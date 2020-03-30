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 Вчені-медики, викладачі та студенти медвузів з 1 квітня не зможуть консультувати хворих, - доктор меднаук Мироненко

В рамках другого етапу медичної реформи вчені-медики, викладачі та студенти медичних вузів втратять право лікувати і консультувати хворих.

Про це виданню УНН заявила доктор медичних наук Алла Мироненко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, з 1 квітня доступ у лікарні і до хворих втратять вчені-інфекціоністи.

"Наприклад: при Олександрівській лікарні діє кафедра інфекційних хвороб, яку очолює Ольга Голубовська. І туди приходять студенти, і практикують лікування хворих. Я не розумію, як тепер зможе вчитися майбутній лікар, не бачачи хворого. За підручником? Цього не можна допустити. Інакше у нас лікарів взагалі не буде", - сказала Мироненко.

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За її словами, постраждають майбутні лікарі, які втратять доступ до клінічних баз.

"За кордоном є університет і університетські клініки, які, власне, утримують університети. У нас же такого ніхто не зробив. Колись може і наші медичні університети будуть мати свої клініки за всіма профілями. Але чи це можливо і чи це доцільно зараз? Не думаю", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185552
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто це реальне зменшення кількості медиків та зниження якості нових лікарів.
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Студенти завжди з викладачем практикують, неуч.
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Я два роки тому мав проблеми з ногою, відлежав два тижні. Всі студенти у мене навчилися робити в/в ін'єкції. Тупо зайняв маніпуляційну і погнали. Я на собі їх тренував. Потім тільки одне одному дозволив робити. Під моїм наглядом. Та й інших хворих- а тоді якраз моїх багато лежало- кололи. А зав. відділенням просто боявся за них братися.

Ну, руки сині були. Але добру справу зробив.
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Тобто це реальне зменшення кількості медиків та зниження якості нових лікарів.
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вы хотите что бы на вас тренировались студенты?

И туда приходят студенты, и практикуют лечение больных.Источник: https://censor.net.ua/n3185552
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для начала они могут присутствовать только на обходе и при манипуляциях...
но и тренироваться им тоже надо... теория - это одно, а практика - совсем другое и она не менее важна...все будущие медики, любых специализаций, проходят практику в больницах и в моргах.. а как их научить??? и на ком им тренироваться ???
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Интересно, что запоёшь, если на тебе студент потренируется и у него малость не получится. Ну чучуть.
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они тренируются всегда в присутствии врача-наставника...
а как Вы предполагали они проходят практику???
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ну мне в детстве одну операцию делал молодой врач под присмотром и нормально . вторую делал профессор - до сих пор шрам болезненный
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моей доце укус собачий шил практикант - так шил... как белошвейка из Тура... шрамчик ровненький - как не знаешь не заметишь! (правда будь на ее месте я))) хрен бы он старался)))
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Я два роки тому мав проблеми з ногою, відлежав два тижні. Всі студенти у мене навчилися робити в/в ін'єкції. Тупо зайняв маніпуляційну і погнали. Я на собі їх тренував. Потім тільки одне одному дозволив робити. Під моїм наглядом. Та й інших хворих- а тоді якраз моїх багато лежало- кололи. А зав. відділенням просто боявся за них братися.

