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 Вища рада правосуддя просить парламент не урізати зарплати суддям

Вища рада правосуддя на позачерговому засіданні затвердила консультативний висновок до законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279), яким передбачено скорочення розміру суддівської винагороди.

Як повідомили "Цензор.НЕТ" у ВРП, жоден суд не припинив виконувати свою функцію в умовах карантину, суди здійснюють розгляд справ, зокрема і тих, які виникли у зв'язку з порушенням правил карантину.

В ВРП нагадали, що на сьогодні в судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів: із передбачених 7295 штатних посад в судах, заповнено тільки 5192, з яких лише 4751 суддя має повноваження на здійснення правосуддя. У 23% судів, в основному першого рівня, незаповненими залишаються близько 50% і більше штатних посад суддів.

У своєму консультативному висновку Вища рада правосуддя також підкреслила, що будь-які заходи мають бути законодавчо обґрунтовані, підкріплені відповідними розрахунками і відповідати принципу правової визначеності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відхилила законопроєкт з поправками до Держбюджету-2020

Незважаючи на те, що в держбюджеті окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя, цей орган не був залучений до розробки пропонованих Кабміном змін.

ВРП також звернула увагу, що відповідно до статті 130 Конституції України розмір суддівської винагороди визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами. При цьому, Конституційний Суд України неодноразово і послідовно вказував на те, що особливий порядок фінансування судів є однією з конституційних гарантій незалежності суддів.

У своєму консультативному висновку Вища рада правосуддя зазначила, що, розуміючи відповідальність держави перед кожним громадянином, не підтримує законопроєкт № 3279 в частині доповнення Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік" статтею 29 і звертається до Верховної Ради України з пропозицією утриматися від прийняття положень, які порушуватимуть конституційні гарантії незалежності суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185548
 
 
 Топ коментарі
 
Каста неприкасаемых жрецов взбунтовалась Мало эти упыри с пожизненными должностями и заоблачными пенсиями получают Падлы хоть бы для отвода глаз прохрюкали что они вместе со страной
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А этим сукам все мало. Пусть идут в больницы волонтерами. Кто останется живым, тому и премия.
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бывает и молотком судейским стукнуть сил нет..
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А чем же вы,судьи, лучше остальных украинцев?Кровь у вас голубая,что ли? Ничего, покапаете землю возле своих дворцов,записанных на 90- летних дедушек- бабушек, выкопаете припрятанные банки,достанете из них "кровью и потом"заработаное и протянете, не переживайте.
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Самое низкое доверие украинского народа к судам, реформы вы саботируете, значит вы не заинтересованы работать как вся страна, на зарплату.
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В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах такие 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.
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А что потом с такими подозрениями от Венедиктовой будет делаться в судах? Слабые некомпетентные прокурорские подозрения с легкостью разобьются адвокатами и судьями в судах. Киваловщина в судах имеет большое влияние.

Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды.
Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Судей надо выбирать без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев.

Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине
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эти сволочи ничего не боятся ни Бога , ни того что страдающие и умирающие проклянут до ....
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для судов сейчас вся страна в диссидентах с подачи Портнова.
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А что судьи зарплату получают? Странно. Судя по их образу жизни не скажешь что их семьи и они живут на зарплату.
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А что ж эти ссуки не вспоминали про конституционные гарантии черновыльцам, ветеранам, обычным пенсионерам и простым людям? Что, жабы, никак не нажрётесь?
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А шо , затянуть пояса в трудную для страны годину никак не катит ???
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Ну мы поняли, что вам станет сразу хер..о жить. К примеру, Джарты (судья киевского Хоз.суд) не сможет в Куршавель кататься.
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