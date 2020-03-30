EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3704  74
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1582) Степанов Максим (109) COVID-19 (2491) коронавірус (1116)

 "У країні - війна. І не тільки на Сході", - новий міністр охорони здоров'я Степанов про епідемію коронавірусу

Призначений сьогодні головою Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов закликає відкласти політичні чвари і розраховувати тільки на себе й армію медиків.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Скажемо прямо: в країні – війна. І не тільки на Сході. Ми всі опинилися в епіцентрі бойових дій – ворог уже біля дверей. Буквально", — написав Степанов.

Він нагадав, що від моменту виникнення коронавірусу до зараження 100 тисяч осіб минуло 2 місяці, а від 300 до 400 тисяч осіб - лише 3 дні.

"Тож сьогодні політика відійшла на другий план. На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції. Бо коронавірусу байдуже, хто його жертва – вчитель, шахтар чи народний депутат. Палата інфекційної лікарні рівняє усіх", — вважає Степанов.

Читайте також: Подання на призначення міністрами Марченка і Степанова повторно внесено у ВР

На думку нового глави МОЗ, розраховувати в цій війні можна тільки на армію медиків, яких слід екіпірувати, захистити й організувати.

"Дії МОЗу будуть швидкими та системними. І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії. Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення", — підкреслив Степанов.

Він пообіцяв інформувати про ситуацію з коронавірусом у режимі онлайн.

"Тримаймося, самоізолюємось та зберігаємо здоровий глузд", — додав міністр.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я.

Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.

Степанов з 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.

У країні - війна. І не тільки на Сході, - новий міністр охорони здоровя Степанов про епідемію коронавірусу 01У країні - війна. І не тільки на Сході, - новий міністр охорони здоровя Степанов про епідемію коронавірусу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185555
 
 
 Топ коментарі
 


Вікторія Мірошніченко



Новий міністр МОЗ Степанов
-Уродженець Росії.
-Кум Палиці,котрий свого часу був довіреною особою Бєні.
-Колишній керівник Одеської обл,який відмовлявся звільнятися за наказ.Порошенка рік тому.
-Його батько лікар з Слов'янська,опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець".



"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3374

 показати весь коментар
 
Это очередная подстилка каламойши. Из гоп-стоп компании палицы, дубинского и прочих
 показати весь коментар
 



Mikhail Golub

@golub

·3 ч

Новый министр здравоохранения уже готов воровать в команде с Радуцким

"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3111
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


Вікторія Мірошніченко



Новий міністр МОЗ Степанов
-Уродженець Росії.
-Кум Палиці,котрий свого часу був довіреною особою Бєні.
-Колишній керівник Одеської обл,який відмовлявся звільнятися за наказ.Порошенка рік тому.
-Його батько лікар з Слов'янська,опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець".



"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3374

 показати весь коментар
 
 



Mikhail Golub

@golub

·3 ч

Новый министр здравоохранения уже готов воровать в команде с Радуцким

"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3111
 показати весь коментар
 
 
От же ж бл***дь, куда не кинь одни воры, предатели и сепаратисты
 показати весь коментар
 
 
Супрун не подошла...добавили Степанова...через месяц-"павтарим"...?
 показати весь коментар
 
 
как по-французски будет "малёк" (рыбкина детка)?
 показати весь коментар
 
 
Ню! Ню!

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.

басня Крылова «Лебедь, Щука и Рак»
 показати весь коментар
 
бла, бла, бла, бла...... ничего нового! Хоть бы один сказал правду, что будет бороться , что бы каждый украинец сдох! Печально , но факт!
 показати весь коментар
 
 
Да министры меняются со скоростью распространения вируса ну и конечно кому война а кома мать родна ...
 показати весь коментар
 
 
Это очередная подстилка каламойши. Из гоп-стоп компании палицы, дубинского и прочих
 показати весь коментар
 
 
Щас начнет создавать министерство по коронавирусу, министерство по маскам и министерство по целофановым мешкам и делить должостя
 показати весь коментар
 
 
Слышь, ты, рептилоид очередной, враги народа Украины - это ваша паршивая шобла, выполняющая приказы своих австрийских хозяев. Вы пытаетесь устроить в Украине такой же 100%-й фашизм как сейчас устроен в Москве. Но украинцы - не россияне. Долго морочить головы людям с помощью макаронного вируса, который нисколько не опаснее гриппа средней тяжести - вам не удастся.
Главное - закрыты границы. От возмездия вам не уйти.
 показати весь коментар
 
 
Если вирус не опасен почему люди мрут с него?
 показати весь коментар
 
1) Любая сезонная инфекция даёт некоторый процент тяжёлых осложнений. Каждый год от осложнения после гриппа (скажем, воспаление лёгких) умирает некоторый процент заболевших.
2) Основная масса умерших в Италии - глубокие старики из домов престарелых или госжилья. Старый человек обычно умирает от отказа внутренних органов (multiple organ failure). Схема такая:
- подхватил простудный вирус;
- получил осложнение;
- умер в больнице;
- в паталогоанатомическом заключении записывают "умер от вируса".

Всё, статистика готова.
 показати весь коментар
 
 
Слова написав розумні, судити будемо по справах. Час покаже.
 показати весь коментар
 
 
25Mr.Zorg

Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.



