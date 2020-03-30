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Все про:ДБР (967) Лерос Гео (38) Єрмак Денис (8)

 "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР

Депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, що оприлюднив записи, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак обговорює питання призначення на різні державні посади, прокоментував порушення справи за фактом публікації записів.

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені сьогодні подзвонили і викликали на допит в ДБР.

Дозвольте я процитую театр абсурду, який відбувається:

"Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади". Поправлю, що посади він продавав, це є на відео", - написав Лерос.

Читайте також: Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Він нагадав, що глава ОП Єрмак пообіцяв звернутися із заявою до Державного бюро розслідувань.

"У результаті ДБР на мене, а не на корупціонерів порушило кримінальну справу за 4 статтями, процитую дві найбільш цинічні:

- ч. 2 ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,

- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки", - написав Лерос.

Також читайте: ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака

"Тобто, те, що зафіксовано на плівках, не має значення, виявляється, що розкривати корупціонерів - розголошення держтаємниці. Ні для кого в цій країні корупція не є таємницею, а наслідки її справді важкі", - підсумував він.

Театр абсурду, - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР 01Театр абсурду, - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР 02

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185541
 
   
 Топ коментарі
 
ибо обвинить брата ермака-это как обвинить зелю мудака.
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Влада сама себе знищує, якщо відкриває такі політично мотивовані справи.
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так а какое государственное лицо брат ермака?и почему он подлежит учету как государственная тайна? "Театр абсурда", - нардеп от СН Гео Лерос рассказал о вызове в ГБР - Цензор.НЕТ 44
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в украине кто изобличает коррупционеров тот и виноват. классика
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Ого, как зелебобы круто начали. Там и до санкций США недалеко.

Этому чуваку сейчас надо реально схорониться в бункере под посольством США. Это ж мафия.
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между тем, пока Украина занята скандалами, у московитов события разворачиваются странным образом: Путина изолировали в Сочи, всех приезжих оттуда выселяют, а в столицу заходит военная техника. Ничего не напоминает???
https://www.youtube.com/watch?v=XPxeP7hAhgQ
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А полковники і генерали ГРУ "ісциляют" італійців від короновірусу
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Об Украину с БССР даже в нынешнем, не лучшем состоянии х*йло зубы обламал, ищет совсем больных:"Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 7938
Вот только у меня простой вопрос: при теперешнем раскладе парашка нефтью своей подавится или захлебнется?
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Портніков правильно написав: "Зеленський ні в чому не винен. Він просто клоун, якому дали покерувати. Винні ті, хто за нього топив". Лерос! Це не мародерський шоколад їсти. Тут реально можуть посадити.
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Интересно получается но, для того чтобы вызвать Лероса на допрос, имеются вполне логические основания.
1 - Почему так называемые видео-доказательства которые предоставил Лерос, появились именно в предверии голосования за земельный закон и за закон о банковском секторе? Где Лерос был раньше и почему не публиковал это раньше?
2 - Какие гарантии что эти видео, не преднамеренная подстава, чтобы давить на Зеленского в случае преднамеренного или непреднамеренного вредительства интересам Коломойского?
Я ЗА Пороха и против ЗЕ но справедливости ради, в этой ситуации стану ЗА Зеленского.
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сиди на бутылке ровно "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 2032 не твоего ума это дело - вопросы задавать "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 281
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Я так понимаю, что наш зеленый любимец лохтората изобрел новый способ борьбы с коррупцией: всех, кто посмеет раскрыть коррупцию, будут сажать. Нет новостей о коррупции - нет коррупции! Гениально!!!
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...зелень плеснявая, так кто барыга?..где вопли?..упыри гребанные.. "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 7766...
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///
Президент України Володимир Зеленський "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook". Так на скандал із братом глави ОП Андрія Єрмака відреагувала спікерка гаранта Юлія Мендель, коли її запитали про реакцію Зеленського на публікацію відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює призначення на державні посади.
"Президент що, повинен реагувати на кожен пост у Facebook?" - відповіла Мендель.
Після цього прессекретарка ще двічі повторила цю фразу, ніби стверджуючись у цій думці...
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зато на Федину и Звиробий у него реакция "гончей"...
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так там же лично его бесценную душонку зацепило...пасцану обидно стало!))))
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мля...громада...! такое впечатление что мы так уверенно возвращаемся в 2013...уже даже не возникает сомнений...ото "здобули"...! такого маразма и тупости не ожидал от "ныне властвующих"... "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 876
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порошенко поддержал в голосовании зеленского.
арест для порошенко отменён.
у них рука руку моет.
Они слабаки со всеми этими прокуратурами.
Держись Гео Лерос.
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А по суті є що сказати? Голосуванням за банківський закон Єс та Голос підставили плече СН, без них закон не був прийнято, а отже велика вірогідність що і весь план з землею і т.п провалився би.

Тільки не треба будь ласка розповідати що це треба для України , НАВІТЬ ЯКЩО це і так (що далеко не факт) , то допомогати політичним супротивникам які потім тебе знищать - це мегатупізм. Якщо звичайно, це противники реальні , а не вдавані !
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А Зеленский с Ярмаком видимо решили делать вид что ничего не происходит. Мол через время утихнет и все забудут) Да не, фиг там, не забудут.
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очередной "спехтахль"...для 73%...мож апять "схавають"...
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СРОЧНАЯ НОВОСТЬ.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG выиграла в арбитраже у российского "Газпрома" 1,5 млрд долларов.
Рассмотрение дела длилось пять лет.
"PGNiG выиграла иск к "Газпрому" относительно цены на газ. Мы считаем, что сумма, которую "Газпрому" нужно будет уплатить, составляет 1,5 млрд долларов США (около 6,2 миллиарда злотых)", - сообщила польская компания в Twitter.
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Если это мудилу Ермака не закроют, а не просто отставка, Зеле жопа большая и жирная...
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Оце новина! Зенит-Антициклон-Днепр-проти Зєлі! Оце нежданчик! так топив Пороха і вихвалював ЗЕ! Льоня-шо такоє? "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 2366
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Чувак, ты часть того абсурда, который создали 73% населения страны...
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Еще до выборов говорил что в Украине образуется дует подобный кремлевскому где путин и медведев только в Украине будет Зеленский, Порошенко и это правильно.
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Кацап, да ты сегодня в ударе! Бутылка, на которой ты сидишь, уже достигла мозга? "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 2711
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Горлышко бутылки, крепко обросло у тебя в мозгах ибо нормальные люди не зацыкливаются всего лишь на одной заученной фразе. Короче - ты недоразвитый основательно и окончательно.
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Это не театр абсурда, это цирк клоунов!
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Перепрошую, пане yakutua, але Ви, помилково, шапіто "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 998 назвали цирком.
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Никогда не упускал из виду сценарий подставы в любой из жизненных ситуаций. Если Зеленского подставили, значит это кому то выгодно. А выгодно это было тому, чьи интересы сегодня были отодвинуты на задний план. Думайте! В конце - концов.
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а разве мрнику НУЖНО подставлять???
у него это классно получается и без сторонней помощи )))
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Думаешь если ты дебил - то это обязательно кому то выгодно? "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 853 А может ты просто таким родился? Не думал над таким вариантом, а, лишнехромосомный? "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 6455
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А те, що ДБР очолює риг, а його перший заступник- адвокат януковича, і що ці істоти розслідують справи Майдана, це не " театр абсурду"? Чого ви очікували? Зеленський з єрмаком повернули їх у владу. Риги за них будуть землю гризти, поки не захоплять владу остаточно. Плювати вони хотіли на весь дибілізм відкриття таких справ і на те, як вони виглядають
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Интуиция подсказывает что добром все это не закончится.Когда то в Украине была Колиивщина а теперь может начаться Коломойщина.А вообще похоже нужно всем готовиться к всеобщим внеочередным выборам.Может я и неправ,но как говорится,поживем- увидим.
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а может ты просто дебил? "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 9467
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Как это ты бутылку здесь не упомянул "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 2663 Где таких винтов ольгинских нахватался?
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Такая квалификация - бред полный.

Какое вмешательство в деятельность госдеятеля ???? Брат чиновника - госдеятель ?
И какая тут гостайна ???

При этом надо понимать, что логика уголовно-процессуального кодекса Портнова (2012) в том, что орган СЛЕДСТВИЯ обязан внести заявление в Единый реестр досудебных расследований и изобразить какие-то следственные действия, а уже потом будет это производство закрывать за отсутствием состава или события преступления.
Так что такая квалификация есть в первую очередь демонстрация "уровня" того юриста, который писал это заявление Ермаку.
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ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия", ,,,,для кого повлекло тяжкие последсвия, и как и чем их измеряют эти последсвия? "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 3479
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ЗЕ-ОРДА, ви *обнулись, чи що!? Чому проти Єрмаків не відкрита справа!? Що нехай дальше крадуть? Провокація хабара повинна бути введена в ранг закону, такі записи повинні братися до уваги слідством і судом та розслідуватися. Інакше цю заразу не подолати. Зебіли, ви що на стороні корупціонерів і хабарників!? А Лерос молодець що розворушив це осине гніздо. А ці оси його тепер жалять.
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ЗЕ-ОРДА, ви *обнулись, чи що!? Чому проти Єрмаків не відкрита справа!? Що нехай дальше крадуть? Провокація хабара повинна бути введена в ранг закону, такі записи повинні братися до уваги слідством і судом та розслідуватися. Інакше цю заразу не подолати. Зебіли, ви що на стороні корупціонерів і хабарників!? А Лерос молодець що розворушив це осине гніздо. А ці оси його тепер жалять.
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Паяц уже переплюнул в цинизме даже зэка-шапкокрада, шо мы уже приехали, или еще будем искать дно?
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73/43%зебілів, це ви всі разом переплюнули. А вас ми попереджали: не плюйте!
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Ермака на мыло ,вместе с его подписями в Минске!
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Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
😇
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Заднепроходных зеленых не поддерживает даже США. у ублюдков одна ставка -Китай. кстати Китай хазяин еще одного ублюдка ХЛА. может пора положить этому конец
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Не для того Єрмак свого брата воскресив щоб поховав його і брата якийсь слуга Бені Коломойського. https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2019-11-13/sovetnikov-zelenskogo-poymali-na-lji-pro-pogibshih-na-donbasse-bratev-foto-i-video-/180024
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Давай давай бро, только не переживай, даже если тебя закроет ублюдочное зелёное ФСБ-НАБУ-ГПУ, сидеть ты будешь недолго, и вместе с Мустафой Наемой, Углавой Касько и Кавалеридзе возглавишь Генеральную Прокуратуру. Но если получится так, что Зеленский не будет сидеть, Ермак и вся зеленая шобла, вам необходимо будет подготовиться к брюшно-анальной резекции
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Гео Лерос молодец. Сделал правильный выбор. Теперь он останется в большой политике....Если не сломается и продолжит начатое, мажоритарка ему на следующих выборах гарантирована....
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Наступний крок Зеленського - надати звання Героїв України Портному та Венедиктової...за видатні заслуги в юриспруденції...
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Колбаса по 2.20

@P22067877

·1 ч

Как выглядит зеленое правосудие. За ролик в соцсетях - личное заявление потерпевшего и арест. За продажу государственных постов - вообще ничего
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