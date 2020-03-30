 Польща ухвалила спецзакон, що продовжує легальне перебування іноземців

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Як підкреслює прессекретар Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, відповідно до прийнятого Сеймом спецзакону, після скасування надзвичайного стану або стану епідемії — залежно від того, який стан буде введено у Польщі — легальне перебування на території Польщі іноземців (тобто національні візи, дозволи на тимчасове перебування, дія яких закінчилася під час цих станів) буде продовжене на 30 наступних днів.

Аналогічно буде продовжено термін подання заяв на легалізацію перебування та продовжується термін дії вже виданих дозволів на працю, дозволів на сезонну працю, а також заяв про намір працевлаштувати іноземця.

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Одночасно Управління у справах іноземців наголосило, що продовження легального перебування іноземця у Польщі не буде підтверджуватися візовою печаткою в паспорті або виданням нової карти з дозволом на перебування.

"На підставі цього продовженого перебування іноземець не зможе подорожувати територією інших держав, які входять до Шенгенської зони. Натомість, іноземець матиме змогу надалі реалізувати мету свого перебування у Польщі, наприклад, виконання роботи", - запевнилли в Управлінні.

Також іноземець, у котрого прострочився термін легального перебування під час дії надзвичайного стану або стану епідемії, зможе легально виїхати з Польщі, на наражаючись "потрапити в статус нелегального перебування".

За даними Міністерства охорони здоров'я Польщі, станом на вечір 30 березня загальна кількість заражених коронавірусом у країні 2055 осіб, помер 31.

Нагадаємо, 24 березня Польща у зв'язку з епідемією коронавірусу посилила карантин. Нові обмеження стосуються свободи пересування громадян та публічних зібрань.