 Рада розгляне законопроєкт із поправками до держбюджету-2020 через 7-8 днів, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр заявив в ефірі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Ми хочемо, щоб лікарі, які сьогодні стоять на сторожі життя і здоров'я наших громадян і часто ризикують своїм життям і здоров'ям, отримували не менше, ніж отримують солдати на передовій. Це важливо для нас, і цю вимогу також буде прописано в цьому законі, сподіваюся проголосовано, навіть упевнений, що буде проголосовано через 7-8 днів", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що до сьогоднішнього засідання парламенту не всі депутати мали можливість ознайомитися з документом.
Як повідомлялося, раніше в понеділок законопроєкт № 3279 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" народні депутати відправили на підготовку до повторного першого читання.
Чтобы украинцы видели кого потом на елку приглашать 😁😁😁
"Прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%"
Подскажите пожалуйста при годовой инфляции в 16% рост ВВП на 3% это зрада или перемога?