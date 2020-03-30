 Перебувати на дитячих майданчиках і влаштовувати пікніки на природі заборонили у Львові

Мобільні групи, які створить міськрада, ходитимуть містом і штрафуватимуть за порушення карантинних заходів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також у Львові заборонено вживати їжу і напої в парках, скверах, заходити у громадський транспорт, супермаркети, ринки, аптеки без масок.

Міський штаб рекомендує торговим закладам перейти на безготівкову оплату, а громадянам - виходити з дому з документами, що засвідчують особу.

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Водночас у місті дозволена робота сервісних центрів мобільних операторів, оптик і компаній з ремонту комп'ютерної техніки.

З 30 березня у Львові почали експрес-тестування на коронавірус водіїв громадського транспорту, медиків, соціальних працівників. Під час цього у водійки трамвая виявили підозру на коронавірусну інфекцію. У неї взято аналіз для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яка може достовірно визначити наявність або відсутність коронавірусної інфекції.

У Львівській області 4 мобільні групи у складі сімейного лікаря та медсестри почали масове тестування на COVID-19 людей, які повернулися з-за кордону впродовж двох останніх тижнів. Також тестуватимуть і тих, хто з ними контактував.

Нагадаємо, станом на 30 березня у Львівській області зареєстровано 6 випадків захворювання коронавірусом.