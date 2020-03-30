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Все про:дефолт (41) МВФ (727) Денис Шмигаль (173)

 Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль

Якщо Україна не отримає підтримки міжнародних фінансових організацій для погашення боргів, то буде змушена впасти в прірву фінансового дефолту. Але такий розвиток подій не заплановано.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Без підтримки міжнародних фінансових організацій для того, щоб погасити зовнішні і внутрішні борги, напевно, нам доведеться просто впасти в таку, не знаю, прірву фінансового дефолту. Це дуже небезпечний сценарій для нашої країни, тому ми його, звичайно, не хочемо, ми не передбачаємо такого розвитку подій", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що влада зробить все можливе, щоб країна залишалася фінансово стабільною і мала впевнену економічну стратегію подолання наслідків коронавірусної інфекції.

"Цей сценарій для нас є пріоритетним", - підкреслив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185556
 
 
 Топ коментарі
 
Зелюки за полгода в стабильной обстановке и при всей полноте власти докерувались до дефолта. По приколу.
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А не проще ли продать ВСЮ ЗЕЛЁ!НУЮ ПЛЕСЕНЬ на мясо, живым весом?
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А не проще ли продать ВСЮ ЗЕЛЁ!НУЮ ПЛЕСЕНЬ на мясо, живым весом?
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странный шмыгаль... а чего моника не выйдет с грозным посылом к МВФ.. как в видосике Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1035
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Але є і третій сценарій - настав момент подолати нарешті корупцію і звести до нуля офшорні штучки та ліквідувати тіньовий сектор економіки !
Але саме цей сценарій чомусь в голову Шмиргаля і ненавідався? Чому?
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Нереально. Тягнибоковщиной какой-то несёт - у всех всё отобрать и между всеми разделить ... ))) почти сто лет камуняцкого ига и многомиллионных жертв и репрессированых мало было, чтобы сподобиться и «от большого ума» такую муйню здесь постить?!
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Нужно просто и ненавязчиво сменить всех у власти.. Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 968 Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8081
Седьмой год война( о которой благостно забыли.. забили?,... зебилы?(((
Да всех .. в далекий променад
ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ СТРАНУ те, кто голосовал за этих мразей Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 968
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уже...
кто заходил в инфекционное отделение
вы уже в зоне риска 99%
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рухне лише без подолання тіньового сектору економіки і корупції....
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Ищу подтверждённых зараженных коронавирусом для доставки шаурмы в офис президента, раду, прокуратуру, НАБУ, САП.
Образование, стаж и мозги не требуются.
Оплата почасовая, маски и дезинфектор запрещены.
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Глово/ракета вам и нам всем в помощь ! )))
Но я подозреваю, что Ослобородько отдаёт предпочтение Яндекс-еда и Яндекс-такси
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поэтому продаем землю чтобы вы ублюдки могли скупить ее ?
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Не совсем - набрать под неё как можно больше кредитов и свалить за бугор, оставив нас с нашими потомками разгребать это дерьмо столетиями
