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 Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ

Тільки люди, які мають симптоми COVID-19 або доглядають за хворими, мають носити медичні маски.

Про це укотре заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Немає жодних специфічних доказів, що масове носіння масок якось потенційно корисно. Однак є докази, що люди неправильно носять маски", - заявив виконавчий директор програм із надзвичайних ситуацій в області здоров'я ВООЗ Майк Раян.

"Крім того, існує проблема величезного глобального дефіциту масок і інших медичних засобів", - додав він. Зокрема, від цього найбільше страждають медичні працівники, які доглядають за хворими.

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Епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове підкреслила, що маски потрібно використовувати медичним працівникам і людям, які доглядають за хворими COVID-19, адже вони безпосередньо контактують із вірусом, на відміну від інших людей.

Представники ВООЗ зазначили: вірус не зникне сам собою. Карантинні заходи необхідні, однак також уряди країн мають посилити свої зусилля щодо подолання пандемії.

Нагадаємо, карантинні заходи в Україні передбачають рекомендацію на носіння масок у закритих приміщеннях.

Як заявив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, носити маски - "рекомендація держави", але через їхню відсутність поліція може провести тільки профілактичну бесіду. "Профілактичні бесіди - це один із головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - сказав Шевченко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185558
 
   
 Топ коментарі
 
Ну зачем пистеть?
В Словакии в масках и перчатках все . В магазинах транспорте на улице.
И они ВЗЯЛИ ЭПИДЕМИЮ ПОД КОНТРОЛЬ
200 заражённых и нет смертей
Сегодня начали открывать непродуктивные магазины
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Нет никаких специфических доказательств, что пи дежь ВОЗ как-то потенциально полезно
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тут еще для некоторых надо прикрыть еще один порт - задний шоколадный Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6551
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ну не знаю... разве что, если голожопым ходишь...
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А откуда я знаю заражен или нет?Если носят все то и зараженные не распространяют вирус так активно!
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Красавец этот Майк Райан. Откуда коронавирус взялся и как его лечить ВОЗ не в курсе. Какие лекарства и продукты могут помочь, а какие навредить ..тоже не знают. То парацетамол можно то нельзя, и вот опять можно. Сегодня говорят одно - завтра другое. Вчера говорят что все под контролем и пандемии нет, сегодня - пандемия ..спасайся кто как может. Вчера - не выходите без масок и перчаток - сегодня ..фактов нет. Зато знают что маски носят неправильно. Что они вообще несут? Там хоть какая то последовательность есть? Что скажут завтра?
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С таким бюджетом как у них, можно себе позволить что бы о них вспоминали все у кого есть деньги, что бы этот бюджет пополнить.
Если про них не будут вспоминать то исчезнут как динозавры.
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Давно усім відомо що ВООЗ сміттєва організація яка складаться з профанів. Якщо згідно їх рекомендацій макси не допомагають, то чого ВООЗ рекомендує носити їх медичним працівникам? Яка логіка?
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Ну да, гляньте на Корею, Японию, там фиг найдете человека без маски, я лучше буду верить им...
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Считается, что примерно 40% человеческой ДНК состоит из остатков древних вирусов, которые в разные этапы инфицировали клетки наших предков.
Некоторые учёные полагают, что некогда, на заре зарождения жизни, у вирусов и всех живых существ на Земле был общий предок.
На латыни слово «virus» означает «яд».
Многие из образований в наших клетках являются на первый взгляд бесполезными, что объясняется в том числе тем, что это - вирусы, которые благополучно прижились внутри нас на разных этапах эволюции.
Большинство из внедренных в наш геном древних вирусов не существуют в природе в наше время. В 2005 году французские ученые начали работу по "воскрешению" одного из таких вирусов. Один из воскрешенных таким образом вирусов под кодовым названием Феникс оказался нежизнеспособным. Видимо, не все так просто.

Источник: https://vseznaesh.ru/28-veshhej-o-kotoryh-vy-ne-znali-virusy
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У украинцев просто такой доход, что маска - это средство, чтобы сэкономить. Особенное если они в аптеках по доллару штука.
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Странно, что до этой поры нет на улицах идиотов в общевойсковых противогазах, как то было осенью 2009-го в период истерики "Тамифлю".
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Лучше всё же носить маску - ведь не будешь от каждого тела, которое рядом с тобой проходит, требовать справку, что у неё ковидки нет...)
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А в Германии не все ,но все организовано и под контролем ! Нет расистских нападок и люди помогают друг-другу ! Метро не закрывают
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Носи , не носи , а будет так -
слесарь Вася пойдёт в самоизоляцию , по направлению семейного врача , с кем этот слесарь подписал декларацию .
В больничку , на койки , где лечат , пойдёт местная власть , судьи , менты и авторитетные решалы с бабками .
Их будут лечить , а слесарь Вася крякнет в самоизоляции , без пыли и шума .
Потому что деклараций много , а ИВЛ мало , на всех рассчитано не было .
Собственно , для этого реформы и проводились .
Принца Чарльза вылечили , а 30-летний заробитчанин из Каховки крякнулся .
А маски - это так , для антуража и создания атмосферы ...
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Прямо голографічна картинка всієї цієї системи
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а герои по несколько дней одну и ту же Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5843
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А вдруг я в супермаркете или в подьезде столкнусь с носителем вируса? Не, я лучше в маске похожу
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неверная логика. можно встретиться и с чем-то похуже. и вероятность выжить в этом случае маска резко снижает.
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Сколько сразу сторонников "здорового образа жизни" сбежалось!
Маски - фигня, карантин - фигня!
Неужели для вас придурков, пример Италии, Испании и Китая, это не показатель?
Эти страны объединяет одно: везде положили ...уй на эпидемию и жили делая вид что все ок.
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Если бы ВОЗ была действительно ВОЗ, то вирус остался бы в Китае!
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"Нет никаких специфических доказательств, что массовое ношение масок как-то потенциально полезно. Однако есть доказательства, что люди неправильно носят маски", - заявил исполнительный директор программ по чрезвычайным ситуациям в области здоровья ВОЗ Майк Райан.Источник: https://censor.net.ua/n3185558

Як саме потрібно носити?
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Капля ймовірного кашляючого хворого в його масці затримається , а от до маски нехворого приближеного до ймовірного хворого без маски, капля лише всмокчеться, ВІДСТАНЬ ВІДСТАНЬ ВІДСТАНЬ! й без насосоного всмоктування маскою а з легким диханням .
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ВОЗ зашкварилось уже с Китаем.... На своих поступках показало свою бесполезность - почти такой же уровень как ООН. Можно теперь, не брать во внимание что лепечет этот господин.
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