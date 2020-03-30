 "У країні - війна. І не тільки на Сході", - новий міністр охорони здоров'я Степанов про епідемію коронавірусу

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Скажемо прямо: в країні – війна. І не тільки на Сході. Ми всі опинилися в епіцентрі бойових дій – ворог уже біля дверей. Буквально", — написав Степанов.

Він нагадав, що від моменту виникнення коронавірусу до зараження 100 тисяч осіб минуло 2 місяці, а від 300 до 400 тисяч осіб - лише 3 дні.

"Тож сьогодні політика відійшла на другий план. На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції. Бо коронавірусу байдуже, хто його жертва – вчитель, шахтар чи народний депутат. Палата інфекційної лікарні рівняє усіх", — вважає Степанов.

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На думку нового глави МОЗ, розраховувати в цій війні можна тільки на армію медиків, яких слід екіпірувати, захистити й організувати.

"Дії МОЗу будуть швидкими та системними. І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії. Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення", — підкреслив Степанов.

Він пообіцяв інформувати про ситуацію з коронавірусом у режимі онлайн.

"Тримаймося, самоізолюємось та зберігаємо здоровий глузд", — додав міністр.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я.

Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.

Степанов з 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.