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А что продавать? Какую землю?
Порошенко, Косюк, Герега и другие латифундисты давно ВЗЯЛИ сотни тысяч ДАРОМ, без всяких законов.
Нет уже никакой земли.
Понятно, что Зеленский через земельные законы хотел взять от воров плату за эту землю, заставить заплатить за ворованное. Только есу не дадут.
А народ, вернее, толпа - его вряд ли поддержит. Почему? А вот потому что потому. Потому что воры давным давно купили "протест", промыли мозги. Это часто не так сложно в условиях Украины.
Как в **********. Украина отличается от русни только тем, что хочет как бы противоположного, но идёт туда очень похожим, совковым путём. А этот путь ведёт в противоположную сторону.
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А за какие ж тогда средства «зубожилые зебилоиды» вместо пиввареника каждую осень после получения паевых от вышеперечисленных клятых латифундистов вычищают под чистую автосалоны с иномарками или квартиры дИтям своим у куевах скупают?!?! Доколе?!?!
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Вон ахметовский дтэк уже крен дал и свалился в парумиллиардный долговой вираж... как же может у «успешного бизнесмена» дальше процветать «бизнес», если госбюджет абсолютно пуст...
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Самое интересное что у етих *дефолтников* за границей все замечательно. И замки и коттеджи и яхты с самолетами
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Только тамошняя прислуга и шмоньки молодые кашляют и мрут через одного
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Зелюки за полгода в стабильной обстановке и при всей полноте власти докерувались до дефолта. По приколу.
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Представьте себе масштабы: вы единолично распоряжаетесь 150 млрд бюджетом. Через чуть больше чем полгода - деньги закончились и Вы ещё взяли в долг 70 лярдов грн... представили? А теперь постарайтесь хорошенько придумать куда бы Вы их могли при таких раскладах потратить, если абсолютно во всех сферах государственной и общественной жизни Вы откатили бы страну до состояния «блокадного ленинграда»... просто уму не постижимо !!!
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Да заэпали вы уже, давайте рухнем,. все годы независимости из года в год одно и то же " без МФВ - дефолт" Ну берете вы из года в год , а результат не меняется! Так может лучше дефолт и не у кого не брать? Как говорится - кому мы должны - прощаем)) Все равно я так понимаю хоть бери хоть не бери у мвф - лучше не будет, будет только хуже... ожидание смерти , хуже самой смерти!
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Дефолт не означает, что долги прощаются. Их все равно отдавать нужно будет.
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Пойди с моста на проезжую часть вниз головой рухни, умник ольгинский
Только не забудь з@******* на последок сальтуху!
А если из зЭ-свидетелей и клЮба-любителей поонанировать на шаро@ба и сулугуни - вэлкам в палату к шахову. Он тебя заждался. Заодно и за дефолт с ним переп#здишь
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С соседней с тобой койки. Ты не переживай - я скоро, за санитарами только и обратно )))
Ладно - я не пытаюсь никого умышленно обидеть. Просто использую метафоры и чёрный юмор )))
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самое забавное, что и зебилы, и йуле-боты "думают", что "дефолт - это отказ от внешних обязательств"...
ага.. дефолт, это ПРЕЖДЕ всего - отказ от ВНУТРЕННИХ обязательств: пенсий, субсидий, зарплат врачам, учителям и другим бюджетникам...
что как раз и нужно бене - и йуле+рабинович.. с их хозяином в кремле :D



