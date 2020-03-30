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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 548 випадків COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У повідомленні зазначається: "Підтверджено 548 випадків COVID-19 (Станом на 22:00, 30 березня)

Всього зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Всього 8 осіб вже одужало - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Від початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носити маски - рекомендація, за їхню відсутність у дозволеному місці поліція не штрафуватиме, - глава Департаменту комунікації МВС Шевченко

Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185551
 
 
 Топ коментарі
 
Нікого не виникає запитань, що у другому за населенням місті Харкові 1,4 млн населення виявлено лише 1 випадок захворювання? А все тому, що всі випадки приховують.
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не важно - главное что Масква - это город пидарасов - и все кто туда едут - ватные пидарасы.
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Только дауны едут ф Мацкву ... - нормальные люди едут в продвинутые страны ЕС.
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Нікого не виникає запитань, що у другому за населенням місті Харкові 1,4 млн населення виявлено лише 1 випадок захворювання? А все тому, що всі випадки приховують.
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коментар відмічено як спам  
 
харьковчане едет на заработки в маскву, рагули в ЕС
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Только дауны едут ф Мацкву ... - нормальные люди едут в продвинутые страны ЕС.
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коментар відмічено як спам  
 
вот эти паразиты которые ездили в ЕС и привезли заразу, которая теперь уложит как минимум 20% населения
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не важно - главное что Масква - это город ********* - и все кто туда едут - ватные ********.
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а в кацапстані "все спокійно"?? А чого тоді москалів на московії примушують до строгого карантину?? )).. Дурненьке ти.
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А в мацкве полная жопа...более тысячи заболевших...карантин...
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А в Италии более 100 000, поэтому сейчас возвращаться из Италии опаснее нежели из Мацквы.
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находиться украинцу в маскве - это быть потенциальным заложником .... лучше умереть в свободной Италии чем быть рабом *****
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на московії можно на голову захворіти. Там лише 15 відсотків зберегли відносно неушкоджене психічне здоров'я.... Всі інші з глузду з'їхали. Ще не зрозуміло що гірше корона чи кацапізм головного мозку.
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Сомневаюсь, что только тысяча, и что только в Москве.
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Це не так, коли почали повертатися подорожувальники тільки з польщі літаків 10 прибуло а ще з Єгипту стільки ж.
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в мацкве деревяніми платят которие дешевле чем бумага туалетная
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Не говори за всех харьковчан, не все такие ипанутые, чтобы на мацкву ехать.
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Послухала скабеєвих ... рахують в основному тільки Мацкву , (ну звичайно ж на сотнях тьисяч кілометрів кордонів та заселення китайцями все ок) - "молода" статистика постраждалих від вірусу , але типу точно не ті мажори що, ганяли по куршавелях до останнього вже в пандемію . Ну звичайно ж мажорами лякають простих шашличників , щоб першим вистачало уваги медиків та місць під паратами дихання...
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Особенно вызывает недоверие, что на всех заболевших в Москве только 5 умерших.
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На зараз майже кожен другий з- померлих в США- з двох найбільших посленеь Нью-Йорка , вчора був кожен третій... Біля тисячі людей вивезли в Україну саме з аєропорту Нью-Йорка , яка доля спостережень за ними?
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2642 ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТА НА ВСЮ СТРАНУ !!!!! просто не выявляют , сколько людей в легкой форме переносят этот вирус ??? Многие даже к семейному врачу не звонят
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Кернесу не вигідно зупиняти громадський транспорт (згадайте як він не бажав зупиняти метро).
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в Києві простіше,- члену рояльному знадобилося сховатися в бункері!..., й заборонили метрополітен по всій країні. Радійте, що член рояльний не в Харкові
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он даже крупнейший в Европе парк развлечений не закрыл, атракционы из-под полы работают, вход в парк не ограничен - будет доить харьковчан до последнего живого !
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Выздоровели только 8. Погибли 13
Статистика из серии ... зашибись(((((((((((((((((((((((((((((((
Что дальше?
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дальше выход на цифры, близкие к средним. если статистика будет нормальной. у Вас некорректная оценка. это связано с тем, что фиксация выздоровления запаздывает.
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Умирают в течении 5-15 дней, а чтобы выздороветь надо 12-21 день. Так что заразились они может и в одно время, но результат у умерших раньше.
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Не нагнетайте, просто СИДИТЕ ДОМА, не шляйтесь без надобности по трамваям, не облизывайте иконы в церквях, просто один раз в жизни поступите мудро.
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Всі лікарі, хто приймає участь в цій оборудкі мають бути негайно звільнені, а хворі мають отримати належну допомогу.
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Нет, тогда будет как в Италии. Лечится люди должны дома, а не превращать больницы в рассадники вируса.
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А в нас і так буде, як в Італії через 3 тижні. Дай мені боже помилятися
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Не буде, італьяшки гуляли до останнього, в нас вже давно карантин. В них після першої сотні пішла лавина, в нас ріст набагато повільніший і в основному за рахунок понаїхавших.
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тестов нет...протестировать бы всех, как немцы...картина немного другая была бы...
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ви в лісі давно були? а сотні людей на шашличках цієї неділі не бачили?
не кажіть гоп!
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А в нас, завісно, відреагували просто миттєво... Сьогодні вже яке число ?
"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств…Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН. Источник: https://censor.net.ua/n3183382
05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
22.03.20 Літаком із Китаю доставлять експрес-тести, набагато менш точні, ніж необхідні тест-системи ПЛР, - Закревська
Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР.
І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.
А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183370Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua/r3183215

