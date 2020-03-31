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 Перший випадок одужання від коронавірусу зафіксовано у Львівській області, - ОДА

У Львівській області зафіксовано перший випадок одужання від коронавірусу COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Львівської ОДА.

У повідомленні зазначається: "одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. У 50-річної жінки діагностували COVID-19 після того, як вона повернулася з Німеччини. Вона перебувала на амбулаторному лікуванні.

У повідомленні наводять слова в. о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрія Васька, про те, що перший результат тесту на коронавірус у цієї жінки виявився позитивним, а другий і третій тест - негативними.

"Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині", - цитує слова Васька пресслужба Львівської ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185563
 
   
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- Доктор, вьі целуете мою жену! - Нет. Я беру пробу на коронавирус.
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може повезло людині і форма легка, кажуть же й так буває
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Казали що вірус руйнує внутрішні органи.
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нестача кисня визвана пневмонією руйнує, ніби так. я не лікар. Але якщо обійшлося без пневмонії, то можна сподіватись що все гаразд
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У вас стара інформація, вірус робить з людей зомбі. Жінка приїде додому і буде кусатись.
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