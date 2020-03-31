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Все про:Зеленський (4957) Мендель (65) Лерос Гео (45)

 Мендель про публікації "слуги народу" Лероса: Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці

Президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак обговорює призначення на державні посади.

Про це заявила в коментарі "Главкому" речниця глави держави Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви хочете, щоб президент реагував на кожен пост у фейсбуці?" - відповіла вона на запитання журналіста "Главкому" про те, чи слід очікувати реакції на скандальне відео від глави держави.

У відповідь на уточнювальні питання "Главкому" Мендель тричі повторила: "Президент що, має реагувати на кожен пост у фейсбуці?", і сказала: "Я вас почула" і поклала слухавку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185564
 
 
 Топ коментарі
 
Що ж він тоді на відео Федини і Звіробій з фейсбуку реагував?
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Це пряме звинувачення президента країни в корупції! Про що меле ця шабалка?!
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НА КАКОЙ ПОМОЙКЕ НАШЛИ ЭТУ ТУПУЮ СОСКУ ?
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раньше за такой посыл 3 дня в бане сидел,сейчас редакционная политика поменялась))
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А чё ж Ермак прореагировал? Сразу заяву накатал,
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братила воскресла - деньгу рубит - ну не сдержался кац на радостях, взоржал...
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Может ей пора на панель?..... И ёрмак спёкся наконец.
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А реагировать на коррупцию должен? Или своим все можно а чужим -нельзя. Так это мы уже проходили и не раз! Пусть напомнит своему патрону , что он на выборах очень очень часто вспоминал Свинарчуков , так вот он теперь имеет у себя в администрации президента настоящую свинью. И назвать администрацию президента можно теперь коротко - свинарник.
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всё верно. на шавок нечего обращать внимание.
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как скажете. вы в спаме.
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лол, это не просто "пост в фейсбуке". Дело попахивает коррупцией прямо у носа президента,мендель включила дурочку, перед собой не стыдно, нормально все?
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Президент вже давно не реагує , тому така проблема з Кабінетом Міністрів . Можливо міністерські портфелі роздавали не за професійною ознакою , а за спроможністю відслюнявити немаленький кеш , через один знакомий человек, у которого есть знакомий товаровед , а у того имеется виход на более влиятельного чечка ...Згадується пародія одного шановного сатирика-еврея за часів СРСР . Стільки років , а нічого не міняється , хоч ти десять ДБРів напридумуй ....Ми ж пани , а це не панське діло реагувати за дописами холопів у фейсбуках . От якби через кеш , то може і засвербіло би десь , панночки і пани .
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Треба щоб МВФ звернув увагу на торгівлю посадами.
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патамушта надо вопрос формулировать по федынски:
Не считаете ли Вы, что факты коррупции изложенные в видео, непосредственно угрожают жизни Зеленского?
Нет?
От него всё отскакивает?
Пуленепробиваемый?
Тогда ждем проверяющие специально оборудованные команды.
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А чого реагувати - ну розвели братішки лохів-корупціонерів (чесна людина лапувку за посаду не пропонує), ну трохи погрались в кастінг, самі ж казали, що оцю МандЄль з-поміж 4000 кандидаток обирали. Головне, що братішки обіцяли ЗЮ через свого грушного папашку з Москви допомогти заглянути в очки ХЛА, і майже виконали обіцянку. Не їхня вина, що ХЛО засцяло їхати в Оман і відправило замість себе Патрушева, бо не шпигун воно, а жандарм, яке ловило радянських офіцерів за яйця на курвах, позичених у "штазі".
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леросу куда двинуть бы - братья, шо не причем, вроде и найти грохнуть могут - именно потому, шо они не причем....
особенно тот - убитый порохом наповал....
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Ты правда думаешь, что Лерос это сам провернул? Серьйозно?
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вся ета зеленая метушня - противна до скользу....
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точна?
пуф - та вылезай уже из под стола и не бойся, сынок, ето не повестка..
когда шины зажгут - прячь маму риму и папу саню, на ростов - а их, шины, зажгут....
смотри давай, квартальный, не опоздай.....
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Единственное слово, которое пройдет цензуру - это офигеть от такого заявления. Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке, - Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 1927 Правильно, не царское это дело обращать внимание на то, что его окружение торгует должностями на ресторанном аукционе. Аууууу....... ,лохторат, быстренько хором что-нибудь спойте про коррупцию пАпередников.
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Ну правильно -
- что бы закончилась война, Украине просто нужно перестать стрелять,
- а что бы не было туберкулеза, в Украине просто нужно закрыть тубдиспансеры!...
Л - логика! А вы не понимаете, потому что Т - тупые!
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Всі ist yude, окрім самокатчика. Ну про нього Ви вже сказали - *** він і є ***, але з кучею бабла жере імбір кілограмами на Таїті
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не разгонятесь - то шо наш рыжий рулит, и неплохо на самом деле, по вирусу - ни в коем случае не делает его проукраинцем....
он кацапский - и если бы его не сдерживал Сенат он бы уже с ****** взасос....
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в Канадии у Трюдо, если и есть какая соска, то не такая публичная и не такая ротатая....
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про шмендель можна казати що іноді краще сосати аніж говорити. хоча ні, завжди
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Врешті обізвалась жовта диня, гарбузова господиня.
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Тоесть на пост писюхи о том что ее собачку не выпускают с Китая, президент реагирует, а то что приближеного к главе ОП обвиняют в торговле должностями, это не достойно президентского внимания... ********* цырк. Клоун уходи!!!
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Нифига ж себе причастность главы ОП к торговле госдолжностями просто "каждый пост"
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Вислюк Зе особисто підписував заяви проти Звіробій та Федини.
А чому він особисто не може підписати заяву проти зрадників та корупціонерів Сивохи та братів Єрмаків? Питання риторичне.
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Правда, Лєнка у "красівому платтячку" з діточками вже тиждень у Швеції. Бо її коханий зробив країну небезпечною.Тому ніде не засвітилася.
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Истерики.
Истерика номер 26 Шарий на говно исходит от принятия законов под МВФ. а он так ждал дефолта
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Курица тупая! САП и ДБР начали расследование ближайшего окружения Презика, а он не реагирует. КЛОУН!
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Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке, - Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 5194
Вовсю крутим вертим мои верные "Cлуги" вовсю и всех и тех наивных 73,22% долба@бов - идиотов, пока не так горячо....
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На пост в фейсбуке может и не обязан реагировать. А на вызов в ГБР нардепа из своей монокоалиции в связи с компроматом на главу своей же АП не должен?
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А как же "страна в смартфоне"?!
И чойта ему фейсбук так быстро разонравился, тож за шею не оторвешь.
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Про пленки Ермака полная тишина по всем каналам.
Табу!!
В любой нормальной стране-это была бы топ новость номер один.
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Значит президент страны Украина поручил Ермакам торговать должностями..
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Ну если обнародовае ФАКТОВ и кумовства и коррупции на высших государственных должностях, тупо называть каким-то постом в фейсбуке, то этому быдлу можно скормить всё! Главное делать это с гордым видом - я вам ничего не должен. Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 8243
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Шкода , що не білявка ,а то б усі пазли зійшлися . Де таких недолугих набирають.
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Президент не может... Президент - импотент.
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ЭТА ПЯТЬ !Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 9122 Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 7758
Ситуация, когда Президент, должен снять с себя полномочия и уйти нахрен - ОН НЕ ОБИРАЕТСЯ РЕАГИРОВАТЬ НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ!!!