27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
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100 лямів за тиждень на тести викидати? такі обнагліли ці гої
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Звісно, краще вже на Омани витрачати і собі зарплатню підвищувати аніж викидати гроші на аполітичних, байдужих до власної долі гоїв
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Не будет как в Италии. Там похоже массовое заражение произошло во время футбольного матча в Ламбординии. Потому и такая вспышка и в основном мужчины. У нас же вовремя карантин. Поэтому есть надежда , что растянется на полгода-год и все получат медицинскую помощь, кому нужно.
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В статье от 14 декабря 2017 года на сайте Всемирной организации здравоохранения www.who.int сказано: "Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек."
Если посчитать, то мы увидим, что ежемесячно во всем мире от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает -
650 000 : 12 мес. = 54 166 человек.
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И шо? Разделить на 30 это 1805 в день. А ота короны 1805 только в двух странах и самое главное, это число растёт в геометрической прогр.
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От короны умерло 34 тысячи за 2,5 месяца. В среднем по 450 в день.
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Но нельзя прибавлять. Потому что тот, кто умер от короновируса, то уже не умрет от гриппа в этот год.
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Стоїть питання в потрібності збіговиська,цих паразитів! Грип,вже,давно,опанував планету. Ковид19,лише з нею знайомиться! Й він в багато разів коварніший й смертність від нього,незрівняно більша. Так,що нехай чмошники возу засуніть свої довідки,собі в дупу разом з Ковід
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Статистика хворих суттєво покращується,за рахунок померлих. Влада робить успіхи...
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За рахунок померлих, в яких не діагнозують коронавірус через брак тест-систем
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Якщо це правда то ситуація не така вже і погана але повторюсь - якщо це правда.
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если делать массовый тестинг, то картина была бы печальной
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Рост не такой стремительный как в Италии. Этот росто в основном из-за вернувшихся без карантина. Если будем сидеть дома, а не глуять по пикникам, то есть шанс обойтись малой кровью.
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Это просто потому что не делают массово тесты. Если начнут делать то мы охренеем от кол-ва зараженных. Вон сегодня писали, в Ивано-Франковске вроде бы сделали тесты у больных которые лежали просто с пневмонией... 30% зараженных.
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Вирус пройдет через каждого просто потому что такие Законы Природы.
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С ноября уже болеют в Украине короновирусом .
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сегодня разговарил с другом ( врач ) говорит .что в ноябре лежало с пневмонией в 4 раза больше обычного и он уверен . что то и был КВ .
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Про ноябрь не помню, а в январе-феврале валило с ног почти всех.
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так в1н 1 припускаэ , але каже. що за 22 роки в л1карн1 не було у 4 рази перевищень .! теж каже що вмирали л1тн1 люди . А вже з появою у св1т1 КВ . почали чухати потилиц1 .
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Кстати, да, медики как раз ноябрь-декабрь вспоминают.
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а,ось,тут,ніякої певності... Ексгумацію на цвинтарях неробили,недосліджували й неоприлюднювали. Прийнято на віру,як,достовірне...
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В Ухані почалося у грудні 2019, до нас ну ніяк не дісталося б так швидко Спалах захворювання розпочався у грудні 2019 у м. Ухань, Хубей, Китаю
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Вирус пешком ходит и за это время не выбрался из Уханя?
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Ага... с ноября 2014... Но злочинна влада скрывала.
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Во первых, не хватает тестов. Во вторых, больные болеют дома, не хотят в изоляторы, вылечиваясь дома самостоятельно, по ходу заражая других. И в третьих, куча народу посто поняла, что им уже коронавируса не избежать. И им пофиг. Пьют водку, жрут шашлык как перед смертью. Ну и полиция помогает - водку пить.
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есть только один путь остановить распространение эпидемии. всем больным на коронавирус приходит в городе Киеве, на улицу Банковую, где находится офис Преза Зеленского. Даже если его там не будет, то распространение вируса замедлится, потому что его там не будет...
