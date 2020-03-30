 Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
У повідомленні зазначається: "Підтверджено 548 випадків COVID-19 (Станом на 22:00, 30 березня)
Всього зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Всього 8 осіб вже одужало - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Від початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію".
Статистика из серии ... зашибись(((((((((((((((((((((((((((((((
Что дальше?
не кажіть гоп!
"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств…Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН. Источник: https://censor.net.ua/n3183382
05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
22.03.20 Літаком із Китаю доставлять експрес-тести, набагато менш точні, ніж необхідні тест-системи ПЛР, - Закревська
Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР.
І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.
А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183370Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua/r3183215
27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
Если посчитать, то мы увидим, что ежемесячно во всем мире от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает -
650 000 : 12 мес. = 54 166 человек.
Почему? Болеют пока заробитчане, молодые и здоровые.
Я всегда поддерживала и поддерживаю карантин как превентивную меру.
Президет нашептал, (после долгих консультаций с советом по борьбе с етой микробой)
шо пикЕ будет неделi через две - посмотрим)))
у вас отдаленное пикЕ, и, очень хочу ошибиться, - но когда не знаешь и не видишь всей картины - то все как бы ок по частям....
позиция страуса всегда инрeтесна своим идиотизмом...
Нас так лечить не будут,возможно Украину ждет настоящая катастрофа
https://youtu.be/fDpu8AU43yc
A Умершие отстают, из-за того что болеют, в основном, прибывшие туристы и заробитчане.
Берегите стариков! Доберется вирус до них - будут гайки
Как можно говорить о статистике, если в стационарах нет тестов? Как можно говорить о статистике, если экспресс-тесты начинают более менее точно показывать результат лишь тогда, когда появятся антитела. А появляются они к 8-му дню?
Три дня родственники пациентки пытались найти тест (за любое бабло) - а хер там. И это в в миллионике. Шо говорить о райцентрах?
Лажа!