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а ты это своей родне скажи, что хочешь лишить их пенсий и субсидий... Вот ЭТО будет весело.. заодно и поржешь в травматологии
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нет, критические выплаты внутри страны выполняются.
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А где 25 млрд. золотовалютных резервов НБУ, о которых было обьявлено несколько дней назад?
Разве эти деньги не должны использоваться во время форс-мажорных ситуациях, как война или пандемия вируса?
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На сколько хватит 25 глубоких вдохов и с батареей на спине нырнуть в днепр?
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ты лично брал бы в кредит несколько миллиардов, если бы имел в заначке 25 миллиардов?
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как где? на кипрских офшорах, вестимо)
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Лучше ужасный конец, чем ужас без конца... заи...ли уже говорить о дефолте и этих кредитах, которые представляют как помощь... Только вот забывают сказать, что кредиты надо потом отдавать и ещё проценты по ним...
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Ну если твоя жизнь конечно, чего , умник, нас тут всех агитируешь, но сам при этом тянешь?
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А она и так туда рухнет ,ну взяли вы деньги у МВФ ,ну отдали их тому же МВФ и ВСЁ а экономика как была в жопе так там и останется только гораздо глубже ,поэтому ЛУЧШЕ дефолт ,это как полностью убитый зуб который вылечить уже невозможно ,надо только вырывать ,чтобы не было ещё больших проблем ...
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Если не научитесь зарабатывать и отдавать долги, а только будете как предыдущие власти брать кредиты чтобы отдавать кредиты и спихивать растущий долг на следующих - тогда дефолт в любом случае будет.
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А теперь МВФ просто заберет в будущем украинскую землю, как коллекторы забирают у людей дома, по причине не способности выплатить долг. Но зато дефолта не будет. Сами думайте, что плохо, а что ещё хуже.
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чего, в лихорадке лежишь от коронавируса, бредишь?
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Он в 3-м классе у них сейчас каникулы. Вылез сюда
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если ничего не делать, как сейчас - то и с кредитом в дефолт рухнет.
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А может просто нужно меньше воровать? Пару лярдов кредитов от МВФ вряд ли изменят ситуацию. Может пора потрусить воров-олигофренов?
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они так жить не могут. Всегда воровали, и тут - не воровать.
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Кем не запланировано? Кукловоду это самое то, что доктор прописал.
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Гривна превратится в туалетную бумагу, возникнет дефицит товаров, Украина на долгие годы лишится инвестиций. А так - ничего.
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Порох націоналізував Приватбанк, врятував Україну від дефолту
Порох підтримав неповернення Приватбанку, знов врятував Україну від дефолту
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Ми в курсі. Та нашу землю краще не чіпайте
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а говорилось же сразу - умерьте аппетиты...а то на гос предприятиях зарплаты в 1,5 млн грн... никакой госбюджет не выдержит... а этих клещей не десяток - их сотни...вот вам и перерастрата бюджета...а содержание дармоедов-депутатов...с их зарплатами-доплатами и арендами квартир у тёщ...небогатая страна (не хочу писать нищая..) должна попробовать жить по средствам... и урезать аппетиты занадто жадных и убирать от корыта казнокрадов...
хотя.. кому это говорить!? им легче гепнуть Украину в дефолт, чем потерять свои...золотые памятные запонки))))
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Ты про Мустафу и лешенка? Они не плохо пристроились. Стригут дивиденты с погибших на Майдане.
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и про них кстати тоже... и про Укрпочту и Укрзализницю и Нафтогаз...и пр. бедствующих
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Украине уже ничего не поможет, пока не будет искорена коррупция, для этого нужна большая чистка, думаю пару тонн напалма хватит
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Дубинский/бужанский/куницкий и их фабрика-кремлевской ботвы
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Сусанин, вы уже 30 лет водите страну по лесу, а теперь завели в полный тупик.
Напрасно вы смещали Пороха. Теперь возвращение нормальной власти неизбежно, но для вас есть одно отличие: вы не сможете разбежаться по Италиям, Испаниям и прочим Кипрам.
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Через пару месяцев - вполне себе. А там у них бункеры с футбольными полями, ипподромами и ботаническими садами...
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Посмотрим. Если власть возьмёт настоящая Хунта - им от ответственности не уйти.
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Если власть , не дай бог, захватит абсолютно любая именно хунта - нам не то что кредитов не видать, а Меркель с траппом ещё и муденя попросят прийти и порядок в стране «404» навести
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Хунта будет править из-за кулис, ессно. Назначение Наева на должность командующего ООС - вот вам и хунта. Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9920
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Довели страну до дефолта. Осел Оманский твердо ведет свое дело. как завещал его хозяин Беня.
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Рухнет от дефолта? Так это же и есть цель бородатой бабы Бени и зеленой плесени.
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Зато Коломойский и его ***** дубинский спят и видят дефолт для Украины и Мальдивы для себя, а машины для мам которые любят скорость.
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Так она и с поддержкой рухнет. А с балластом падать больней...
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А может просто выгнать их нахер? Как вы думаете. зетипиллы?
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Нормальні люди все це добре розуміють ,окрім зелених і жулькіного лохтората ,який свого часу теж голосував за ЗЕ .
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Жулька больше всех кредитов в мвф нахваталась. И все софшорила по друзьям- барыгам
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Не пройшло й року президенства Зебубки, а вже Україна близька до дефолту зі страхом чекаю того, що буде в другому році.
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Брехня, просто ви - холуї міжнародних корпоративно-олігархічних структур, хочете і далі грабувати і розпродувати ресурси і землі, які належать українцям.

