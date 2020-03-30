 Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Без підтримки міжнародних фінансових організацій для того, щоб погасити зовнішні і внутрішні борги, напевно, нам доведеться просто впасти в таку, не знаю, прірву фінансового дефолту. Це дуже небезпечний сценарій для нашої країни, тому ми його, звичайно, не хочемо, ми не передбачаємо такого розвитку подій", - сказав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що влада зробить все можливе, щоб країна залишалася фінансово стабільною і мала впевнену економічну стратегію подолання наслідків коронавірусної інфекції.
"Цей сценарій для нас є пріоритетним", - підкреслив він.
Але саме цей сценарій чомусь в голову Шмиргаля і ненавідався? Чому?
Седьмой год война( о которой благостно забыли.. забили?,... зебилы?(((
Да всех .. в далекий променад
ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ СТРАНУ те, кто голосовал за этих мразей
кто заходил в инфекционное отделение
вы уже в зоне риска 99%
Образование, стаж и мозги не требуются.
Оплата почасовая, маски и дезинфектор запрещены.
Но я подозреваю, что Ослобородько отдаёт предпочтение Яндекс-еда и Яндекс-такси
Порошенко, Косюк, Герега и другие латифундисты давно ВЗЯЛИ сотни тысяч ДАРОМ, без всяких законов.
Нет уже никакой земли.
Понятно, что Зеленский через земельные законы хотел взять от воров плату за эту землю, заставить заплатить за ворованное. Только есу не дадут.
А народ, вернее, толпа - его вряд ли поддержит. Почему? А вот потому что потому. Потому что воры давным давно купили "протест", промыли мозги. Это часто не так сложно в условиях Украины.
Как в **********. Украина отличается от русни только тем, что хочет как бы противоположного, но идёт туда очень похожим, совковым путём. А этот путь ведёт в противоположную сторону.
Только не забудь з@******* на последок сальтуху!
А если из зЭ-свидетелей и клЮба-любителей поонанировать на шаро@ба и сулугуни - вэлкам в палату к шахову. Он тебя заждался. Заодно и за дефолт с ним переп#здишь
Ладно - я не пытаюсь никого умышленно обидеть. Просто использую метафоры и чёрный юмор )))
ага.. дефолт, это ПРЕЖДЕ всего - отказ от ВНУТРЕННИХ обязательств: пенсий, субсидий, зарплат врачам, учителям и другим бюджетникам...
что как раз и нужно бене - и йуле+рабинович.. с их хозяином в кремле :D
Разве эти деньги не должны использоваться во время форс-мажорных ситуациях, как война или пандемия вируса?
Порох підтримав неповернення Приватбанку, знов врятував Україну від дефолту
хотя.. кому это говорить!? им легче гепнуть Украину в дефолт, чем потерять свои...золотые памятные запонки))))
Напрасно вы смещали Пороха. Теперь возвращение нормальной власти неизбежно, но для вас есть одно отличие: вы не сможете разбежаться по Италиям, Испаниям и прочим Кипрам.
Україна не бідна. 20 млрд кубвів газу / рік власного видобутку, 1 місце у свті по запасам марганцевої руди (90% світових запасів), 1 місце у світі -титанової руди, 1 міс у Європі по запасам уранової руди, 2 міс у світі- залізної руди, 2 місце у світі- ртутної руди, 7 місцеу світі - по запасам вугілля Розвіданих свердловин газу і нафти є стільки, що можна на 300-400 % забезпечувати свої потреби, а решту- експортувати.
Есть и второй путь осуществления Вашего желания - рынок внутри страны должен обеспечивать непрерывный ( плановый) спрос и слегка дефицитное предложение по ценам, которые получают сейчас в прибыль олигархи-монополисты.
Кроме того, из школьного курса мы должны были запомнить, что абсолютно все ископаемые на планете - КО-НЕ-ЧНЫ !!! Или их добыча становится нерентабельной или вообще практически невозможной. Следовательно Ваши бравурные заявления про наши запасы и первые места - будут лишь сладкими воспоминаниями через 10 другой годков...
Ведь в нашей стране живёт величайший ыкономист современности , неоднократно консультирующий деловые круги Европы и Америки ,ставший во главе глубочайших реформ , проведённых им в нашей Украине - Гройсман Воха .
Что , нынешней падлючей власти в западло попросить этого святого человека и шефа его продолжить столь великолепные реформы с целью недопустить скатывание в пропасть дефолта Украины ???
Пусть они откроют пару слепо-глухих трастов , дело знакомое , выведут активы страны под внешнее управление , пригласят крепкого хозяйственника Яйценюха или Тигипку там , да хоть чёрта лысого , но спасут страну !
Я в них верю !