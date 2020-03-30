 "У країні - війна. І не тільки на Сході", - новий міністр охорони здоров'я Степанов про епідемію коронавірусу

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Скажемо прямо: в країні – війна. І не тільки на Сході. Ми всі опинилися в епіцентрі бойових дій – ворог уже біля дверей. Буквально", — написав Степанов.
Він нагадав, що від моменту виникнення коронавірусу до зараження 100 тисяч осіб минуло 2 місяці, а від 300 до 400 тисяч осіб - лише 3 дні.
"Тож сьогодні політика відійшла на другий план. На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції. Бо коронавірусу байдуже, хто його жертва – вчитель, шахтар чи народний депутат. Палата інфекційної лікарні рівняє усіх", — вважає Степанов.
На думку нового глави МОЗ, розраховувати в цій війні можна тільки на армію медиків, яких слід екіпірувати, захистити й організувати.
"Дії МОЗу будуть швидкими та системними. І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії. Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення", — підкреслив Степанов.
Він пообіцяв інформувати про ситуацію з коронавірусом у режимі онлайн.
"Тримаймося, самоізолюємось та зберігаємо здоровий глузд", — додав міністр.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я.
Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.
Степанов з 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.
Вікторія Мірошніченко
Новий міністр МОЗ Степанов
-Уродженець Росії.
-Кум Палиці,котрий свого часу був довіреною особою Бєні.
-Колишній керівник Одеської обл,який відмовлявся звільнятися за наказ.Порошенка рік тому.
-Його батько лікар з Слов'янська,опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець".
все как Зеля любит...
Mikhail Golub
@golub
·3 ч
Новый министр здравоохранения уже готов воровать в команде с Радуцким
https://myrotvorets.center/criminal/stepanov-vladimir-vladimirovich/
і бонус :
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10218494735460790
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
басня Крылова «Лебедь, Щука и Рак»
Главное - закрыты границы. От возмездия вам не уйти.
2) Основная масса умерших в Италии - глубокие старики из домов престарелых или госжилья. Старый человек обычно умирает от отказа внутренних органов (multiple organ failure). Схема такая:
- подхватил простудный вирус;
- получил осложнение;
- умер в больнице;
- в паталогоанатомическом заключении записывают "умер от вируса".
Всё, статистика готова.
Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.
Нас так лечить не будут,возможно Украину ждет настоящая катастрофа
https://youtu.be/fDpu8AU43yc
специально для таких как ты, "которые в танке"..
https://twitter.com/___kolobok___/status/1244353686270345217
В ВОЗ не рекомендуют носить маски здоровым людям.
В то же время у нас их желают напялить на всех и каждого. Особенно умиляет, когда идет на встречу какое то тело в засаленой от многодневной носки маске - оно типа там защищено, а не дышит всей той гыдотой, которую ткань за все время собрала (в том числе и вирусами, собранными тканью с воздуха).
1) Для посещения общественных мест, ненадолго, полчаса-час (магазин, аптека,...) - тут маска нужна.
2) Выйти из дома для прогулки в парке или в любом месте, где ты можешь держать дистанцию от людей несколько метров - маска не нужна, и скорее вредна.
Как то был у меня один знакомый, мне рассказывал, что ты понимаешь - можно поставить любого на любую должность, т.е. незаменимых кадров нет.
Так вот вам и результат - если незаменимых кадров нет - страна оказывается в жопе, волочится сзади всех. Доказывать ничего не надо - результат налицо.
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Після президента-клоуна треба буде обрати в президенти проктолога. )))
Но я привыкла судить по реальным делам.
Ещё одно тупое. Не в стране война, а страна воюет с парашей, которая оккупировала Крым и часть Донбасса.
В Раде седьмой час ВЕРХОВНА РАДА, во главе с жирдяем Стефанчуком проталкивает закон о продаже земли
ЭТО ПРОСТО ЖУТЬ
всех депутатов , проголосовавших за продажу земли ,надо загнать на елку !!!!
снуют "спасатели" средь бед,
и в гордом имени "спасатель"
ты помнишь - вклад твой не бесплатен...