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 Рада розгляне законопроєкт із поправками до держбюджету-2020 через 7-8 днів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Верховна Рада розгляне законопроєкт із поправками до державного бюджету на 2020 рік через 7-8 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр заявив в ефірі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми хочемо, щоб лікарі, які сьогодні стоять на сторожі життя і здоров'я наших громадян і часто ризикують своїм життям і здоров'ям, отримували не менше, ніж отримують солдати на передовій. Це важливо для нас, і цю вимогу також буде прописано в цьому законі, сподіваюся проголосовано, навіть упевнений, що буде проголосовано через 7-8 днів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що до сьогоднішнього засідання парламенту не всі депутати мали можливість ознайомитися з документом.

Як повідомлялося, раніше в понеділок законопроєкт № 3279 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" народні депутати відправили на підготовку до повторного першого читання.

Читайте також: Вища рада правосуддя просить парламент не урізати зарплати суддям

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185561
 
 
 Топ коментарі
 
Стефанчука на елку !!! За наглое проталкивание закона про землю
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За закон про землю ВСЕХ ПРОГОЛОСОВАВШИХ В ТЮРЬМУ !!!!
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Депутаты Снимайте лица находящихся в зале и скидывайте эти видео в интернет
Чтобы украинцы видели кого потом на елку приглашать 😁😁😁
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Стефанчука на елку !!! За наглое проталкивание закона про землю
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Интересно сколько продержится этот Шмыгаль ? Месяца три ?Меньше ?
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БЛА-БЛА-БЛА.Это программа,стратегия и тактика президетна Зеленского Владимира Александроаича.И он думает,что рукописи горят?
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Депутаты Снимайте лица находящихся в зале и скидывайте эти видео в интернет
Чтобы украинцы видели кого потом на елку приглашать 😁😁😁
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Могли бы и Донбасс освободить, лучше момента не будет, у кацапов там жесть с этим вирусом, плюс ***** думает как референдум не просрать... Идеальный момент
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«янелох « говнокомандующий,четырежды откосивший ,даст команду 😂?
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За закон про землю ВСЕХ ПРОГОЛОСОВАВШИХ В ТЮРЬМУ !!!!
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Эй, поосторожней на поворотах, что всех из ПЕСа тоже на нары. А кто тогда будет кормить всю толпу порохоботов?
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Это Ваши проблемы , кто Вас будет кормить 😀😀😀
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Че ж почекає. Нагальне на сьогодні землю продати. Тільки спробуйте. Не дражніть людей, вони і так вже на межі.
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Против всех кто проголосует за закон про землю НАДО ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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Во власти бардак, в стане бардак - карантин называется. Кто ворует, кто болеет, кто дурью мается. У одного Зеленского заветная мечта - перекинуть через пуй Украину - сдать России, распродать этих украинцев и их землю, оставить их ни с чем, потому что они над ним смеялись всю жизнь, начиная с рождения. А тут ещё коронавирус подвалил, как спасательный круг. Вот и старается во всю, ширяется дурью, потеет за двоих. Хорошо, что маска на морде - а то б все увидели, как оно превращается в Оно.
Рада розгляне законопроєкт із поправками до держбюджету-2020 через 7-8 днів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3317
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І снова іскромьотний ,нєповторімий юмор от 95 квартала !
"Прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%"
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Я смотрю вы любитель цифр.
Подскажите пожалуйста при годовой инфляции в 16% рост ВВП на 3% это зрада или перемога?
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Пока вы проголосуете, врачей не останется.
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