. Он уроженец небольшого города Сковородино далекой Амурской области. Но детство и юность провел в городе Славянске Донецкой области. Окончил Донецкий медицинский университет по специальности "Хирургия". Сам он из семьи медиков. Его отец - известный врач в Славянске: главврач центральной городской больницы (в советские времена - больница имени Ленина).
Позже отец был депутатом городского совета Славянска. В сентябре 2015 года он попал на сайт "Миротворец" - за то, что якобы помогал сепаратистам Стрелкова-Гиркина.
"На сессии 28.04.2014 г. голосовал за создание т.н. "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. "референдума о независимости ДНР", - описывается "преступление" Степанова-старшего на "Миротворце".
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зеленский внаглую продаёт Украину всем кто заплатит
назначил именно того, кто имеет корни у оккупантов, других не нашлось
очевидно что этот глава Минздрава будет убивать украинцев тысячами - для этой цели Москва его и пропихнула
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Чрезвычайная ситуация - это все вы. Вы хуже коронавируса.
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Когда Порох вам оставил $ 20 лярдов ЗВР, и даже некоторый экономический рост - не было никакой чрезвычайной ситуации.
А как только вы взяли власть - так всё посыпалось.

Зебильё, ведь мы вас предупреждали. Не жалуйтесь теперь, если сами променяли Гетмана на клоуна.
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Так може вони саме на це розраховували?
Що клоуни розвалять Економіку, Армію, а потім: «Путін пріді ! Путін, спасі !» ?
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Не. Они просто идиоты. Сейчас, конечно, они кинутся за помощью к кому угодно, чтобы спасти свои паршивые шкуры. Но ! У РФ нет денег, после обвала цен на нефть.
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Нажаль, зостається варіант, що користуючись, практично втратою керування Україною нинішньої влади, заради, такого ласого шматка, путін може ізискать рєзєрви, і покласти на своїх холопів.
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Я не думаю что они потянут затяжной военный конфликт. ВСУ окажут сопротивление; оно постепенно перерастёт в партизанское сопротивление. Длительную войну им не выдержать.
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у меня лишняя лопата есть - пойдешь со мной закапывать международный заговор банкиров?
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Нет. Нужно просто восстановить независимые финансовые системы.
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а еще просто нужно перестать стрелять и болеть воспалением легких - де то я уже слышал....
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пусть будет так...
лапки сложим - все муйня, само заживет - проснемся и все наладилось...
не наладится, скока не спи пока шевелиться не начнем....
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"восстановить независимые финансовые системы" ?
вы от серьезно сейчас?
они независимые, финансовые, де? когда были?

финансовым потокам нужна власть иначе бабки остановятся.
власти нужно бабло.
финансы + власть = коррупция.
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Ваша фундаментальная мировоззренческая ошибка: вы считаете что всё и всегда управляется финансовыми потоками. Человечество очень часто попадало в эту ловушку (особенно когда во властных структурах брали верх лишь озабоченные своим карманом). Затем неизбежная "петля": а) кризис; б) к власти приходят государственники; в) следует период восстановления экономики административными методами.

>финансовым потокам нужна власть иначе бабки остановятся.


Есть и другой вариант: власть становится над потоками, и направляет их на нужды народного хозяйства.
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шановный, что то мне подсказывает, что мы с вами поладим...
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Я вообще маленькая фигура; просто интернетное трепло. От меня ничего не зависит.
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нравится ваша проукраинская позиция - все остальное мелочи и ерунда... - перекашляем!
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порошенко увеличил долги Украины на 40 млрд дол, а ЗВР на 10-15... добил промышленность и сделал нищими 80% населения
от порошенко из страны сбежало 2,5 млн человек
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Не "сбежало", а уехали на работу за границу. Деньги перечислялись домой, что стимулировало внутренний рынок.
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Когда государство перестало брать и проедать чудовищные займы, гривна обвалилась туда где ей положено было быть: 30, а не 8. Ну, как у наркомана шприц и иголку отобрать - начинается ломка, а потом - излечение.
Зебилята всё это спустили в унитаз. Так что для них грядущий дефолт будет уроком, под названием "в холодильнике мышь повесилась".
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Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великобританії www.gov.uk.

Станом на 19 березня 2020 року COVID-19 більше не вважається інфекційною хворобою з важкими наслідками (HCID - High consequence infectious diseases) у Великобританії - інформує урядовий сайт.

У січні 2020 року була зроблена попередня рекомендація щодо класифікації COVID-19 як HCID. Це ґрунтувалося на інформації, доступній на ранніх стадіях спалаху.

Тепер, коли стало відомо більше, органи охорони здоров'я Великобританії переглянули найсвіжішу інформацію про COVID-19. Вони визначили, що уточнена інформація свідчить про низький загальний рівень смертності від цієї хвороби.

Консультативний комітет з небезпечних збудників (ACDP - Advisory Committee on Dangerous Pathogens) також вважає, що COVID-19 більше не слід класифікувати як HCID - повідомляє сайт уряду Великобританії.

Якщо простіше, то коронавірусна хвороба COVID-19 отримала належний їй статус звичайного сезонного гострого респіраторного захворювання.

Як бачимо, уряд Великобританії показав реалістичний підхід до життя і повне небажання зруйнувати свою економіку різними безглуздими карантинами.
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В случае, если цена на нефть будет оставаться на уровне 25 долларов за баррель, Россия сможет протянуть не больше 6-12 месяцев. Об этом в интервью РБК сказал замминистра энергетики России Павел Сорокин, сделав мрачный прогноз о будущем российской экономики.

Таким образом, Москва пересмотрела собственный прогноз, согласно которому с нынешними ценами на нефть Россия якобы могла протянуть несколько лет.

Согласно новым оценкам, российских финансовых запасов в Фонде национального благосостояния надолго не хватит. Особенно серьезный удар ждет российские нефтяные компании, поскольку стоимость в 25 долларов добывающая отрасль России сможет выдерживать только 6-12 месяцев.

При этом эксперты отметили, что цена может упасть и ниже 20 долларов, что еще быстрее добьет российскую экономику.

Союз развалил Афган, рашу добьет вирус мировой паники. Красиво мировое правительство решает глобальные проблемы.
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По мимо цены, даже более важным, есть наличие рынка сбыта. А вот его саудиты будут лишать рашу, заливая с 1 апреля всё и вся своей дешевой нефтью. По этому очень скоро настанет такой момент, когда уже будет абсолютно не важно сколько стоит нефть, когда раша просто никому не сможет её продавать. Саудиты говорят козломордым: "1991 год: МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!"
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муйня тот вирус? - облизываем унитазы.....

для меня не муйня....
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та все с вами, казлами, понятно и давно.
сейчас к людям,
давайте пока, по возможности, всем не пиндеть, и дома посидеть и дать врачикам время поколупаться в той заразе...
хз - мо шо здоровое с того колупания и вылезет, если не они то нихто...
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чрезвычайная ситуация - ето зеленые в Украине,
по остальному все как у всех....
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