Это уровень! Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 9122 Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 3818
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Реакція мандельки однозначно свідчить про те, що брати єрмаки діяли з відома або й за розпорядженням зеленського. І можливо, ділилися з ним хабарями.
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моника заховалося под одеялом...
и накрылось юбкой мамомки мандель.))))
выдающийся политик ))))
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а собстваенно что особенного в том что еврей моника организовало магазин, в котором за продавцов сидят друганы и их родственники?
уж для мандель это буднично )))
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Цій Мандель і за щоку дати гидко - чувирло бомжатне. А членоЄрмака тільки на це і тягне - в камеру його - там люди чуткі та добрі - поможуть йому з амінокислотами
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Похоже Зеля только на бумаге президент и по факту ничего не решает. Смотря со стороны Порох, при вех своих просчетах и недостатках, был более эффективным руководителем.
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Він зобов'язаний реагувати коли звинувачують його безпосередніх підлеглих в ДЕРЖАВНІЙ КОРУПЦІЇ!!! І ДОВЕСТИ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, ПРАВДА ЦЕ ЧИ ФЕЙК. ЦЕ ІМІДЖ ПРЕЗИДЕНТА!!!!
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Не вопрос: не должен так не должен... За одно место его подвесят - тогда среагирует
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эта маЦковская Шалава постоянно пытается прикрыть не компетентность, тупость, продажность Гидранта , но постоянно получается криво как и ее рыло, ермак это ватная Крыса от которой ваЗЕлину нужно срочно избавляться,не смотря на то что это ставленник кремля под дудку которого он пляшет иначе ростов и здравствуй витя хам......
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Вот то,что бубочка взял на должность пресс секретаря эту мАнделину говорит об полном отсутствии у него элементарных мозгов,а проще говоря ЗЕДЕБИЛ это факт,а не метафора!!!
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ZExit!
без варіантів. Воно не здасть країну, воно її заллье кровью. Незалежного преза ще якось можна відіпхати від корита, а цю маріонетку вкрай важко. Мендель - рука каломойші в с*аці цього юриста-гумориста. Воно повний нуль, абсолютний. А ноль на ноль множити...
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Т.е. с тупой стриптизершей с собачкой он даже переговорил по телефону, а обвинение главы его офиса в коррупции - не достойно его царского внимания. Они там что, укушены мухой це-це в мозг?
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Раз Мандель морозится, значит Ермак не просто торговал своим товаром, а был маркетологом у бубочки.
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На дебатах він тільки на фейсбук і посилався з своїми претензіями до Пороха, чи ти тоді ще в елітному ескорт-сервісі працювала і політикою не інтересувалась?
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В цій корупції замішені не тільки перші особи країни, але й і президент зеленський. Зеленський повинен залишити посаду президента і притягнутий до відповідальності.
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видео с таким содержанием это не "каждый пост". какой тупой съезд
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Так що тоді Єрмак так заметушився, якщо це просто фейсбук)) На нари чорта!!! А Мандель з її інтелектом треба статейки в районих газетах писати...
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Зеля і його шавки дуже гостро відреагували на відео.... Значить бреше його шавочка, що не треба гостро реагувати ))
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Ніякому разі не повинен, нехай чекає доки весь фейсбук прийде до нього.
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То есть, она говорит, что таких постов будет много?
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головой нужно думать Мендель, люди от ваших комментариев просто в шоке. Вы же просто подставляете Президента, вернее не просто, тупо.
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