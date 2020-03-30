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Все про:більшість (4) Слуга народу (761) Данилюк-Ярмолаєва (16)

 Кінець епохи монобільшості: як Зеленський ламав власну фракцію через Коломойського. ВIДЕО

У новому випуску проєкту "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує кінець епохи монобільшості, який сьогодні ознаменували кілька знакових голосувань.

Як "антиколомойський" закон, що забороняє повертати власникам націоналізованих банків розколов найбільшу фракцію парламенту?

Чи зіпсуються після цього відносини між Володимиром Зеленським та Ігорем Коломойським?

І які наслідки матимуть "плівки Єрмака" для президента зокрема і Зе-команди загалом?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185550
 
   
 Топ коментарі
 
Єта "журналитка" через расхожее место вывернулась, шоб только не Порох.

А теперь ей что0то не так.

Жри - ТЕ
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зєлєнський лялька коломойського. Такі в них відносини були, такими вони й залишаться.
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а кто эту напалечную куклу спрашивать будет ?

Он шо, своей харизмой стал президентом ?
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зєлєнський лялька коломойського. Такі в них відносини були, такими вони й залишаться.
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Ибо он его породил ,он его (если надо ) укакошит,компромата на 🤡🤢 припасено немерено
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Только дураки верят в то, что Зеленский человек Коломойского, он ставленник МВФ-Сороса и выполняет их установки, продажа украинской земли-это их требование.
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то-то монику зелоха так расхваливали на г+г ))
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не надовго.
зараз ми про Вову таке почуємо.....що ой ой..
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Так это беня по приказу МВФ-Сороса вовочке на офшор заливал ворованные из Приватбанка деньги? Кінець епохи монобільшості: як Зеленський ламав власну фракцію через Коломойського - Цензор.НЕТ 5968
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НЕ гоните на ВОВУ, сегодня он был молодец - не испугался БЕНИНЫХ ЗВИЗДУЛЕЙ.
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Я так понимаю, даже если при Зеленском Коломойского отправят на нары, порохоботы всё-равно будут вопить что Зе это марионетка Коломойского?) Удивительные вы люди.
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при Зе Беню на нары. Даже если это уже фантастика. А мы живем в реалии. Чтобы Зе Бе на нары, да никогда.
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Вы уже кричали что Слуги Народа во главе с Зе лягут под Беню, а не тут то было)
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у него один вариант,слиться Ахметке и эвакуировать квартал 95 на канал "Украина",что он и делает.Шмыгаль человек Ахмета
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Єта "журналитка" через расхожее место вывернулась, шоб только не Порох.

А теперь ей что0то не так.

Жри - ТЕ
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Думаю, що у Валоді тож є страх, думаю він не хоче долі Овоща
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а кто эту напалечную куклу спрашивать будет ?

Он шо, своей харизмой стал президентом ?
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У них нет страха.Думают шо небожители.Правда Янык тоже так думал.Майдан срача хорошего дал😂
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По всей видимости и очень даже логично - этот закон протягивается, чтобы протянуть закон о краже земли. Такой себе жидовский хитрый ход. Кого там кто поломал? Ещё одна "великая" хитрость от летучей жабы.
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да ты шо ! )))

А Бене этот закон ваще пох ?
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А ты спроси у Бени, он честно тебе все расскажет.
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а в этом случае надо ещё что-то спрашивать ?
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Стефанчука под суд
Он не проводит перерегистрацию депутатов
А их в зале не хватает конкретно
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Жирного стефанчука гнать из Рады , бо он пытается украсть землю у украинцев
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Зеленский, как раненый в яйца кабан, то мечется беспорядочно, то затихнет, отлеживается.
Думаю, сейчас принимает со всех сторон, потом зализывать раны будет.
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Адам Смит

Прошло 90% марта.
Бюджет выполнен на 77% от плана, в т.ч. по таможне - на 74%.
Дыра - ₴22 млрд.
ПДВ компенсирован всего на 10 млрд при расчетных ~20.
Квартал (без 2 дней): выполнение 83%, недовыполнение - ₴40 млрд.
А тут еще карантины до лета...
Будут печатать! Будет 30+
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А со стороны казалось так легко, когда Петя продавливавл евро-законы пачками, работая день и ночь...
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Зеля і далі на 💯% людина єврея коломийського. А Єрмак на 100% людина російських окупантів.
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Предупреждал ведь его гетман Петро Порошенко - "куда ты лезешь??"
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Зебилы даже название своей сраной "партии" у Сралина спёрли, а вы пытаетесь им впарить наличие каких-то мозгов.
Конец эпохи монобольшинства: как Зеленский ломал собственную фракцию через Коломойского - Цензор.НЕТ 1208
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При усіх варіантах сьогоднішня монобільшість довго не протримається та і нові міністри скоро будуть у нових корупційних скандалах.
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Видео-доказательства вероятнее всего, преднамеренная подстава организованная группой лиц с целью заставить Зеленского работать в интересах Коломойского. Почему эти видео-доказательства появились в преддверии голосования за закон о банковском секторе, а не значительно раньше?
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Действительно !!

