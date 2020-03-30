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 СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь

У Монастириському районі Тернопільської області 30 березня кількість хворих на коронавірус досягла 58, зокрема 27 медиків і один учитель.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Монастириського РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"На 21 годину 30 березня у районі інфікованих коронавірусом вже 58 осіб. З них у Монастириському - 36. Серед медперсоналу захворіли 27 медиків, один учитель, п'ятеро дітей", - зазначив Дронь.

СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і пяти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь 01

Зазначимо, що станом на ранок 30 березня по всій Тернопільській області кількість хворих на коронавірус була 60 осіб.

Читайте також: Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185560
 
 
 Топ коментарі
 
Статистика по медикам просто шокирует.. После 20 тыс заболевших, лечить будет некому..

Создайте условия для всего медперсонала, не повторяйте ошибок других стран.. А, нет, это же зебилы у власти, о чем я
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27(!!!) медиков, это - полный ПИСЕЦ!!!
Значит даже у медиков непосредственно работающих в инфекционной больнице с больными нет НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ!
СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 3853
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58 подтвержденных и из них 27 медиков Да уж... зевласть была готоваСOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 5135
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Статистика по медикам просто шокирует.. После 20 тыс заболевших, лечить будет некому..

Создайте условия для всего медперсонала, не повторяйте ошибок других стран.. А, нет, это же зебилы у власти, о чем я
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А может власть считает, что заболевших медиков можно запереть в больнице и они будут вынуждены лечить там и себя и других.
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многолетняя медицинская реформа Супрун в действии
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Да тут все постарались, и нынешние, и прошлые
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На календарь посмотри, почти год как Супрун не у дел.
Или у нее контрольный пакет акций министерства здравоохранения?
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3 года старательно разваливали медицину, её теперь лет 10 восстанавливать...
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3 года старательно разваливали медицину, её теперь лет 10 восстанавливать...

Действительно, 3 года из районной больницы старательно вывозили пробирки и шпатели, поэтому теперь их завезут только через 10 лет!
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Переболевшие врачи получат иммунитет. И Вообще, если бы можно было надёжно изолировать инфицированных, было бы логичным производить под контролем врачей намеренное заражение добровольцев не входящих в группу риска. Но нереально. Слишком сложно. К сожалению. Для скорейшего прохождения пандемии нужно достаточное число людей получивших иммунитет.
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только честно! за зеленского голосовал? От єтого вируса имунитет ровно на 5 дней, максимум 6. После первого могут быть легкие и сложные формы. После легкого - заболев повторно - легкое течение достаточно маловероятно... после третьего скорей всего только простыней заворячиваться - ибо инвалидность и дышать будет ох как сложно, даже поднимая вверх руки
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27(!!!) медиков, это - полный ПИСЕЦ!!!
Значит даже у медиков непосредственно работающих в инфекционной больнице с больными нет НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ!

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Это вот ТАК выглядит "защита" наших медиков?
Уже даже для простых "прохожих по городу" давно сказали, что эти "масочки" - самоуспокоение и полная ПРОФАНАЦИЯ.
А про защитные очки и перчатки, медики наверное, даже и не слышали?
СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 3696
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Часто бачив наплювательське відношення медиків до санітарних норм,особливо у районах чи селах- прийти до хворої дитини і прямо у верхньому одязі почати огляд, не мити руки і т.д. купити захисниз окулярів напевне не є проблемою але надіти..
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та ладно! найдите даже в Киеве хоть одного рвача скорой, который снял обувь или помыл руки, когда приехал на вызов!
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58 подтвержденных и из них 27 медиков Да уж... зевласть была готоваСOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 5135
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То есть про то КАК соевая власть рехформировала медицину 5 лет - мы скромно умолчим?
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Боже, это просто невозможно читать!!!
брак пробірок і шпателів для забору!!! аналізи не оброблялись неділю...
и сразу вспоминается смелянский с его 2млн зарплаты, дура шлапак которой 32 тыс -то не гроши, коболев и ко..
У медиков брак пробірок і шпателів .....
все заражены!
у меня просто слов нет...
может куда-то деньги им перевести? хоть на пробирки и шпатели??.......
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..автоматчики для барыг нужны...из за таких мелочей проданных кем то, гибнут люди ...ну не с*ки? СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 4397
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А це от роками не реагування на те, що під час будь якого звернення до лікарень писались списки того, що власноруч необхідно придбати до ватки включно. Будь яке звернення до лікаря - список. І воно все десь дівалось по Києвам. СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 8371
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тобто районна лікарня вибула з обойми фактично вся. інші лікарі та медсестри захворіють на протязі цієї неділі.
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27 медиков... занавес...
кто лечить то будет??? (и их в том числе)
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"Через брак пробірок та шпателів для збору зразків не можем протестувати всіх контактних.МОЗ не реагує на запити потреб"(С)
МОЗ!Вам позакладало вуха ?Чи й пробірок в Україні вже нема?При такій кількості хворих вас вже спаралізувало в тому МОЗ,а що буде,якщо станеться гірший сценарій(не дай Боже)?
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Не робіть з лікарів виробів з одноразовим використанням, дайте їм захисні засоби!
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так за них платити треба, а слугам гроші самим потрібні. В кожному палаці напевно вже особисту реанімацію з медперсоналом облаштували, так, на всяк випадок. Медперсонал нехай за мінімалку наражає себе і родину на смертельну небезпеку. Думаю, що звільнення зараз серед лікарів і сестер масові.
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догосподарювалися і докерувалися... розвалили і розікрали скоти у владного корита за роки незалежності все, що могли
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думаю, что вирус кацапский и у них есть вакцина (наверняка руководство мордера привито), народ не балуйтесь, сидите по домам.
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