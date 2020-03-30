 "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені сьогодні подзвонили і викликали на допит в ДБР.
Дозвольте я процитую театр абсурду, який відбувається:
"Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади". Поправлю, що посади він продавав, це є на відео", - написав Лерос.
Він нагадав, що глава ОП Єрмак пообіцяв звернутися із заявою до Державного бюро розслідувань.
"У результаті ДБР на мене, а не на корупціонерів порушило кримінальну справу за 4 статтями, процитую дві найбільш цинічні:
- ч. 2 ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,
- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки", - написав Лерос.
"Тобто, те, що зафіксовано на плівках, не має значення, виявляється, що розкривати корупціонерів - розголошення держтаємниці. Ні для кого в цій країні корупція не є таємницею, а наслідки її справді важкі", - підсумував він.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Этому чуваку сейчас надо реально схорониться в бункере под посольством США. Это ж мафия.
https://www.youtube.com/watch?v=XPxeP7hAhgQ
Вот только у меня простой вопрос: при теперешнем раскладе парашка нефтью своей подавится или захлебнется?
1 - Почему так называемые видео-доказательства которые предоставил Лерос, появились именно в предверии голосования за земельный закон и за закон о банковском секторе? Где Лерос был раньше и почему не публиковал это раньше?
2 - Какие гарантии что эти видео, не преднамеренная подстава, чтобы давить на Зеленского в случае преднамеренного или непреднамеренного вредительства интересам Коломойского?
Я ЗА Пороха и против ЗЕ но справедливости ради, в этой ситуации стану ЗА Зеленского.
Президент України Володимир Зеленський "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook". Так на скандал із братом глави ОП Андрія Єрмака відреагувала спікерка гаранта Юлія Мендель, коли її запитали про реакцію Зеленського на публікацію відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює призначення на державні посади.
"Президент що, повинен реагувати на кожен пост у Facebook?" - відповіла Мендель.
Після цього прессекретарка ще двічі повторила цю фразу, ніби стверджуючись у цій думці...
арест для порошенко отменён.
у них рука руку моет.
Они слабаки со всеми этими прокуратурами.
Держись Гео Лерос.
Тільки не треба будь ласка розповідати що це треба для України , НАВІТЬ ЯКЩО це і так (що далеко не факт) , то допомогати політичним супротивникам які потім тебе знищать - це мегатупізм. Якщо звичайно, це противники реальні , а не вдавані !
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG выиграла в арбитраже у российского "Газпрома" 1,5 млрд долларов.
Рассмотрение дела длилось пять лет.
"PGNiG выиграла иск к "Газпрому" относительно цены на газ. Мы считаем, что сумма, которую "Газпрому" нужно будет уплатить, составляет 1,5 млрд долларов США (около 6,2 миллиарда злотых)", - сообщила польская компания в Twitter.
у него это классно получается и без сторонней помощи )))
Какое вмешательство в деятельность госдеятеля ???? Брат чиновника - госдеятель ?
И какая тут гостайна ???
При этом надо понимать, что логика уголовно-процессуального кодекса Портнова (2012) в том, что орган СЛЕДСТВИЯ обязан внести заявление в Единый реестр досудебных расследований и изобразить какие-то следственные действия, а уже потом будет это производство закрывать за отсутствием состава или события преступления.
Так что такая квалификация есть в первую очередь демонстрация "уровня" того юриста, который писал это заявление Ермаку.
😇
Колбаса по 2.20
@P22067877
·1 ч
Как выглядит зеленое правосудие. За ролик в соцсетях - личное заявление потерпевшего и арест. За продажу государственных постов - вообще ничего