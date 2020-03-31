 Мендель про публікації "слуги народу" Лероса: Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці

Про це заявила в коментарі "Главкому" речниця глави держави Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви хочете, щоб президент реагував на кожен пост у фейсбуці?" - відповіла вона на запитання журналіста "Главкому" про те, чи слід очікувати реакції на скандальне відео від глави держави.
У відповідь на уточнювальні питання "Главкому" Мендель тричі повторила: "Президент що, має реагувати на кожен пост у фейсбуці?", і сказала: "Я вас почула" і поклала слухавку.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Не считаете ли Вы, что факты коррупции изложенные в видео, непосредственно угрожают жизни Зеленского?
Нет?
От него всё отскакивает?
Пуленепробиваемый?
Тогда ждем проверяющие специально оборудованные команды.
особенно тот - убитый порохом наповал....
пуф - та вылезай уже из под стола и не бойся, сынок, ето не повестка..
когда шины зажгут - прячь маму риму и папу саню, на ростов - а их, шины, зажгут....
смотри давай, квартальный, не опоздай.....
- что бы закончилась война, Украине просто нужно перестать стрелять,
- а что бы не было туберкулеза, в Украине просто нужно закрыть тубдиспансеры!...
Л - логика! А вы не понимаете, потому что Т - тупые!
он кацапский - и если бы его не сдерживал Сенат он бы уже с ****** взасос....
А чому він особисто не може підписати заяву проти зрадників та корупціонерів Сивохи та братів Єрмаків? Питання риторичне.
Истерика номер 26 Шарий на говно исходит от принятия законов под МВФ. а он так ждал дефолта
Вовсю крутим вертим мои верные "Cлуги" вовсю и всех и тех наивных 73,22% долба@бов - идиотов, пока не так горячо....
И чойта ему фейсбук так быстро разонравился, тож за шею не оторвешь.
Табу!!
В любой нормальной стране-это была бы топ новость номер один.
Ситуация, когда Президент, должен снять с себя полномочия и уйти нахрен - ОН НЕ ОБИРАЕТСЯ РЕАГИРОВАТЬ НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ!!!
Это уровень!
и накрылось юбкой мамомки мандель.))))
выдающийся политик ))))
уж для мандель это буднично )))
без варіантів. Воно не здасть країну, воно її заллье кровью. Незалежного преза ще якось можна відіпхати від корита, а цю маріонетку вкрай важко. Мендель - рука каломойші в с*аці цього юриста-гумориста. Воно повний нуль, абсолютний. А ноль на ноль множити...