 СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь

Про це повідомив у Facebook заступник голови Монастириського РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"На 21 годину 30 березня у районі інфікованих коронавірусом вже 58 осіб. З них у Монастириському - 36. Серед медперсоналу захворіли 27 медиків, один учитель, п'ятеро дітей", - зазначив Дронь.

Зазначимо, що станом на ранок 30 березня по всій Тернопільській області кількість хворих на коронавірус була 60 осіб.

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