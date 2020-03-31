 Рада проголосувала закон про продаж землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На голосування прибув президент Володимир Зеленський.
З фракції "Слуга народу" "за" проголосувало 206 депутатів з 213 присутніх, 2 - "проти", 2 "утрималося", 3 - не голосувало.
Перед самим голосуванням нардеп з "ЄС" Микола Княжицький заявив, що правки "ЄС" враховані і вони будуть голосувати за цей законопроект. Фракція дала 23 голоси при одному, що утримався.
Законопроект також підтримало 13 депутатів із фракції "Голос", 12 з групи "Довіра" і п'ятеро позафракційних.
Перед голосуванням за законопроект виступив голова профільного комітету Микола Сольський.
"За" проголосувало 259 народних депутатів. Закон був прийнятий в цілому.
Під час голосування фракція ОПЗЖ блокувала трибуну, протестуючи проти прийняття цього закону.
Після голосування головуючий закрив позачергове засідання ВР.
Далі оці пики
Будуть в вас стріляти законно. БО ВИ НА ЇХ ЗЕМЛІ.
олигархи зеленского бы не тронули, если бы у зеленского остался бы хоть какой то рейтинг у народа.. сейчас зеленского ненавидят абсолютное большинство граждан Украины))
зеленский сбежит или в рашу, или в исраиль, или в швецию..
конец дуремару зеленскому!!
дозволити ринок землі в країні алігархату, де закон як дишло, де суди керуються не законом, а кількістю зелені в лопатніку?. це так далекоглядно і по державницькому.. як і приватизація заводів.. ану нагадайте наскільки ми всі розбагатіли отримавши ваучери, і наскільки країна розбагатіла?.
та заводи, взагалі-то можна і робудувати, а от приватну землю вам вже ніхто і ніколи не віддасть.. а випадку чого, вас обо ваших дітей будуть, навіть не порушуючи закону, відстрілювати як тих, хто посягнув на приватну власність.. з чим і вітаю вас.. вас і всі прийдешні покоління..
Потом Зе.Команда украдет этот кредит.
Потом Зе.Команда на украденные деньги скупит землю.
Нарид потом будет возвращать долги МВФ и останется без земли.
Ограбленные дважды - вторая серия.
думай.ТЕ
Теперь наконец придут олигархи, масоны и кацапы, купят всю землю задаром.
Погрузят весь украинский чернозем на корабли и поезда и вывезут ВЕСЬ в РФ и на землю обетованную. И тогда русское нечерноземье станет черноземьем.
А сюда привезут супесь и суглинок из РФ.
И тут будет тогда российская земля.
Вот он коварный план по сдаче украинкой земли кремлю.
навіщо ж зелю вивозити кудись, це тебі по ній ходити буде недозволено.. а зайдеш - пристрелять.. згідно закону..
Олег Володарський
@Volodarskiyy
Чтобы победить коронавирус, нам необходимо: продать землю, помочь деньгами Ахметову - у него там дефолт, помочь Герегам открыть ещё больше магазинов, закрыть весь малый и средний бизнес, раздать пенсионерам по тысяче гривен, начать прямые переговоры с марионетками *******, и выторговать у МВФ 8 млрд ..
что же может быть неужели кремляди подумали за украинский народ ?
Источник: https://censor.net.ua/n3185565
СЕГОДНЯ - ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ УКРАИНЫ)))
ЗЕЛЕНСКИЙ - ТЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА СПОКОЙНО СПАТЬ НЕ БУДЕШЬ!!!
ГОРЕТЬ ТЕБЕ ИУДА ЗЕЛЕНСКИЙ))
VladyslavSobolevskyi
@VSobolevskyi
Можна робити ставки, до чого це призведе. Ринку немає, капіталу у народу для купівлі немає. Клас.
Назар Приходько @nazareye
А на ранок ми прокинемось, а зелені з порохоботами братаються. Разом за банки, разом за землю... "Союз рабочих и крестьян", бл.дь