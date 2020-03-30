 Вчені-медики, викладачі та студенти медвузів з 1 квітня не зможуть консультувати хворих, - доктор меднаук Мироненко

Про це виданню УНН заявила доктор медичних наук Алла Мироненко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, з 1 квітня доступ у лікарні і до хворих втратять вчені-інфекціоністи.
"Наприклад: при Олександрівській лікарні діє кафедра інфекційних хвороб, яку очолює Ольга Голубовська. І туди приходять студенти, і практикують лікування хворих. Я не розумію, як тепер зможе вчитися майбутній лікар, не бачачи хворого. За підручником? Цього не можна допустити. Інакше у нас лікарів взагалі не буде", - сказала Мироненко.
За її словами, постраждають майбутні лікарі, які втратять доступ до клінічних баз.
"За кордоном є університет і університетські клініки, які, власне, утримують університети. У нас же такого ніхто не зробив. Колись може і наші медичні університети будуть мати свої клініки за всіма профілями. Але чи це можливо і чи це доцільно зараз? Не думаю", - додала вона.
И туда приходят студенты, и практикуют лечение больных.Источник: https://censor.net.ua/n3185552
но и тренироваться им тоже надо... теория - это одно, а практика - совсем другое и она не менее важна...все будущие медики, любых специализаций, проходят практику в больницах и в моргах.. а как их научить??? и на ком им тренироваться ???
а как Вы предполагали они проходят практику???
Ну, руки сині були. Але добру справу зробив.
Я, блін, після неї нашатир в кишені ще тиждень тягав. Тільки щось- і вже лежить. Нічого. Навчилася. Ще й підтіг її трохи- слабенька шо капєц була. Нормас. Довчилася, два роки відпрацювала, зараз в декреті.
Спал он блин...
Клоуни потрібніші !
Студенты максимум учатся делать уколы и ставить капельницы, а больше создают гам и беспорядки.
В больнице скорой помощи на Запорожца - минимум половина помещений пустует (на них висят таблички, что это типо лаборатория хз чего или кабинет хз кого), при этом эти хз кто получают свои полставки.
На весь этаж - одно очко!
В ординаторской нет места для врачей и половина не имеет даже своего стола.
Больные минимум по 8 рыл в палате и в коридорах
Весь первый этаж - сплошные коммерческие аптеки с ценами в два раза выше, чем в аптеке через дорогу от корпуса.
МРТ, узи - тоже по коммерческим ценам и более здоровые добираются своим ходом в другие центры сделать анализы.
Правильно вас, скотов, разгоняют!
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))
Поможет только семейный врач , и только при наличии декларации .
Зря , что ли , проводили медицинскую реформу ???