не может же быть ни малейшей тени сомнения, что Владимир Александрович в упорных дебатах объяснил народу, чем он лучше в военном деле и во внешней политике, ем этот голимый Порошенко.

Лично сам ездил по дворам и рассказывал своим ртом.

А канал Коломойского его игнорировал.
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Я утверждаю об одной конкретной ситуации, а не в общем и к стати - Лерос разве не Зеленый? Отож...
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И вновь^большевики",и вновь от них смердит смертью
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Когда смотришь на то, что творят такие как Зеленский и Коломойский , начинаешь понимать почему их соплеменников так не любят другие народы, и даже немецкий в середине 20 века.
Каждая нация, должна сама освобождать себя от скверны, что бы Холокост не повторялся.
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Думаю, що у Валоді тож є страх, думаю він не хоче долі Овоща
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Смотрю Раду
У стефанчука стало играть очко
Гнать его в шею из Рады
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посмотрел видео и такая мысль пришла, а что если таким образом Ермак пытается на ходу соскочить с Кремлевского поезда? типа "ну купил Мерина, не подумал..., ну зашкварился, ну не шмогла я".... или он слишком туп для этого? что скажете?
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О тебе уже все сказали и о твоей матери шлюхе тоже.
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Спасибо, Виктор...., я бы просто промолчал.... )
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Монобольшинство развалилось, зато порохоботы и зеляботы слились в экстазе. Радостная новость для порохобов - Порошенко сажать не будут.
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квартальный шут, думает исключительно о своем рейтинге. кредит мвф - это возможность для клована протянуть еще немного на банковой, в то же время он точно не будет идти против своего хозяина. поэтому я очень рекомендую не делать поспешных выводов называя этот законопроект "антиколомойским", а открыть его и вникнуть в детали. не удивлюсь если в нем будет лазейка для финансового возмещения по иску экс собственника. т.е "приз", в нашем случае банк, можно забрать деньгами.
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Если бене вернут банк. он первым делом получит доступ к документам, ну тем где сказано куда исчезли 160 млрд. чтобы этого не случилось, пэцць в лепешку расшибется. А зачем зеленский на это подписался - я не понимаю. он получил отккат? от пэця? а отбирать собственность без решения суда - это прецедент. сегодня у бени, завтра - у меня. беня получит не деньгами, а активами - облигациями и прочими нищяками. за него волноваться не стоит. а вот что мы получим? а ДУЛЮ БОЛЬШУЮ. один раз украли, второй раз еще раз украли. и все шито-крыто. пэць с бабками, валькка в лондоне с квартиркой, бене ккомпенсируют, зеленский тож бедным не будет... а баранов постригли. дважды

Нужно понимать чего боится пэдро: РАЗОБЛАЧЕНИЯ. Именно из-за этого все это шоу
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Ты немножко дура,или тролль на смене ？
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Беня получит доступ к документам, где сказано куда он своровал 160 млрд? Кінець епохи монобільшості: як Зеленський ламав власну фракцію через Коломойського - Цензор.НЕТ 1940
Тётя, ты блондинко? Или это уже безвозвратные возрастные изменения в организме? Кінець епохи монобільшості: як Зеленський ламав власну фракцію через Коломойського - Цензор.НЕТ 8040
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Поинтересуйся в Лондонском суде где 160млрд и не позорься с этой дичью)
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Зеленский должен был понимать что у него не больше пол года после парламентских выборов до того как оллигархи скупят половину партии. Он этих пол года просрал. Результат закономерен.
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Зе и ермак обманывают украинцев про требования МВФ ПРОДАТЬ. УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ
СТЕФАНЧУКА ПОД СУД
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Фракція "Опозиційна платформа - За життя" разом з людьми Коломойського у парламенті штовхають Україну до дефолту.
Про це в ефірі "Прямого" розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"ОПЗЖ не голосувало за "антиколомойський" закон, бо вони знаходяться на службі в Путіна, якому вигідний дефолт Україн. Також люди Коломойського не голосували за цей законопроєкт, що очевидно. Коломойському треба захистити свої активи, захиститися від того, щоб суду в Лондоні не було. І щоб цей суд не відібрав на користь українських платників податків активи Коломойського", - сказав економіст.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/opzzh-i-lyudi-kolomoyskogo-shtovhayut-********-do-defoltu-fursa/
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ОПЗЖ , к сожалению оказалась единственными, кто защищает украинскую землю от банды иудеев Коломойского. А ЕС и Голос оказались иудами в этом вопросе.
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Не похорься, лишнехромосомный! Кінець епохи монобільшості: як Зеленський ламав власну фракцію через Коломойського - Цензор.НЕТ 1596 ОПЗЖ защищает исключительно ***** Кінець епохи монобільшості: як Зеленський ламав власну фракцію через Коломойського - Цензор.НЕТ 4251
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Ты хочешь сказать, что проголосованный закон - в пользу Коломойского? А не наоборот ли?
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Я о законе о Земле. По факту в ВР против него только ОПЗЖ. Все остальные - в кустах.
Какая у них мотивация, меня не интересует. Украинцы разочаровали , у них иудеи последнее отбирают - Землю, а они карантинят. Хорошо, что у меня хоть польская кровь еще есть, , не так стыдно.
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Ги-ги. Рабіндранат і син Фаїни Григорівни проти Бені Вілоровича і остогидлого Вальцмана?
Слава, не пий "бояру". Я хотів купити її для дезинфекції рук, благо, дівчина-фармацавт сказала що воно липне.
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Зебіл, зашкавр реальний!
Це ще раз доводить, що в Україні президент має вести виключно проукраїнську політику і спиратись виключно на патріотів України. Тоді все буде добре і в країні, і у президента.
А ти вибрав інший шлях, шлях малороса, тому в тебе все погано.
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Юля не права в том смысле , что мировые спекулянты Украину не рассматривают даже как "банановую республику" . Бананы-то не сырьё , а какой-никакой продукт .

На самом деле неоколлониализм предусматривает хоть какую-то формальную дистанцию . Нет примера , когда "Банановым республикам" навязывали заменить суды на какие-то голосования в декоративном парламенте , состоящем из клоунов и парикмахеров ...

А закон про землю уже попахивает в переименование с Украины , а на Украпапуасию .

Только папуасы готовы менять землю на стекляные бусы и нарезанные красивые бумажки с портретами разных важных господ ...
Только папуасы готовы считать , что не умеют ничего делать больше , чем на 100 баксов в месяц . Суть голосования по банкам в том и состоит -- спекулянты и банкиры согласились дать очередную дозу бабла на признание того, что до 2014 года украинцы зарабатывали больше , чем заслужили и что курс Гонтаревой и Кубива , сделавший украинцев в 3 раза беднее это так раз то, что украинцы заслужили как работники на мировом рынке .
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Украину не рассматривают даже как "банановую республику" /Мародёр вообразил себя Лениным: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский. 08.05.19/ Тот же автор, вообразивший себя Троцким в пыльном шлёме.Пламенно призывает украинцев: Пару сот виселец на Крещатики.03.03. 2018 16:34
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а истина в цій фантазії....проста)))))як що ти хочеш справедливості- да вирішувати її більшості!!! як що ти хочеш чесності змусь білшості жити по однаковій справедливості.... і головне -не ає чесних і немає справедливих як що кожен з них не виконує законів ім ж прийнятих
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А узнаем мы правда ли все это или нет если завтра на Г+Г чорноротая снова начнет считать борщевой набор и мазать его на хлеб
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А що правда одна для всіх?????????? Правда це всього лише правілна оцінка ситуаціїї... Хочете правду? Будбласка ми люди -громадяни України ......барани . Бог дав нам два варіанти а не 3,4,5 чи білше...))))))))))))))) і навіть серед двух варіантів ми не можемо найти єдності... хочаб правилного варіанту. ))))..Прикро.... а Шевченко -геній...... і пророк для нас дурнів
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Испортятся ли после этого отношения между Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским? Нет , не испортятся . Закон протянули , но это - косой закон . Бене не нужен битый банк . Он , по суду . возьмёт деньгами. Мы увидели выездное шоу квартала . Фуфло и мишура.
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Цікаво??? А чи хочут громадяни України свою країну...- свою україну (землю)????? Я хочу! А ви???????????????????????????
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