Україна не бідна. 20 млрд кубвів газу / рік власного видобутку, 1 місце у свті по запасам марганцевої руди (90% світових запасів), 1 місце у світі -титанової руди, 1 міс у Європі по запасам уранової руди, 2 міс у світі- залізної руди, 2 місце у світі- ртутної руди, 7 місцеу світі - по запасам вугілля Розвіданих свердловин газу і нафти є стільки, що можна на 300-400 % забезпечувати свої потреби, а решту- експортувати.
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Ну,да.... ну,да... а Ангола первейшая в мире по залежам и добыче алмазов... и что???
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А Іран - 2 місце по запасам газу, 2 місце з видобутку нафти серед країн ОПЕК і в країні БЕЗРОБІТТЯ ! Ніякі природні ресурси не допоможуть, коли при владі злодії і шахраї. Тому ще приклади - венесуела, расєя
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Чтобы обеспечивать свои потребности - экономика должна быть не сырьевой, а наукоемкой с предложением на международные рынки готового незаменимого и «экзотического» продукта, процесс производства, которого, воспроизвести без знаний «фирменного секрета» страны изготовителя было бы никак невозможно !!!
Есть и второй путь осуществления Вашего желания - рынок внутри страны должен обеспечивать непрерывный ( плановый) спрос и слегка дефицитное предложение по ценам, которые получают сейчас в прибыль олигархи-монополисты.
Кроме того, из школьного курса мы должны были запомнить, что абсолютно все ископаемые на планете - КО-НЕ-ЧНЫ !!! Или их добыча становится нерентабельной или вообще практически невозможной. Следовательно Ваши бравурные заявления про наши запасы и первые места - будут лишь сладкими воспоминаниями через 10 другой годков...
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До речі, Ангола лише четверта після расєї, Ботсвани і Канади
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Первое, что выдал гугл на запрос. Тут ещё есть разница:реальный объём добычи и прогнозируемые неразведанный запасы. Так вот Ангола - вроде первая в мире по добыче на сегодня
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І одно з перших місць в світі по дебілізму населення - 73%.
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Верніть Свинарчуків!Ми згодні щоб вони крали (с) Зебіли.
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Да не без поддержки МВФ, а из-за нежелания всех послекучмовских властей наводить законный порядок с судами. В нынешнее антизаконное, невероятно несправедливое состояние суды в Украине завел как раз старый уголовник кучма. А его подельники сейчас являются теми самыми олигархами...
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Просрати все менш ніж за рік... Блазні зелені.
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Не верю .
Ведь в нашей стране живёт величайший ыкономист современности , неоднократно консультирующий деловые круги Европы и Америки ,ставший во главе глубочайших реформ , проведённых им в нашей Украине - Гройсман Воха .
Что , нынешней падлючей власти в западло попросить этого святого человека и шефа его продолжить столь великолепные реформы с целью недопустить скатывание в пропасть дефолта Украины ???
Пусть они откроют пару слепо-глухих трастов , дело знакомое , выведут активы страны под внешнее управление , пригласят крепкого хозяйственника Яйценюха или Тигипку там , да хоть чёрта лысого , но спасут страну !
Я в них верю !
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Еще момент: а сколько миллиардов $ криворожский шут "простил" газпрому в Париже? По-моему, МВФ предлагает меньше...
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грустная история жизни Зе-выборца в картинках.... Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7838

Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1044

Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5590

Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8181
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...а национализировать награбленное в оффшорах и не в оффшорах не пробовали?..там пол - триллиона зелени, подтвержденной только... народ, упыри маланские, до исподнего уже раздели, теперь еще и землю продать?!..а завтра что продавать будете, дебилы? ... Без підтримки міжнародних фінорганізацій Україна провалиться у прірву дефолту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7410..
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если будет дефолт - то вас "сук народа" и им подобных будут вешать на каждом фонаре
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Да затрахали уже своими жутиками!Это так тонко намекают народу,что нужно потерпеть,затянуть пояса,выживать пенсам на 2000т.гр. и т.д..А мы вас будем спасать за зарплату от 100тыс.гр. до 2 миллионов.Если у вас,лядей,урезать зарплаты до вменяемых,уверен,что и без кредита можно обойтись!
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