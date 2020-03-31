 Рада проголосувала закон про продаж землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На голосування прибув президент Володимир Зеленський.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосувало 206 депутатів з 213 присутніх, 2 - "проти", 2 "утрималося", 3 - не голосувало.

Перед самим голосуванням нардеп з "ЄС" Микола Княжицький заявив, що правки "ЄС" враховані і вони будуть голосувати за цей законопроект. Фракція дала 23 голоси при одному, що утримався.

Законопроект також підтримало 13 депутатів із фракції "Голос", 12 з групи "Довіра" і п'ятеро позафракційних.

Перед голосуванням за законопроект виступив голова профільного комітету Микола Сольський.

"За" проголосувало 259 народних депутатів. Закон був прийнятий в цілому.

Під час голосування фракція ОПЗЖ блокувала трибуну, протестуючи проти прийняття цього закону.

Після голосування головуючий закрив позачергове засідання ВР.