"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5304

"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5688

 показати весь коментар
 
 
Хочу поделится видео,где украинка из Италии рассказала как она перенесла болезнь и что она видела в госпитале.
Нас так лечить не будут,возможно Украину ждет настоящая катастрофа
https://youtu.be/fDpu8AU43yc
 показати весь коментар
 
 
Почти 3 недели это слышим - читаем. Увеличьте там как-нибудь инкубационный период, шоли.
 показати весь коментар
 
 
А хто пам'ятає, що в 2009-2010 роках від свинячого грипу в світі померло 200 тисяч людей?
"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 8441
 показати весь коментар
 
 
провокатор?!.. дурбецело, рвануть на шашлычки в большой компании, вот это и есть настоящая провокация, а потом заразить весь подъезд своего дома..
специально для таких как ты, "которые в танке"..
https://twitter.com/___kolobok___/status/1244353686270345217
 показати весь коментар
 
Нех в подъезд выходить когда эпидемия и не заразишься. Шашлык тут не виноват
 показати весь коментар
 
У меня все есть заблаговременно и я дома а вот ты чеши свой беспечный затылок...
 показати весь коментар
 
Сейчас более актуально - останься дома, чтобы тебя не ограбили разъяренные от голода зебилы.
 показати весь коментар
 
 
довелось, якось таку штуку у руках потримати..у ній навіть маленький ліхтарик вбудований
 показати весь коментар
 
 
Интересный факт:
В ВОЗ не рекомендуют носить маски здоровым людям.

В то же время у нас их желают напялить на всех и каждого. Особенно умиляет, когда идет на встречу какое то тело в засаленой от многодневной носки маске - оно типа там защищено, а не дышит всей той гыдотой, которую ткань за все время собрала (в том числе и вирусами, собранными тканью с воздуха).
 показати весь коментар
 
 
Нет маски - не носи, пусть об этом болит голова у тех кто еще не заболел
 показати весь коментар
 
 
Маску надо менять максимум раз в два часа, а не носить весь день одну и ту же в надежде, что она типо там от чего то "защищает".
 показати весь коментар
 
 
Надо, надо а если ее х где купишь в стране дЫбилов, самому шить???
 показати весь коментар
 
не у всех есть 120 грн. в день на этот маскарад. особенно если муудрые власти источника доходов лишили.
 показати весь коментар
 
 
Выходить из дома нужно только в 2 случаях:
1) Для посещения общественных мест, ненадолго, полчаса-час (магазин, аптека,...) - тут маска нужна.
2) Выйти из дома для прогулки в парке или в любом месте, где ты можешь держать дистанцию от людей несколько метров - маска не нужна, и скорее вредна.
 показати весь коментар
 
в магазин купить пожрать без неё не пускаютЬ "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7793
 показати весь коментар
 
Значит пожрать нужно отменить на время карантина
 показати весь коментар
 
Переплачивай больше, на лохах Украина держится...
 показати весь коментар
 
Мда, Зеленский. Президент - клоун. Министр - санитарка.
Как то был у меня один знакомый, мне рассказывал, что ты понимаешь - можно поставить любого на любую должность, т.е. незаменимых кадров нет.
Так вот вам и результат - если незаменимых кадров нет - страна оказывается в жопе, волочится сзади всех. Доказывать ничего не надо - результат налицо.
 показати весь коментар
 
 
хм, действительно. На какую другую должность санитара не поставь - он везде кроме как своровать ничего не сможет. Универсальный кадр.
 показати весь коментар
 
страна оказывается в жопе

***********
Після президента-клоуна треба буде обрати в президенти проктолога. )))
 показати весь коментар
 
Комментарии о нем нехорошие, а мне показалось присутствие здравомыслия в его посте.
Но я привыкла судить по реальным делам.
 показати весь коментар
 
 
тут видимо нужно действительно присмотреться...увидим реальные дела или просто очередная "декорация"...
 показати весь коментар
 
 
очередное зеленое говно на министерской должности.
 показати весь коментар
 
"В стране - война. И не только на Востоке".

Ещё одно тупое. Не в стране война, а страна воюет с парашей, которая оккупировала Крым и часть Донбасса. "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3250
 показати весь коментар
 
 
Политика отошла?
В Раде седьмой час ВЕРХОВНА РАДА, во главе с жирдяем Стефанчуком проталкивает закон о продаже земли
ЭТО ПРОСТО ЖУТЬ
всех депутатов , проголосовавших за продажу земли ,надо загнать на елку !!!!
 показати весь коментар
 
 
а на "Зике" Медведчук уже устроил "предвыборную" гонку...уже призывает к "абьединению"... "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7203
 показати весь коментар
 
Це той Степанов, який припинив виплачувати малозаспеченим 1400 гривень перед виборами. Яке відношення до медицини має цей поц?
 показати весь коментар
 
 
кстати-а немного ранее на "Цензоре" уже был была статья от Степанова с "возванием" к власти...неужто подействовало...?! или был умный и тонкий "вброс"...?!!! "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 1158
 показати весь коментар
 
не нанося друг другу вред -
снуют "спасатели" средь бед,
и в гордом имени "спасатель"
ты помнишь - вклад твой не бесплатен...
 показати весь коментар
 
всё расчитывать надо было начинать и делать десятилетиями раньше, не полагаясь на теоретические отчёты, как хорошо в стране постсоветской жить. сегодня, когда техоснащённость больниц современной аппаратурой шікарно смотрится только в тех вчерашних отчётах, врачи не многое могут изменить, не обладая не только современным оборудованием и больницами для наріда, а даже минимумом элементарных средств личной защиты. все шестеро доворовались, финансируя всё в стране крохами со своего стола. сегодня просто пришло время собирать осколки не доворованного старья.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору