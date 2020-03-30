EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  3163  22
Матеріали за темою:
Все про:закон (876) карантин (1582) Польща (2169) COVID-19 (2491) коронавірус (1116)

 Польща ухвалила спецзакон, що продовжує легальне перебування іноземців

Нові положення спецзакону про COVID-19 дають можливість іноземцям залишатись у Польщі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Як підкреслює прессекретар Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, відповідно до прийнятого Сеймом спецзакону, після скасування надзвичайного стану або стану епідемії — залежно від того, який стан буде введено у Польщі — легальне перебування на території Польщі іноземців (тобто національні візи, дозволи на тимчасове перебування, дія яких закінчилася під час цих станів) буде продовжене на 30 наступних днів.

Аналогічно буде продовжено термін подання заяв на легалізацію перебування та продовжується термін дії вже виданих дозволів на працю, дозволів на сезонну працю, а також заяв про намір працевлаштувати іноземця.

Дивіться також: В останній день перед закриттям кордону на КПП утворилися величезні черги з українців. ВIДЕО

Одночасно Управління у справах іноземців наголосило, що продовження легального перебування іноземця у Польщі не буде підтверджуватися візовою печаткою в паспорті або виданням нової карти з дозволом на перебування.

"На підставі цього продовженого перебування іноземець не зможе подорожувати територією інших держав, які входять до Шенгенської зони. Натомість, іноземець матиме змогу надалі реалізувати мету свого перебування у Польщі, наприклад, виконання роботи", - запевнилли в Управлінні.

Також іноземець, у котрого прострочився термін легального перебування під час дії надзвичайного стану або стану епідемії, зможе легально виїхати з Польщі, на наражаючись "потрапити в статус нелегального перебування".

За даними Міністерства охорони здоров'я Польщі, станом на вечір 30 березня загальна кількість заражених коронавірусом у країні 2055 осіб, помер 31.

Нагадаємо, 24 березня Польща у зв'язку з епідемією коронавірусу посилила карантин. Нові обмеження стосуються свободи пересування громадян та публічних зібрань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185562
 
   
 Топ коментарі
 
Цього ніхто не приховує.Весняні с\г роботи горять.Поляки дбають про свою економіку.
 показати весь коментар
 
Зря только гастеры бежали толпой в Украину
 показати весь коментар
 
Сколько лично рабочих мест ты создал с зарплатой хотя бы 18000 гривен?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цього ніхто не приховує.Весняні с\г роботи горять.Поляки дбають про свою економіку.
 показати весь коментар
 
 
зато у нас-ще 2 місяці карантину...що восени збиратимемо -невідомо...повторимо 33-34 роки...?!
 показати весь коментар
 
Италия уже малость подофигела.
Оказывается, ты ж посмотри, кто-то должен следить за садами, виноградниками, стариками, домами!
 показати весь коментар
 
 
Ой... Якщо ЄС зараз відмінить нострифікацію українських дипломів для медиків- за місяць медпрацівники в Україні стануть самими шанованими людьми.
І вже ніяка хвойда, засмагша на ;сказочноє балі; не посміє зіпати на лікаря швидкої ;****, ти чаво бахіли нє адєл, нє сдохнєт ета карга старая; по відношенню до власної матері.
 показати весь коментар
 
 
Зря только гастеры бежали толпой в Украину
 показати весь коментар
 
 
Та нє. Привезли сюди вірус. Тож приїхали не дарма.
 показати весь коментар
 
люди вернулись по необходимости, большинство сюда не заманить
 показати весь коментар
 
Без батраков туго, да, паны вонючие? Пользуются ситуацией, когда в Украине правят сплошные жиды и барыги.
 показати весь коментар
 
 
А хто ж вам дохтур що ви їх обираєте у владу?
 показати весь коментар
 
 
Сколько лично рабочих мест ты создал с зарплатой хотя бы 18000 гривен?
 показати весь коментар
 
 
Запоздали они с этим законом или это у нас поспешили с закрытиями границ?
 показати весь коментар
 
 
Раша заманивает людей, Пшеки тоже. Кто следующий? Я когда на тимчасовый хотел стать, ответили неможна. Типа подавай на ПМЖ. Силой выгоняют из страны, и не только этим.
 показати весь коментар
 
 
карантин окончится и многие уедут в Польшу
зарабатывать на пропитание детям,
которых обворовали сегодня ублюдки СН
зеленский кукла пианист
 показати весь коментар
 
 
к нам в Харьков пусть едут, куча вакансий
 показати весь коментар
 
в Польше з/п косарь, в Харькове ?
и продукты со шмотьём дороже намного,
смысл ?
 показати весь коментар
 
ну и нарков и всякого сброда хоть отбавляй,
кому хочется жить в бомжатнике и горбатиться за копейки ?
 показати весь коментар
 
ну не знаю, как за копейки, но лучше быть патриотом, зарабатывать в своей стране, гордо называться Украинцем, а не гастером, равшвном и джамшутом... Я Харьковчание, и мне ок, и по поводу бомжатника, ты не прав...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору