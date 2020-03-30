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 Терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили на два місяці, - прокурор Зузак

Офіс генерального прокурора продовжив строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 12 червня 2020 року.

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Сергій Зузак, інформує Цензор.НЕТ.

Продовжити строки досудового слідства стосовно підозрюваних Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка просили слідчі Нацполіції, наголошуючи на необхідності завершення ще близько 20 експертиз та проведення додаткових слідчих дій.

За словами прокурора, без їх завершення передавати справу до суду — зарано. Він зазначив, що усі троє підозрюваних наразі відмовилися від проходження поліграфу, а також дехто з них від психологічної та антропологічної експертиз.

Читайте також: Поліція просить продовжити досудове слідство у справі про вбивство Шеремета до червня, - прокурор Зузак

Водночас адвокати підозрюваних Антоненка, Кузьменко та Дугарь подавали заперечення щодо цього клопотання, наголошуючи на тому, що докази, які б спростовували аргументи захисту, відсутні і сам документ складено з порушеннями.

Також найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо продовження запобіжних заходів підозрюваним, які спливають на початку квітня.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185549
 
 
 Топ коментарі
 
Это дело тоже театр абсурда от Зе и Ко.
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Тобто доказів проти фігурантів цієї справи нема.
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шоб потом меньше платить по решению ЕСПЧ... Терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили на два місяці, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4469 бо такое решение точно будет...но к тому времени Генпрокурор уже будет в Италии или Испании..на ПМЖ...
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Тобто доказів проти фігурантів цієї справи нема.
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Доказательств нет, потому что и не было
Такие дела(((
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от слова - ваще!
вот и надо время... чтоб впихнуть невпих*емое...
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Таки нема. І не відомо, за що люди сидять. Я сподіваюся, всі ці режисери і учасники цього шоу, як прокурори, так і поліцейські понесут особисту відповідальність теж, разом з державною казною.
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дак новый Генпрокурор решил что их надо "добыть"...это поставленная задача...продолжение маразма от Зе...но так убого выглядит...
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обвинения уже выдвинуты, а доказательств еще не хватает? Т.е 5 месяцев не хватило, чтобы предъявить доказательства вины задержанных ?
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и это вопрос "чести" для МВД...но похоже их мундиры уже в таком го...е...
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Стефанчук нарушил правило работы Рады - право народовладдя
ЭТО ПЕРЕВОРОТ - стефпнчука под суд
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Стефанчук не имеет право продолжать заседание Рады
В зале нет депутатов
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Це все треба фіксувати для Конституційного суду на камеру , інакше скажуть кворум був
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Я тоже считаю , что депутаты должны писать все на камеру
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Один хрін якщо землю продадуть світовим мегакорпорціям, то навіть рішення Конст. Суду нічого не змінить - тільки революція, справжня.
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депутати Пеці прийдуть піаритись чи вже забили ?
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Сколько можно издеваться. Раньше начнут мотать срок, раньше выйдут.
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дак срок то дать не могут...или не решаются...это уже выглядит нелепо...и печально...зато за убийство экс-владельца "Интера" уже не говорят...просто "замнут"...
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Портновские ******, выпустите немедленно невинных людей под домашний арест ,пока вы высасываете из портновского пальца мифические *доказательства*,им незачем никуда бежать и препятствовать *следствию*,бежать придется вскоре вам ...
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Сижу на нарах я, в Нарофоминске я
Ах если б знала жизнь мою губя...
Ведь я бы мог бы выйти в Папы Римския
а в ямамы взять естественно тебя... Сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили на два месяца, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4659
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все це шапіто діє по кацапському принципу брехня повторена багато раз стає правдою але вони забули що це україна
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Менты опять обосрались. Как бизнес грабить по беспределу, тут они гаразды. А раскрыть преступление, тут мозги нужны.
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