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всі...'Якщо,в вас симптоми....' ,це - постав,сам,собі діагноз
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Пока неадекватность в статистике продолжается: число умерших опережает количество выздоровевших. Это давно уже не начало эпидемии в стране.
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співвідношення,лише про,це,й свідчить...
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Тут мне доказывали, что пока мало случаев заражения, поэтому такие цифры.
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Сегодня выезжала в город. Одесса просто пустая. Одесситы молодцы. Это вам не мокши **********, которые бросились отмечать путинские 'выходные' по кабакам и шашлыкам. Уважаю и люблю. Вместе мы сила. Нужна просто временная изоляция нас друг от друга. И все! Неделя даже строгого карантина способна радикально обрезать крылышки этой креслевско- уханьской заразе.
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А чего тогда процент смертности на Украине такой большой??
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13 человек умерло. Это хоть какой процент , но это все равно 13 человек, а не тысяча. Конечно, лучше бы и этого не было.
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Процент от зараженных как раз маленький, всего - 2 %. В Италии 11%
Почему? Болеют пока заробитчане, молодые и здоровые.
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ты когда уже так лихо переобулась то? Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 6578...или методички новые подогнали гонцы кремлевские? Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 6578
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Hanter- это hunter что ли? За собой смотри , эксперт , в скобочках нет. Я всегда я, была в центре сегодня, написала то, что увидела.
Я всегда поддерживала и поддерживаю карантин как превентивную меру.
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..Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 2958hunter....hanter-это спецом для ватников упоротых...шо там случилось то на ваших болотах, шо столько лояльности к нэньке полилось как из рога известного? Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 2958 ..нефть уже по ашнадцать? Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 2958и деревянный за 80?..и Пу уже не бох?... Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 2958..галасавать то за Царя хоть поди, иначе как же, матушка да без Царя то? ..он карантин то ввел уже масквачам ?..сам поговариют у Сочи в бункер подорвался, в штаны наложив.. Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 2958..капец, интересный вы народ мокшанский, руцке себя обозвавшим.. ...зайди скурвапееву послушай, там фюрер подробные инструкции руцке дает как на карантине вести себя нужно...рамзанка уже и бэтЭры вывел на улицы, зараженных стрелять грозится..
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хлопцы, вы еще не в пикЕ.
Президет нашептал, (после долгих консультаций с советом по борьбе с етой микробой)
шо пикЕ будет неделi через две - посмотрим)))
у вас отдаленное пикЕ, и, очень хочу ошибиться, - но когда не знаешь и не видишь всей картины - то все как бы ок по частям....
позиция страуса всегда инрeтесна своим идиотизмом...
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Хочу поделится видео,где украинка из Италии рассказала как она перенесла болезнь и что она видела в госпитале.
Нас так лечить не будут,возможно Украину ждет настоящая катастрофа
https://youtu.be/fDpu8AU43yc
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Достатньо поглянути www.flightradar24.com побачити американський "карантин".
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Число зараженных растет в соответствии с моделью, предложенной 10 дней тому назад.
A Умершие отстают, из-за того что болеют, в основном, прибывшие туристы и заробитчане.
Берегите стариков! Доберется вирус до них - будут гайки

Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 7147
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13 летальных случаев от COVID-19 в Украине 8 человек уже выздоровели-это пицдес Вообще и если так дальше пойдёт то...
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вся эта статистика - чистая липа!
Как можно говорить о статистике, если в стационарах нет тестов? Как можно говорить о статистике, если экспресс-тесты начинают более менее точно показывать результат лишь тогда, когда появятся антитела. А появляются они к 8-му дню?
Три дня родственники пациентки пытались найти тест (за любое бабло) - а хер там. И это в в миллионике. Шо говорить о райцентрах? Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня - Цензор.НЕТ 7803
Лажа!
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Це правда що злякались і Козин закрили на в'їзд-виїзд?
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