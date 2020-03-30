 Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ

Про це укотре заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Немає жодних специфічних доказів, що масове носіння масок якось потенційно корисно. Однак є докази, що люди неправильно носять маски", - заявив виконавчий директор програм із надзвичайних ситуацій в області здоров'я ВООЗ Майк Раян.
"Крім того, існує проблема величезного глобального дефіциту масок і інших медичних засобів", - додав він. Зокрема, від цього найбільше страждають медичні працівники, які доглядають за хворими.
Епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове підкреслила, що маски потрібно використовувати медичним працівникам і людям, які доглядають за хворими COVID-19, адже вони безпосередньо контактують із вірусом, на відміну від інших людей.
Представники ВООЗ зазначили: вірус не зникне сам собою. Карантинні заходи необхідні, однак також уряди країн мають посилити свої зусилля щодо подолання пандемії.
Нагадаємо, карантинні заходи в Україні передбачають рекомендацію на носіння масок у закритих приміщеннях.
Як заявив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, носити маски - "рекомендація держави", але через їхню відсутність поліція може провести тільки профілактичну бесіду. "Профілактичні бесіди - це один із головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - сказав Шевченко.
Организация-импотент.
Если про них не будут вспоминать то исчезнут как динозавры.
Некоторые учёные полагают, что некогда, на заре зарождения жизни, у вирусов и всех живых существ на Земле был общий предок.
На латыни слово «virus» означает «яд».
Многие из образований в наших клетках являются на первый взгляд бесполезными, что объясняется в том числе тем, что это - вирусы, которые благополучно прижились внутри нас на разных этапах эволюции.
Большинство из внедренных в наш геном древних вирусов не существуют в природе в наше время. В 2005 году французские ученые начали работу по "воскрешению" одного из таких вирусов. Один из воскрешенных таким образом вирусов под кодовым названием Феникс оказался нежизнеспособным. Видимо, не все так просто.
Источник: https://vseznaesh.ru/28-veshhej-o-kotoryh-vy-ne-znali-virusy
слесарь Вася пойдёт в самоизоляцию , по направлению семейного врача , с кем этот слесарь подписал декларацию .
В больничку , на койки , где лечат , пойдёт местная власть , судьи , менты и авторитетные решалы с бабками .
Их будут лечить , а слесарь Вася крякнет в самоизоляции , без пыли и шума .
Потому что деклараций много , а ИВЛ мало , на всех рассчитано не было .
Собственно , для этого реформы и проводились .
Принца Чарльза вылечили , а 30-летний заробитчанин из Каховки крякнулся .
А маски - это так , для антуража и создания атмосферы ...
Маски - фигня, карантин - фигня!
Неужели для вас придурков, пример Италии, Испании и Китая, это не показатель?
Эти страны объединяет одно: везде положили ...уй на эпидемию и жили делая вид что все ок.
Як саме потрібно носити?