Ну, руки сині були. Але добру справу зробив.
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А як прислали до мене дівчинку з медучилища!
Я, блін, після неї нашатир в кишені ще тиждень тягав. Тільки щось- і вже лежить. Нічого. Навчилася. Ще й підтіг її трохи- слабенька шо капєц була. Нормас. Довчилася, два роки відпрацювала, зараз в декреті.
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Он не будет тебе аппендицит вырезать)))) хоть раньше этого очень и очень боялись в учебных клиниках...а вот клизму вставит в жопу запросто))) ну и укольчик пеницилином тоже..))) я когда с гнойным аппендицитом лежал после операцииююмне в учебной клинике студенты ******* пеницилин ...некоторые нормально делали...но 2-х сук сельских я ой как хорошо запомнил..у них морды тупые плоские рыло как жопа без эмоций ..а моя жопа так болела шо мама не горюй
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пускай тренируются, но только под прямым контролем практикующих и опытных врачей..., и под их ответственность...
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Мій покійний батько почав кар'єру хірургом загального профілю, потім став нейрохірургом вищої кваліфікаційної категорії. На 3-му курсі батько тусувався в операційній, придивлявся. Майбутній наставник, грузин, сказав "у тебе кострубаті руки. Тренуйся у вишиванні та різбленні по дереву, інакше не візьму під свою опіку". На 4-му курсі, під час нічних чергувань, наставник (який ввечері любив випити) "кидав" батька самого на прості апендицити та інше з наказом розбудити його (наставника) лише у випадку крайньої потреби. Саме так і здобувається майстерність. Звичайно, за наявності у студента палкого бажання стати фахівцем.
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батько твой молодец конечно, но грузин достоин тюрьмы за то что доверял оперировать людей еще не врачу без присмотра...
Спал он блин...
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Студенти завжди з викладачем практикують, неуч.
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А студенти не самі. Кожен крок перевіряють.
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вьі хатите чтаб студентьі тренировались на кошках, а патом пришли вас лечить(аперировать) ? Ну, розумію, що пілота літака ще можна сяк-так підготувати на авіасимуляторі,та й нехай возе пасажирів, але ж не лікаря !
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на кошках тоже нельзя: относительно свежий маразм - права животных - набирает силу. впрочем на кошках из "Операции Ы" таки можно
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Студенты всегда тренируются на больных под наблюдением и контролем опытного преподавателя-врача. В Канаде так.
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Мало того что больниц не будет, но и врачей перестанут учить, будут одни теоретики.
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Бред! Лечить не смогу - консультировать! наблюдать, самим учиться - пожалуйста!
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Нашо нам ті лікарі ???
Клоуни потрібніші !
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А давайте еще при записи на прием к врачу введем испытательный срок , скажем месяц , как в загсе, а вдруг больной передумает! Представляете сколько это денег сэкономит в бюджете.
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Начнем с того, что большинство из них в той больнице хрен когда появляется, а консультации все платные.
Студенты максимум учатся делать уколы и ставить капельницы, а больше создают гам и беспорядки.
В больнице скорой помощи на Запорожца - минимум половина помещений пустует (на них висят таблички, что это типо лаборатория хз чего или кабинет хз кого), при этом эти хз кто получают свои полставки.
На весь этаж - одно очко!
В ординаторской нет места для врачей и половина не имеет даже своего стола.

Больные минимум по 8 рыл в палате и в коридорах
Весь первый этаж - сплошные коммерческие аптеки с ценами в два раза выше, чем в аптеке через дорогу от корпуса.
МРТ, узи - тоже по коммерческим ценам и более здоровые добираются своим ходом в другие центры сделать анализы.
Правильно вас, скотов, разгоняют!
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Цирк на дроте. Все поставили с тог на голову, идиоты!!!!! Впечатление что к власти по очереди приходят пациенты одной и той же палаты в псхбольниуе.
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Им целіе поселки под Киевом с врачами выделили, слугам то....А народ -работодатель перебьется...В принципе народ заслужил такую медицину...по всем параметрам...
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- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))
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Просто медицинский позор какой то, клинический...
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Всё правильно .
Поможет только семейный врач , и только при наличии декларации .
Зря , что ли , проводили медицинскую реформу ???
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Мля... Очень своевременно... Особенно, если посмотреть, к примеру, на Англию... Там вышли на работу несколько десятков тысяч пенсионеров медиков... Сейчас каждая пара рук будет на счету, пусть и не очень умелых...
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нашей владной шобле по фиг, у каждого в дворце уже наверняка реанимация оборудована и специалисты дежурят. Это только первые обранцы попались, остальные уже приготовились.
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поинтересуйтесь, за какую зарплату они вышли Вчені-медики, викладачі та студенти медвузів з 1 квітня не зможуть консультувати хворих, - доктор меднаук Мироненко - Цензор.НЕТ 4682
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Все правильно. Бо з цих студентів та інших радників-дорадників жодної відповідальності. Можуть хоч прирізати тебе випадково і потім пойти на перездачу заліка. А на справжніх лікарях повинна бути відповідальність. І кожне їхнє рішення повинно мати право бути оскаржено в суді у разі спричинення шкоди пацієнту.
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