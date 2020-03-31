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Все про:ВР (7366) земля (542) продаж (131)

 Рада проголосувала закон про продаж землі

Депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На голосування прибув президент Володимир Зеленський.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосувало 206 депутатів з 213 присутніх,  2 - "проти", 2 "утрималося", 3 - не голосувало.

Перед самим голосуванням нардеп з "ЄС" Микола Княжицький заявив, що правки "ЄС" враховані і вони будуть голосувати за цей законопроект. Фракція дала 23 голоси при одному, що утримався.

Законопроект також підтримало 13 депутатів із фракції "Голос", 12 з групи "Довіра" і п'ятеро позафракційних.

Перед голосуванням за законопроект виступив голова профільного комітету Микола Сольський.

"За" проголосувало 259 народних депутатів. Закон був прийнятий в цілому.

Під час голосування фракція ОПЗЖ блокувала трибуну, протестуючи проти прийняття цього закону.

Після голосування головуючий закрив позачергове засідання ВР.

Рада проголосувала закон про продаж землі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185565
 
 
 Топ коментарі
 
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра.Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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А 73 за зедауна проголосовали и что? Пошел он в жопу мудрый и очень простой украинский нарид
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Правки ЕС учтены, ну значит не всё так плохо на самом деле
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При Петре Алексеевиче мы бы сейчас не брали кредиты, а отдавали бы их легко.
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В бизнесе, и не только, очень часто выгодно брать кредиты, чтобы их было легче отдавать. Если они используются на развитие, расширение, зарабатывание денег. При Порошенко кредиты МВФ использовались очень грамотно, в итоге государственный внешний долг УМЕНЬШИЛСЯ.
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Потому что Петр Алексеевич не какой-то там клоун-зедебил
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Слушайте, здесь так много комментаторов специалистов по земле )
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Только что звонил Коломойский, спрашивал, не продам ли я ему свои 15 соток. Я сказал,- нет, не продам конечно
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зеленский выполнил поставленную для него задачу олигархами, теперь оно сбежит за границу, но спать больше зеленский - никогда спокойно не будет!!!
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Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати??
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Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інши ( радянскiй народ України) в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися.Редактировать или удалить этоРада проголосувала закон про продаж землі - Цензор.НЕТ 2337 а радянськийнарод Украини/
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ксти.. если кто заметил - с сегодняшнего после обеда, порошок в открытую дал поюзать зеленскому своих порохоботопдров..
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у них тут у многих сегодня разрыв шаблона наблюдается
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Останнє що ще можна було продати в країні та урвати шмат
Рада проголосувала закон про продаж землі - Цензор.НЕТ 8254
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Далі буде як в середньовічній Європі - до лісу не ходи, він феодальний. На пляж не ходи, продано. В степ не ходи - не твоє. Сиди дома, голосуй за серіальну химеру.
Далі оці пики
Рада проголосувала закон про продаж землі - Цензор.НЕТ 604

Будуть в вас стріляти законно. БО ВИ НА ЇХ ЗЕМЛІ.
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для этого и закрыли украинцев по домам, чтобы зеленского народ не поднял на вилы.. теперь режиму - зеленский не нужен, его уберут, кому оно дурное, теперь надо?? оно свое черное дело сделало..
олигархи зеленского бы не тронули, если бы у зеленского остался бы хоть какой то рейтинг у народа.. сейчас зеленского ненавидят абсолютное большинство граждан Украины))
зеленский сбежит или в рашу, или в исраиль, или в швецию..
конец дуремару зеленскому!!
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Так и москали зайдут в глубь Украины,блин всем наша земля нужна.
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Йулины ЗеЗажопники мертвечука, обтекайте Рада проголосувала закон про продаж землі - Цензор.НЕТ 3564
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Кста.. все как обычно...Почти все пророссийские объединились в этой теме и орут дружно ура.. Может хоть теперь порохоботы и зелефилы поймут, что их вожди в этой, одной команде !!! Рада проголосувала закон про продаж землі - Цензор.НЕТ 9052
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Страной управляют олигархи сомнительного происхождения,а украинский народ для них уже не граждане,а физлицо (гой с налоговым номером)
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для тих хто в захваті:

дозволити ринок землі в країні алігархату, де закон як дишло, де суди керуються не законом, а кількістю зелені в лопатніку?. це так далекоглядно і по державницькому.. як і приватизація заводів.. ану нагадайте наскільки ми всі розбагатіли отримавши ваучери, і наскільки країна розбагатіла?.
та заводи, взагалі-то можна і робудувати, а от приватну землю вам вже ніхто і ніколи не віддасть.. а випадку чого, вас обо ваших дітей будуть, навіть не порушуючи закону, відстрілювати як тих, хто посягнув на приватну власність.. з чим і вітаю вас.. вас і всі прийдешні покоління..
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Ну і де ж прихильники "сивочолого гетьмана " ? Порошенко така ж продажна наволоч як і Зеленський.
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Українці життя віддають за рідну землю,а зрадники ії продають.Всіх хто голосував за продаж землі на гиляку.
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с какого хрена ты, тупорылый нарид, должен решать за владельца земли, что ему с ней делать? Это его право, продавать или нет, а не твое свинорылое
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никто не решает за владельца земли, тупорылый ты солис. В Украине паи и так продают.
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Как это не решает, дебил? Отменили мараторий, который запрещал владельцам земли ее продавать.
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Землю и так продавали-покупали. У меня нет с желания с тобой разговаривать, бескультурщина ты тупорылая. От того, что я с тобой буду говорить - какократия в Украине не исчезнет.
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слушай свинособака - иди сначала почитай закон, вникни, а потом будешь о нем что-то обсуждать. Время пошло, свинорус
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Кловун+Петро,це страшна сила,а винувата Юлька))
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А какие там хоть поправки ЕС хотела? А то все так активно спорят, но походу не знают о чем
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А, ну это нормально, я то думал - там что то плохое
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Зе.Команда теперь возьмет кредит у МФВ.
Потом Зе.Команда украдет этот кредит.
Потом Зе.Команда на украденные деньги скупит землю.
Нарид потом будет возвращать долги МВФ и останется без земли.
Ограбленные дважды - вторая серия.
думай.ТЕ
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Без ес и голоса закон не набрал бы 226, вот и думай те.
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Ура! Всё правильно!
Теперь наконец придут олигархи, масоны и кацапы, купят всю землю задаром.
Погрузят весь украинский чернозем на корабли и поезда и вывезут ВЕСЬ в РФ и на землю обетованную. И тогда русское нечерноземье станет черноземьем.
А сюда привезут супесь и суглинок из РФ.
И тут будет тогда российская земля.
Вот он коварный план по сдаче украинкой земли кремлю.
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ніяк не зрозумію дурак ти чи нє..
навіщо ж зелю вивозити кудись, це тебі по ній ходити буде недозволено.. а зайдеш - пристрелять.. згідно закону..
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Ну и? Я не знаю как у вас. У нас 50 лет, пользуйся и дальше будет обсужждение. И пунктик такой есть в законодательстве , в форсмажорных ситуациях вся арендованная земля считаеться государственной.
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Олег Володарський

@Volodarskiyy


Чтобы победить коронавирус, нам необходимо: продать землю, помочь деньгами Ахметову - у него там дефолт, помочь Герегам открыть ещё больше магазинов, закрыть весь малый и средний бизнес, раздать пенсионерам по тысяче гривен, начать прямые переговоры с марионетками *******, и выторговать у МВФ 8 млрд ..
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Во время голосования фракция ОПЗЖ блокировала трибуну, протестуя против принятия этого закона.

что же может быть неужели кремляди подумали за украинский народ ?
Источник: https://censor.net.ua/n3185565
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Ага, подумали. В Кремле в отношении Украины с 1991 года простая стратегия - чем хуже в Украине, тем лучше. Вот ОПЗЖ и старается.
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Вони зіграли на публіку. Бо більшість народу проти продажу землі. Але владі чхати на народ.
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....а голобородько оказался **********....потомки тебя проклянут...ты ее поц заслужил шоб продавать.......,, Юля форевер и уважуха с 2002+++БОЕЦ
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ЗЕЛЕНСКОГО - СЛУГУ ОЛИГАРХОВ, И ВРАГА НАРОДА - НА НАРЫ !!!
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ЗЕЛЕНСКИЙ СДЕЛАЛ СВОЕ ЧЕРНОЕ ДЕЛО ДЛЯ УКРАИНЫ, ТЕПЕРЬ ОНО СБЕЖИТ, ОНО СВОЕ ДЕЛО СДЕЛАЛО!! ОЛИГАРХИ АПЛОДИРУЮТ!!
СЕГОДНЯ - ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ УКРАИНЫ)))
ЗЕЛЕНСКИЙ - ТЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА СПОКОЙНО СПАТЬ НЕ БУДЕШЬ!!!
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ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ, НОЧЬЮ, ЭТИ ТВАРИ - ПРОДАЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ ОСТАВШИЙСЯ РЕСУРС УКРАИНЫ - ЗЕМЛЮ))
ГОРЕТЬ ТЕБЕ ИУДА ЗЕЛЕНСКИЙ))
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VladyslavSobolevskyi

@VSobolevskyi


Можна робити ставки, до чого це призведе. Ринку немає, капіталу у народу для купівлі немає. Клас.
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Долой земельное рабство! Комуняку на гилляку!
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Нужно сразу было проголосовать за определённое количество земли и лесов под национальные и областные парки. А то через пару лет не будет куда за грибами сходить и с детьми погулять.
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Назар Приходько @nazareye



А на ранок ми прокинемось, а зелені з порохоботами братаються. Разом за банки, разом за землю... "Союз рабочих и крестьян", бл.дь
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Треба сам текст закону, але дурдом ще той.
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