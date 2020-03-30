 Кінець епохи монобільшості: як Зеленський ламав власну фракцію через Коломойського. ВIДЕО

Як "антиколомойський" закон, що забороняє повертати власникам націоналізованих банків розколов найбільшу фракцію парламенту?

Чи зіпсуються після цього відносини між Володимиром Зеленським та Ігорем Коломойським?

І які наслідки матимуть "плівки Єрмака" для президента зокрема і Зе-команди загалом?

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