 Кінець епохи монобільшості: як Зеленський ламав власну фракцію через Коломойського. ВIДЕО

Як "антиколомойський" закон, що забороняє повертати власникам націоналізованих банків розколов найбільшу фракцію парламенту?
Чи зіпсуються після цього відносини між Володимиром Зеленським та Ігорем Коломойським?
І які наслідки матимуть "плівки Єрмака" для президента зокрема і Зе-команди загалом?
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зараз ми про Вову таке почуємо.....що ой ой..
А теперь ей что0то не так.
Жри - ТЕ
Он шо, своей харизмой стал президентом ?
А Бене этот закон ваще пох ?
Он не проводит перерегистрацию депутатов
А их в зале не хватает конкретно
Думаю, сейчас принимает со всех сторон, потом зализывать раны будет.
Адам Смит
Прошло 90% марта.
Бюджет выполнен на 77% от плана, в т.ч. по таможне - на 74%.
Дыра - ₴22 млрд.
ПДВ компенсирован всего на 10 млрд при расчетных ~20.
Квартал (без 2 дней): выполнение 83%, недовыполнение - ₴40 млрд.
А тут еще карантины до лета...
Будут печатать! Будет 30+
30.03.2020 22:40
не может же быть ни малейшей тени сомнения, что Владимир Александрович в упорных дебатах объяснил народу, чем он лучше в военном деле и во внешней политике, ем этот голимый Порошенко.
Лично сам ездил по дворам и рассказывал своим ртом.
А канал Коломойского его игнорировал.
Каждая нация, должна сама освобождать себя от скверны, что бы Холокост не повторялся.
У стефанчука стало играть очко
Гнать его в шею из Рады
Нужно понимать чего боится пэдро: РАЗОБЛАЧЕНИЯ. Именно из-за этого все это шоу
Тётя, ты блондинко? Или это уже безвозвратные возрастные изменения в организме?
СТЕФАНЧУКА ПОД СУД
Про це в ефірі "Прямого" розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"ОПЗЖ не голосувало за "антиколомойський" закон, бо вони знаходяться на службі в Путіна, якому вигідний дефолт Україн. Також люди Коломойського не голосували за цей законопроєкт, що очевидно. Коломойському треба захистити свої активи, захиститися від того, щоб суду в Лондоні не було. І щоб цей суд не відібрав на користь українських платників податків активи Коломойського", - сказав економіст.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/opzzh-i-lyudi-kolomoyskogo-shtovhayut-********-do-defoltu-fursa/
Какая у них мотивация, меня не интересует. Украинцы разочаровали , у них иудеи последнее отбирают - Землю, а они карантинят. Хорошо, что у меня хоть польская кровь еще есть, , не так стыдно.
Слава, не пий "бояру". Я хотів купити її для дезинфекції рук, благо, дівчина-фармацавт сказала що воно липне.
Це ще раз доводить, що в Україні президент має вести виключно проукраїнську політику і спиратись виключно на патріотів України. Тоді все буде добре і в країні, і у президента.
А ти вибрав інший шлях, шлях малороса, тому в тебе все погано.
На самом деле неоколлониализм предусматривает хоть какую-то формальную дистанцию . Нет примера , когда "Банановым республикам" навязывали заменить суды на какие-то голосования в декоративном парламенте , состоящем из клоунов и парикмахеров ...
А закон про землю уже попахивает в переименование с Украины , а на Украпапуасию .
Только папуасы готовы менять землю на стекляные бусы и нарезанные красивые бумажки с портретами разных важных господ ...
Только папуасы готовы считать , что не умеют ничего делать больше , чем на 100 баксов в месяц . Суть голосования по банкам в том и состоит -- спекулянты и банкиры согласились дать очередную дозу бабла на признание того, что до 2014 года украинцы зарабатывали больше , чем заслужили и что курс Гонтаревой и Кубива , сделавший украинцев в 3 раза беднее это так раз то, что украинцы заслужили как работники на мировом рынке .