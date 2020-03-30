 Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У повідомленні зазначається: "Підтверджено 548 випадків COVID-19 (Станом на 22:00, 30 березня)

Всього зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Всього 8 осіб вже одужало - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Від початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію".

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