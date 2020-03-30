 Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Без підтримки міжнародних фінансових організацій для того, щоб погасити зовнішні і внутрішні борги, напевно, нам доведеться просто впасти в таку, не знаю, прірву фінансового дефолту. Це дуже небезпечний сценарій для нашої країни, тому ми його, звичайно, не хочемо, ми не передбачаємо такого розвитку подій", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що влада зробить все можливе, щоб країна залишалася фінансово стабільною і мала впевнену економічну стратегію подолання наслідків коронавірусної інфекції.

"Цей сценарій для нас є пріоритетним", - підкреслив він.

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