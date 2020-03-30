 СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь

Про це повідомив у Facebook заступник голови Монастириського РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.
"На 21 годину 30 березня у районі інфікованих коронавірусом вже 58 осіб. З них у Монастириському - 36. Серед медперсоналу захворіли 27 медиків, один учитель, п'ятеро дітей", - зазначив Дронь.
Зазначимо, що станом на ранок 30 березня по всій Тернопільській області кількість хворих на коронавірус була 60 осіб.
Создайте условия для всего медперсонала, не повторяйте ошибок других стран.. А, нет, это же зебилы у власти, о чем я
Или у нее контрольный пакет акций министерства здравоохранения?
Действительно, 3 года из районной больницы старательно вывозили пробирки и шпатели, поэтому теперь их завезут только через 10 лет!
Значит даже у медиков непосредственно работающих в инфекционной больнице с больными нет НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ!
Уже даже для простых "прохожих по городу" давно сказали, что эти "масочки" - самоуспокоение и полная ПРОФАНАЦИЯ.
А про защитные очки и перчатки, медики наверное, даже и не слышали?
брак пробірок і шпателів для забору!!! аналізи не оброблялись неділю...
и сразу вспоминается смелянский с его 2млн зарплаты, дура шлапак которой 32 тыс -то не гроши, коболев и ко..
У медиков брак пробірок і шпателів .....
все заражены!
у меня просто слов нет...
может куда-то деньги им перевести? хоть на пробирки и шпатели??.......
кто лечить то будет??? (и их в том числе)
МОЗ!Вам позакладало вуха ?Чи й пробірок в Україні вже нема?При такій кількості хворих вас вже спаралізувало в тому МОЗ,а що буде,якщо станеться гірший сценарій(не дай Боже)?