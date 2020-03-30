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 Перебувати на дитячих майданчиках і влаштовувати пікніки на природі заборонили у Львові

Міський штаб із протидії коронавірусу у Львові заборонив на час карантину перебувати на дитячих і спортивних майданчиках.

Мобільні групи, які створить міськрада, ходитимуть містом і штрафуватимуть за порушення карантинних заходів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також у Львові заборонено вживати їжу і напої в парках, скверах, заходити у громадський транспорт, супермаркети, ринки, аптеки без масок.

Міський штаб рекомендує торговим закладам перейти на безготівкову оплату, а громадянам - виходити з дому з документами, що засвідчують особу.

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Водночас у місті дозволена робота сервісних центрів мобільних операторів, оптик і компаній з ремонту комп'ютерної техніки.

З 30 березня у Львові почали експрес-тестування на коронавірус водіїв громадського транспорту, медиків, соціальних працівників. Під час цього у водійки трамвая виявили підозру на коронавірусну інфекцію. У неї взято аналіз для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яка може достовірно визначити наявність або відсутність коронавірусної інфекції.

У Львівській області 4 мобільні групи у складі сімейного лікаря та медсестри почали масове тестування на COVID-19 людей, які повернулися з-за кордону впродовж двох останніх тижнів. Також тестуватимуть і тих, хто з ними контактував.

Нагадаємо, станом на 30 березня у Львівській області зареєстровано 6 випадків захворювання коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185547
 
 
 Топ коментарі
 
Львів саме прогресивне місто в плані недопущення та подолання епідемії.
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Уже год президентства Зеленского, или для тебя время остановилось?
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то тебе так амстердамський план торкає? Перебувати на дитячих майданчиках і влаштовувати пікніки на природі заборонили у Львові - Цензор.НЕТ 3972
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Цікаво коли Львівяни почнуть ******* ті мобільні групи ,а потім і андрійка долю?
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ніяких груп не буде. Ну може якісь невидимі.
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Тут люди за Андрійка знов голосувати збираються на виборах. кажуть, що тіко він врятує від коронавірусу всіх. Треба згуртуватись блаблабла. На першомі місці він в рейтингу
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В настоящее время в Швеции продолжают работать рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, бары, а люди продолжают собираться большими компаниями. Запретили только собрания с количеством людей более 500.

В понедельник бывший государственный эпидемиолог Швеции, советник ВОЗ Йохан Гизеке призвал граждан выходить на улицы и дышать свежим воздухом, брать термосы с горячим кофе и отправляться на пикники, соблюдая разумную дистанцию. По его словам, постоянное нахождение в домах очень вредно для здоровья.
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В Италии, Испании и отчасти во Франции, в начале эпидемии так и поступали: гуляли, ходили в кафе, шарились по магазинам.
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В Италии и Испании с самого начала приняли неправильную стратегии борьбы с короновирусом. Уверен, нынешние министры может через год, а может через 10 сядут за то, что убили тысячи людей. В Германии эпидемия началась одновременно с Италией и до сих пор все под контролем, потому что там нормальная власть и нормальное правительство. Кстати, судя по высказываниям наших работающих врачей, выбрана стратегия отличная от Италии, так что есть надежда, что ******* такого у нас не будет.
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Львів саме прогресивне місто в плані недопущення та подолання епідемії.
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Уже год президентства Зеленского, или для тебя время остановилось?
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Хай вони домене підходять. Задую балоном, для початку. Це від коронавірусу їх швиденько вилікує.
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все кто не уверовал в эпидемию будет оштрафован и распят... аллилуя
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